Cette 36e journée de Ligue 1 valait son pesant d’or. De la lutte pour le podium, à la bagarre pour l’Europe et la course au maintien, le suspense régnait à tous les étages du classement. Incapable de rafler la mise depuis la claque reçue au Parc des Princes face au PSG (1-7), l’AS Monaco devait absolument l’emporter à Caen pour rester sur le podium. Décimés avant le match, les hommes de Leonardo Jardim prenaient l’avantage suite à une frappe puissante de Tielemans sur le poteau, Sylla qui avait bien suivi ouvrait le score pour l’ASM (0-1, 13e). Les Normands manquaient de peu l’égalisation. Sur un excellent service de Féret, Rodelin seul devant Subasic voyait son intérieur du pied filer à côté (30e). Malherbe était récompensé de ses efforts suite à un centre de Bessat pour Santini dont l’intérieur du pied se logeait dans la lucarne de Subasic (1-1, 41e). Les hommes de Patrice Garande terminaient la rencontre à dix suite à l’expulsion de Genevois (77e). Les Monégasques tiraient leur épingle du jeu en fin de match sur un long ballon mal renvoyé par Vercoutre, Sylla s’offrait le doublé (1-2, 90+1). Le club de la Principauté s’accrochait à sa troisième place.

Autre prétendant à l’Europe, le Stade Rennais affrontait Strasbourg au Roazhon Park. Les joueurs de Sabri Lamouchi réalisaient une entame idéale. Sarr se faisait faucher dans la surface, l’arbitre indiquait le point de penalty. Bourigeaud ne tremblait pas et prenait à contre pied Oukidja (1-0, 14e). Les joueurs bretons doublaient la mise suite à une erreur d’Oukidja sur une longue transversale, Hunou en profitait pour inscrire le deuxième but (2-0, 59e). Les hommes de Thierry Laurey recollaient au score suite à une superbe centre de Corgnet bien repris de la tête par Liénard (2-1, 66e). De son côté, le FC Nantes distancé pour les places européennes accueillait Montpellier. Dans une rencontre assez pauvre en occasions, les Canaris obtenaient un penalty suite à une faute de Cozza dans la surface sur Touré. Sala ratait totalement sa tentative qui passait au-dessus (41e). Au retour des vestiaires, le MHSC prenait le contrôle des opérations sur un exploit personnel de Dolly qui après avoir transpercé la défense nantaise, trompait Tatarusanu d’une superbe frappe (0-1, 51e). Montpellier prenait le large sur une superbe frappe de Mbenza (0-2, 64e).

Le LOSC n’est plus relégable

Dans le match de la peur, le TFC recevait le LOSC au Stadium. Les hommes de Christophe Galtier prenaient rapidement les devants. Côté droit, Malcuit débordait et centrait dans la surface pour Pépé dont la talonnade astucieuse trompait Lafont (0-1, 6e). Mais les Dogues ne conservaient pas longtemps cet avantage. Sur un coup-franc côté gauche, Delort alertait Corentin Jean qui ajustait de près Maignan (1-1, 9e). Lille manquait une opportunité incroyable de reprendre l’avantage. Luiz Araujo se retrouvait seul devant Lafont mais croisait trop sa frappe (33e). Toulouse reprenait l’avantage juste avant la pause. Sur un coup-franc mal renvoyé par la défense nordiste, Sangaré remettait de la tête pour Jullien qui trompait Maignan de près (2-1, 44e). Au retour des vestiaires, le LOSC poussait sans parvenir à concrétiser. Les Dogues ne lâchaient rien et revenaient dans la partie suite à une lourde frappe sur coup-franc de Bissouma (2-2, 80e). Au terme d’une fin de match incroyable, Lille prenait l’avantage sur une superbe ouverture de Bissouma, Pépé devançait la sortie de Lafont et poussait le ballon dans les filets (2-3, 83e). Grâce à ce succès important, Lille quittait la zone de relégation.

Dans les autres rencontres, le FC Metz affrontait Angers à Saint-Symphorien. Les hommes de Frédéric Hantz prenaient les devants grâce à une accélération de Rivière qui centrait pour Mollet qui s’y reprenait à deux fois pour tromper Butelle (1-0, 20e). Le SCO pensait obtenir un penalty suite à une faute pourtant évidente sur Toko-Ekambi dans la surface, mais l’arbitre ne bronchait pas (31e). Angers parvenait à égaliser en fin de match grâce à Pavlovic (1-1, 90+3). Au terme d’un match incroyable, les Angevins inscrivaient un deuxième but par Tait (1-2, 90+4). Le FC Metz était officiellement relégué en Ligue 2. Dijon qui n’avait plus rien à craindre, accueillait Guingamp à Gaston-Gérard. Le club bourguignon ouvrait le score sur un service en profondeur de Rosier pour Kwon qui trompait Johnsson d’une frappe puissante (1-0, 34e). Au retour des vestiaires, Guingamp égalisait. Sur la droite, Grenier déposait un superbe coup-franc sur la tête d’Eboa (1-1, 57e). Les Dijonnais reprenaient l’avantage sur un corner mal renvoyé par la défense bretonne, Yambéré ajustait de près Johnsson (2-1, 66e). Le DFCO scellait son succès grâce à un troisième but de Sliti (3-1, 90+1).

