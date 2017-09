Un derby de la Garonne pour entamer cette 6e journée de Ligue 1. Voilà qui avait de l’allure. Toulouse recevait Bordeaux au Stadium ce vendredi pour enfin se lancer dans ce championnat. Face à une équipe qui n’a toujours pas connu la défaite en Ligue 1 cette saison, la tâche s’annonçait ardue, d’autant que Max-Alain Gradel, Yaya Sanogo et Clément Michelin manquaient à l’appel. C’est donc un quatuor Durmaz-Jean-Toivonen-Delort qui était chargé de l’animation offensive.

Les Toulousains ont bien failli marquer dès les premières secondes avec un face à face remporté par Costil face à Jean (1e). Dans la foulée, c’est Toivonen qui mettait le portier international à contribution (3e). La tentative de Delort frôlait ensuite le montant (12e). Enfin, suite à une mauvaise sortie de Costil, Jean ne parvenait pas à accrocher le cadre d’une frappe en angle fermé (17e). Si le jeu n’était vraiment pas flamboyant, les Violets dominaient largement sans arriver à marquer.

Le coup d’éclat de Malcom

La fin de cette première période connaissait le même scénario, entre un retour décisif de Sabaly (26e), une magnifique parade de Costil devant Delort (31e), un contre dans la surface de Toulalan face à l’ancien Caennais (45e) et enfin, une tête trop croisée de Toivonen qui filait à côté (45e+2). Jusque-là, Bordeaux avait su faire le dos rond et malgré une frappe flottante d’Imbula (48e), les Girondins se sont montrés plus entreprenants en cette deuxième mi-temps, même si le niveau technique était une nouvelle fois décevant.

Après une première alerte de Kamano (50e), Lafont effectuait une double intervention devant Malcom puis Lerager (55e). Le gardien captait facilement le tir du gauche de Sankharé (61e) mais il ne pouvait rien faire face à cette grosse frappe de Malcom sous la barre, après un service en retrait de Kamano (0-1, 68e). Le Brésilien aurait même pu s’offrir une passe décisive si Cafu n’avait pas manqué sa reprise (72e). Les Girondins dominaient cette fin de match face à des Toulousains visiblement trop émoussés pour revenir. Avec ce court succès, le club au scapulaire réalise une très bonne opération en s’emparant provisoirement de la 3e place et reste invaincu dans ce championnat.

