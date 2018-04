Déjà champion de France depuis une semaine, le PSG se rendait à Bordeaux pour clôturer cette 34e journée. Unai Emery avait prévenu ses troupes qu’il souhaitait de la consistance malgré les nombreuses absences (Di Maria, Verratti, Neymar). L’entraineur espagnol faisait à nouveau confiance à Pastore mais cette fois-ci l’Argentin évoluait en électron libre derrière Cavani dans ce qui ressemblait davantage à un 4-2-3-1 au 4-3-3 habituel. Rabiot et Nkunku complétaient le milieu de terrain, devant une défense centrale Marquinhos-Kimpembe. Les Girondins eux se présentaient en 4-3-3 avec Plasil associé à Sankharé et Lerager au milieu. Braithwaite évoluait en pointe avec Kamano et Malcom en soutien.

Toujours en vie pour la course à l’Europe et sans doute gonflé à bloc pour affronter le champion, Bordeaux offrait un solide début de rencontre. Les joueurs au scapulaire appliquaient un gros pressing qui gênait considérablement les Parisiens. Les occasions ne tardaient pas à venir avec une première frappe de Sankharé sans danger (7e). Lo Celso lui répondait par une magnifique frappe déviée de justesse par Costil (13e). En face, Areola aussi brillait avec un bel arrêt reflexe sur cette frappe contrée de Braithwaite (19e). La tête de Kamano elle ne trouvait pas le cadre (20e).

Areola et Lo Celso sauvent le PSG

A la demi-heure de jeu, le PSG reprenait un peu du poil de la bête mais la tête de Cavani (27e) et le tir de Nkunku manquaient de précision (29e). La qualité technique était vraiment insuffisante pour inquiéter Bordeaux, à l’image de cette reprise dévissée de Mbappé (42e) et de cette frappe en force au-dessus du but signée Pastore (43e). Résultat à la pause, les deux équipes avaient tiré 7 fois au but pour un tir cadré seulement chacune. Un spectacle un peu triste. La seconde période semblait partir sur de meilleures bases avec notamment un but refusé à Cavani, hors-jeu d’un demi-mètre (48e). Le PSG mettait plus d’implication même si la précision et le déchet étaient toujours au rendez-vous. Bordeaux poursuivait néanmoins son bon match.

Braithwaite (52e) et Cavani rataient le cadre (58e), tout comme Malcom dont la reprise passait au-dessus (61e). C’est alors qu’Areola entamait son festival du soir. Il sortait tout d’abord une belle frappe de Lerager avant de capter celle de Poundjé (64e). Il réalisait un nouvel arrêt somptueux sur une tête à bout portant de Pablo (74e). A lui seul, le portier maintenait son équipe à flot et quelques instants plus tard, le PSG prenait l’avantage. Après un corner de Draxler repoussé par la défense girondine, Lo Celso récupérait le cuir et marquait en force (0-1, 76e). Les Girondins tentaient de revenir en cette fin de rencontre mais ni la reprise de Lerager (82e), ni la tête de Laborde (84e) ne rentraient. Berchiche lui sauvait à son tour son équipe d’un tacle rageur sur une dernière tentative de Koundé (90e+3). Un geste qui vaut lui aussi 3 points car le PSG s’impose dans la souffrance 1-0.

