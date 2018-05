Après le match avancé et le nul de l’OM à Guingamp la veille, la 37e journée de Ligue 1 reprenait avec le premier multiplex de la saison. Monaco et l’OL se jouaient notamment à match à distance dans la course au podium. Les deux formations espéraient bien mettre les Marseillais à distance. Pour cela, l’ASM devait obtenir un résultat face à Saint-Etienne à Louis II. De retour dans le groupe, Falcao et Sidibé démarraient sur le banc et laissaient place aux jeunes Serrano et Sylla. L’attaquant de 18 ans se procurait une belle occasion (4e), tout comme Cabella (14e) qui ne cadrait pas. Le rythme n’était vraiment pas très élevé et le nul à la pause malgré quelques situations, dont une énorme pour Perrin (43e) semblait logique. Les Asémistes élevaient leur niveau de jeu en seconde période mais soit le réalisme manquait à l’appel, soit ils tombaient sur un Ruffier impérial. Il y avait aussi le sauvetage de Bamba sur sa ligne (71e) avant le portier réalise un double exploit (83e). A force de pousser, Monaco finissait par être récompensé. Debuchy accrochait Lemar dans la surface et Fabinho marquait sur penalty dans le temps additionnel (90e+1). Monaco chipe la 2e place du classement grâce à ce succès étriqué.

Car dans le même temps, l’OL se rendait à Strasbourg avec Gorgelin et Diakhaby. Les Gones partaient largement favoris face à des Alsaciens auteurs de seulement 2 victoires sur les 18 derniers matches de championnat. Pourtant durant cette première période, les joueurs de Genesio avaient beaucoup de mal. Ils encaissaient même logiquement un but signé Bahoken suite à une grosse erreur de Diakhaby (22e). Corgnet était tout proche de doubler la mise d’un retourné acrobatique qui finissait sur la barre (33e). Lyon devait changer les choses pour la seconde période et ne tardait pas à joindre les paroles aux actes. Fekir se procurait et transformait un penalty (50e). Rien ne souriait au Racing avec une seconde sortie sur blessure (Aholou puis Martin) et surtout un but d’Aouar (73e) qui donnait l’avantage à l’OL. Comme souvent Strasbourg s’écroulait mais trouvait tout de même les moyens de revenir. Da Costa prenait le meilleur sur Diakhaby (88e) et égalisait. Et alors qu’on se dirigeait vers un nul, Liénard inscrivait un splendide coup-franc dans la lucarne (90e+4) et offrait une incroyable victoire au Racing 3-2 synonyme de maintien en Ligue 1. La Meinau a vécu une folle soirée alors que l’OL redescend à la 3e place.

Les dernières minutes fatales à l’OL, pas à Monaco

Dans la lutte pour le maintien, la soirée fit assez folle. D’abord le LOSC s’est retrouvé mené sur sa pelouse face à Dijon après une boulette du duo Malcuit-Maignan qui profitait à Kwon (11e). Le LOSC se reprenait rapidement grâce à Mothiba (11e) mais laissait aussi de nombreuses opportunités à son adversaire du soir comme pour Kwon 33e). L’attaquant sud-africain y allait de son doublé (45e+1) juste avant la pause et les Dogues regagnaient le vestiaire soulagés. L’esprit libéré, ils offraient une seconde période plutôt séduisante. Pépé (63e, 79e) et Mothiba (65e) ne parvenaient pas à donner un break d’avance. Dijon peinait à enchaîner les passes mais ils mettaient encore une dernière fois le feu dans la défense lilloise. Maignan réalisait un dernier arrêt face à Tavares (89e) et le LOSC, avec cette victoire 2-1, assure son maintien.

Toujours dans la lutte pour le maintien, Toulouse allait à Bordeaux pour tenter de sortir de la zone rouge. Les choses se présentaient bien avec l’ouverture du score de Sylla d’un joli tir lobé du gauche (29e). Problème, l’ancien de la maison, Martin Braithwaite égalisait rapidement (38e). Le Danois marquait même un doublé au retour des vestiaires (49e) et le TFC commençait à sérieusement couler. Car un peu plus tard, Lerager était à la conclusion d’un joli mouvement collectif (73e) et Malcom donnait un avantage encore plus conséquent aux siens (78e). La réduction de l’écart de Diop (90e) à la fin de match restait dans le domaine de l’anecdotique puisque avec ce revers 4-2, Toulouse est 18e. Cette défaite du Téf’ pouvait profiter à Troyes. En déplacement du côté de Montpellier, la tâche ne s’annonçait pas simple pour l’ESTAC mais Azamoum envoyait une demi-volée puissante qui donnait l’avantage aux siens (31e). Le MHSC affichait un visage méconnaissable ce soir à l’image de cette statistique d’aucune frappe cadrée à la pause. En seconde période, Troyes baissait le pied et Cozza en profitait pour égaliser d’une frappe sèche (58e). En fin de match, les visiteurs tentaient le tout pour le tout avec notamment une dernière opportunité pour Niane (90e) mais le score en restait sur ce nul 1-1. L’ESTAC peut encore espérer accrocher la place de barragiste.

Thiago Motta finit sur une mauvaise note

Dans les autres rencontres, le PSG aurait sans doute aimé offrir meilleure sortie à Thiago Motta mais pour la dernière rencontre de sa carrière au Parc des Princes, le milieu de terrain a préféré concéder un penalty transformé par Bourigeaud (52e). Car les Rennais se sont imposés à Paris sur le score de 2-0 puisque Hunou a inscrit un joli but (71e). Le champion de France termine cette saison en roue libre. Nantes repart d’Angers avec le même score grâce à Lima (50e) et Coulibaly (62e), et se reprend enfin dans ce championnat. Amiens a lui aussi disposé de Metz, déjà condamné à la Ligue 2, 2-0. Enfin, Caen a sombré à Nice en s’inclinant lourdement 4-1 avec notamment un doublé de Balotelli et un joli but de Saint-Maximin. Les Normands doivent se méfier pour la dernière journée car ils sont encore à portée de fusil de Toulouse. La dernière journée de Ligue 1 risque encore de réserver pas mal de surprises.

Les résultats du soir :

Angers 0 - 2 Nantes : Lima (50e), Coulibaly (62e).

Lille 2 - 1 Dijon : Mothiba (18e, 45e+1) ; Kwon (11e)

Amiens 2 - 0 Metz : Manzala (sp 21e), Selimovic (86e).

Bordeaux 4 - 2 Toulouse : Braithwaite (38e, 49e), Lerager (73e), Malcom (78e) ; Sylla (29e), Diop (90e).

Montpellier 1 - 1 Troyes : Cozza (58e) ; Azamoum (31e).

Strasbourg 3 - 2 Lyon : Bahoken (22e), Da Costa (88e), Liénard (90e+4) ; Fekir (sp 50e), Aouar (70e).

PSG 0 - 2 Rennes : Bourigeaud (sp 52e), Hunou (71e).

Monaco 1 - 0 Saint-Etienne : Fabinho (sp 90e+1).

Nice 4 - 1 Caen : Balotelli (2e, 10e), Saint-Maximin (36e), Seri (71e) ; Kouakou (76e).