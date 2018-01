Dauphin du Paris Saint-Germain, l’AS Monaco se devait de s’imposer pour maintenir la pression sur le club de la Capitale. D’autant plus que les Monégasques ont vu l’Olympique de Marseille revenir à égalité de points avant ce match. D’ailleurs, les Asémistes s’offrent la première occasion par Baldé Keita mais le Sénégalais ne parvient pas à tromper la vigilance de Benjamin Lecomte (17e). Les joueurs de Leonardo Jardim s’offrent une nouvelle occasion par l’intermédiaire de Baldé Keita qui reprend un centre de Rachid Ghezzal mais sa tête ne donne rien (41e). En seconde période, Monaco décide de passer à la vitesse supérieure et Keita trouve à nouveau Lecomte sur sa route (59e). Sur un coup franc placé sur la droite de la surface des Héraultais, Thomas Lemar contraint Benjamin Lecomte à effectuer une parade en deux temps (73e). Sur corner, Monaco manque de peu l’ouverture du score avec une tête de Kevin N’Doram mais Lecomte est impérial sur sa ligne (78e). Finalement, le match en restera là au grand dam des Monégasques. Le club de la principauté reste deuxième au classement mais se retrouve sous la pression de l’Olympique Lyonnais qui joue demain contre Angers.

Sous pression avec Bordeaux, Jocelyn Gourvennec jouait très cher ce soir. Le match démarre timidement pour le club du scapulaire qui concède un penalty pour une faute sur Stéphane Darbion. L’ancien Marseillais, Saîf-Eddine Khaoui se charge de le tirer mais Benoit Costil parvient à détourner la frappe du Tunisien (12e). Un arrêt décisif puisque quelques minutes après Malcolm trouve parfaitement Gaëtan Laborde pour l’ouverture du score (1-0 ; 16e). A la mi-temps, les Bordelais se retrouvent en tête. En début de seconde période, Gaëtan Laborde tente sa chance mais sa frappe est détournée en corner (60e). Les Troyens ne sont pas en reste, décalé côté droit, Samuel Grandsir réussit à servir parfaitement Suk. Le Sud-Coréen parvient à toucher le ballon mais sa tête n’est pas cadrée (64e). Bordeaux ne veut pas laisser la formation de Jean-Louis Garcia revenir et Sankharé parvient à tromper Mamadou Samassa. Malheureusement pour l’ancien Lillois, son but est refusé pour position de hors-jeu (69e). Une situation sans conséquences puisque Bordeaux réussit à s’imposer et remonte à la treizième place.

Galtier l’emporte pour sa première avec Lille

Pour la première de Christophe Galtier en Ligue 1 avec Lille, les Dogues se déplaçaient à Caen. Sur une pelouse en très mauvais état, les deux équipes proposent néanmoins une belle opposition. Ce sont les Lillois qui ouvrent le score, Yassine Benzia sert en profondeur Nicolas Pepe qui ouvre le score (1-0 ; 43e). L’attaquant ivoirien célèbre son but face au kop caennais, furieux Rémy Vercoutre demande au joueur d’arrêter son geste. Un comportement qui ne plaît pas à l’arbitre Johan Hamel qui décide d’expulser le portier du Stade Malherbe (44e). Au retour des vestiaires, Caen manque de revenir dans le match, Ronny Rodelin place une tête qui est détournée par Mike Maignan (49e). Le buteur Caennais va ensuite être victime d’un coup de Fodé Balo Touré. Le défenseur Lillois est expulsé pour cette maladresse et les deux équipes se retrouvent réduites à 10 (53e). Lille n’est pas vraiment impacté par cette expulsion et Nicolas Pepe va obtenir deux situations dangereuses (58e et 64e) mais l’Ivoirien n’arrive pas à s’offrir un doublé. Lille réussit à s’imposer pour le tout premier match de Christophe Galtier avec les Dogues en Ligue 1.

Septième de Ligue 1, le Gym avait l’occasion de confirmer sa bonne forme en championnat avec quatre succès sur ses cinq derniers matches. Pourtant les hommes de Lucien Favre se heurtent à une équipe d’Amiens très volontaire. La première mi-temps se conclue sur un score nul et vierge. Au retour des vestiaires, Allan Saint-Maximin se retrouve bien placé et tente sa chance mais Jean-Christophe Bouet réussit à détourner la frappe de l’ancien monégasque (46e). A la suite d’un corner de Jean-Mickaël Seri, le défenseur Maxime Le Marchand crochète deux joueurs mais sa frappe s’envole dans les travées de l’Allianz Riviera (62e). Nice continue de pousser et va réussir à trouver la marque. Présent dans la surface, Pierre Lees-Melou tente sa chance, sa frappe est détournée par (1-0 ; 66e). Nice continue à reprendre des couleurs et les Aiglons se retrouvent désormais sixièmes. Dans la dernière rencontre de la soirée, Dijon va rapidement ouvrir la marque contre Metz par l’intermédiaire de Julio Tavares (1-0 ; 1e). Les Dijonais pensent tenir leur huitième succès de la saison mais Nolan Roux égalise pour le FC Metz en toute fin de rencontre (89e). L’ancien stéphanois manquera d’ailleurs le but de la victoire en toute fin de match (90e).

Les résultats du soir :

Dijon 1-1 Metz : Tavares (1re) pour Dijon ; Roux (89e) pour Metz

Troyes 0-1 Bordeaux : Laborde (16e) pour Bordeaux

Nice 1-0 Amiens : Lees-Melou (66e) pour Nice

Caen 0-1 Lille : Pepe (43e) pour Lille

Montpellier 0-0 Monaco Retrouvez le film de la rencontre ici