Pour le compte de cette dernière journée avant la trêve, le PSG recevait le Stade Malherbe de Caen au Parc des Princes. Une rencontre qui pourrait bien marquer la dernière rencontre de Javier Pastore sous le maillot parisien. Les hommes d’Unai Emery se procuraient une occasion franche dès la cinquième minute. Bien lancé par Pastore dans la profondeur côté droit, Kylian Mbappé éliminait Vercoutre mais sa tentative passait au-dessus. Le Paris SG prenait l’avantage sur un travail incroyable de Kylian Mbappé côté droit, qui se débarrassait de deux adversaires avant d’accélérer et de distiller un centre millimétré pour Cavani dont la talonnade trompait Vercoutre (1-0, 21e). Le PSG gérait tranquillement les événements. Au retour des vestiaires, sur un service de Lo Celso, Cavani contrôlait le cuir mais ne parvenait pas à conclure (51e).

Tous les joueurs parisiens essayaient de faire marquer Cavani pour qu’El Matador égale le record de Zlatan Ibrahimovic. Sur un centre de Mbappé, Cavani contrôlait de la poitrine et frappait de volée juste à côté (55e). Quelques secondes plus tard, Neymar sur la gauche alertait Lo Celso qui débordait et centrait pour Mbappé qui coupait le ballon et trompait Vercoutre (2-0, 57e). Paris déroulait et Neymar s’infiltrait dans la surface troyenne, le génie brésilien seul devant Vercoutre enroulait son ballon qui échouait sur le poteau (70e). Le Paris Saint-Germain scellait son succès sur un service de Neymar, Yuri Berchiche se débarrassait de son adversaire avant d’ajuster Vercoutre (3-0, 81e). En toute fin de match, Caen réduisait le score par l’intermédiaire d’Ivan Santini sur penalty (3-1, 90e).

De son côté, l’AS Monaco recevait le Stade Rennais à Louis II pour bien terminer l’année. Et les joueurs de Leonardo ne tardaient pas à ouvrir le score. Sur une récupération de Fabinho, Ronny Lopez décochait une lourde frappe qui mourait sur le poteau. Radamel Falcao qui avait bien suivi concluait sans trembler (1-0, 20e). El Tigre manquait le doublé sur une belle frappe du droit qui rasait le poteau du portier rennais (27e). Les hommes de Leonardo Jardim semblaient être très sereins mais se faisaient piéger sur une faute de Djibril Sidibé dans la surface qui retenait le maillot de Léa-Siliki. L’arbitre indiquait le point de penalty. Wahbi Khazri trompait Subasic pour l’égalisation (1-1, 59e). L’AS Monaco faisait preuve de ressources mentales et prenait à nouveau l’avantage. Sur un centre de Sidibé, Keita Baldé reprenait de volée et ajustait Koubek (2-1, 81e).

Lyon et l’OM terminent bien l’année

Pour son dernier match de l’année, l’Olympique Lyonnais effectuait un déplacement périlleux à Toulouse. A cette occasion, Bruno Genesio optait pour un 4-3-3 en repositionnant Nabil Fekir côté droit. L’OL se montrait entreprenant dans le premier quart d’heure. Suite à un enchaînement d’erreurs toulousaines, Memphis Depay s’emparait du cuir et filait vers les buts de Lafont. L’attaquant lyonnais butait sur le portier toulousain (15e). Trois minutes plus tard, Nabil Fekir sur coup-franc obligeait Lafont à repousser le danger (18e). Lyon prenait l’avantage sur un service d’Aouar pour Mariano Diaz qui s’écroulait dans la surface après un contact avec Lafont. L’arbitre indiquait le point de penalty. Nabil Fekir prenait à contre-pied le jeune gardien toulousain (0-1, 24e). Le TFC réduisait le score sur penalty par Max-Alain Gradel dans les ultimes secondes du match (1-2, 90+6).

Dans les autres matchs de la soirée, l’OM recevait l’ESTAC à l’Orange Vélodrome. Les joueurs phocéens se faisaient rapidement surprendre par le promu troyen. Sur une passe de Khaoui, Pelé enroulait bien son ballon à l’entrée de la surface et trompait Mandanda (0-1, 15e). Le club phocéen mettait du temps à se relever de ce but surprise. Sur une ouverture de Thauvin, Sanson dos au but remettait de la tête pour Dimitri Payet dont l’extérieur du pied se logeait dans la lucarne de Samassa (1-1, 31e). Le portier troyen se trouait quelque peu sur le deuxième but marseillais. Bien lancé sur la gauche par Amavi, Luiz Gustavo reprenait le cuir de volée et trompait le gardien de l’ESTAC qui appréciait mal la trajectoire du ballon (2-1, 66e).

Marseille prenait le large sur un long ballon de Payet qui lançait Sanson côté gauche. L’ancien héraultais servait sur un plateau Germain qui poussait le cuir dans le but vide (3-1, 84e). Bordeaux qui recevait Montpellier s’enfonçait encore un peu plus dans la crise et chutait à domicile face à Montpellier (0-2). Metz terminait bien l’année en s’imposant dans le derby de l’Est 3-0 face à Strasbourg. Angers s’offrait une bouffée d’oxygène grâce à sa victoire 2-1 face à Dijon. Dans une ambiance délétère, Lille obtenait le nul au stade Pierre-Mauroy face à Nice grâce à El Ghazi (1-1, 69e). Guingamp tirait son épingle du jeu dans les ultimes secondes face à Saint-Etienne grâce à un but de Briand (2-1, 90+4). Le FC Nantes achevait l’année sur sa spéciale, et l’emportait au finish à Amiens (1-0) grâce à Sala (90+2).

Les résultats de la soirée

Metz 3 - 0 Strasbourg : Mollet (61e), Roux (70e), Rivière (82e)

Angers 2 - 1 Dijon : Toko-Ekambi (43e, 56e) pour Angers ; Sliti (7e) pour Dijon

Bordeaux 0 - 2 Montpellier : Ikoné (71e), Mbenza (90+2) pour Montpellier

PSG 3 - 1 Caen : Cavani (21e), Mbappé (57e), Berchiche (81e) ; Santini (90+2 sp) pour Caen

Lille 1 - 1 Nice : El Ghazi (69e) pour Lille ; Srarfi (38e) pour Nice

Guingamp 2 - 1 Saint-Etienne : Benezet (71e), Briand (90+5) pour Guingamp ; Hernani (67e) pour Saint-Etienne

Monaco 2 - 1 Rennes : Falcao (20e), Baldé (84e) pour Monaco ; Khazri (59e sp) pour Rennes

Amiens 0 - 1 Nantes : Sala (90+2)

Toulouse 1 - 2 Lyon : Fekir (24e sp), Rafael (90+4) pour Lyon ; Gradel (90+6) pour Toulouse

Marseille 3 - 1 Troyes : Payet (31e), Luiz Gustavo (66e), Germain (84e) pour l’OM ; Pelé (14e) pour l’ESTAC