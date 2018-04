Mis sous pression par l’Olympique Lyonnais vainqueur du FC Nantes (2-0), l’AS Monaco (3e) jouait très cher contre Amiens (13e). Battu par le Paris Saint-Germain (7-1) et l’En Avant de Guingamp (3-1) lors de ses deux dernières rencontres, le club du Rocher devait absolument l’emporter contre des Picards sans complexes. Avec 40 points, Amiens pouvait officiellement valider son maintien en cas de succès. Une belle motivation pour les joueurs de Christophe Pélissier. Pourtant sous pression, Monaco mettait du temps à rentrer dans le match et ne parvenait pas à se montrer dangereux. De leur côté, les Amiénois étaient bien en place et ne laissaient aucune chance à l’ASM. Dominateurs durant la première période, les Monégasques rentraient aux vestiaires sans se procurer la moindre occasion franche malgré une belle activité de Rony Lopes, Thomas Lemar et Gabriel Boschilia. Monaco n’arrivait pas à se procurer davantage d’occasions. Il fallait attendre l’heure de jeu pour que Rony Lopes tente sa chance, mais sa frappe finissait dans les travées du Stade Louis II (62e). Amiens passait ensuite tout près de l’ouverture du score avec une reprise de volée de Gaël Kakuta qui était dévié par Danijel Subašić sur son poteau (65e). Vraiment inefficace, l’AS Monaco ne trouvait pas la solution et le match se concluait sur un triste match nul (0-0).

Sixième de Ligue 1, l’OGC Nice est actuellement en course pour une passe qualificative en Ligue Europa. Néanmoins les Aiglons n’ont que deux points d’avance sur leur plus proche rival, le Stade Rennais qui joue demain contre Toulouse (15h). Une victoire contre Strasbourg (17e) s’avérait donc précieuse. D’autant plus que les Alsaciens vivent une période compliquée avec une série de neuf matches sans succès en Ligue 1. Malgré ses difficultés, le Racing Club de Strasbourg faisait déjouer son adversaire en évoluant en contre. Très actif le duo Stéphane Bahoken - Idriss Saadi se mettait en évidence avec une première alerte devant le but de Walter Benitez (17e). La réponse niçoise ne se faisait pas attendre avec un coup franc de Mario Balotelli qui trouvait la tête de Dante (21e). Dans la foulée Stéphane Bahoken trouvait la tête d’Idriss Saadi qui ouvrait le score (1-0, 21e). Un but précieux pour les Alsaciens dans la course au maintien. Loin d’abandonner, les Niçois se montraient dangereux en fin de première période (35e et 43e). Acculé, Strasbourg parvenait à tenir malgré une nouvelle tentative de Pierre Lees-Melou (52e). Finalement, Strasbourg craquait et Stéphane Bahoken faisait tomber Malang Sarr dans sa surface (58e). Mario Balotelli se chargeait de le tirer et remettait les deux équipes à égalité (1-1, 59e). Revigoré Nice va mettre à contribution Alexandre Oukidja par l’intermédiaire de Mario Balotelli (76e, 82e et 89e). Impérial devant l’Italien, l’ancien Lillois ne se laissait pas faire. Pierre Lees-Melou offrait de nouvelles frayeurs au Stade de la Meinau, mais Dimitri Foulquier renvoyait le ballon (90e +3). Nice se retrouve sous la menace de Rennes qui joue demain tandis que Strasbourg reste toujours dans le viseur des relégables.

Lille plombe Metz

Match de la peur, le duel entre Lille (19e) et le FC Metz (20e) pourrait quasiment condamner un éventuel perdant. Très vite, c’est le LOSC qui se montrait le plus dangereux avec une frappe de Luis Araujo déviée par Eiji Kawashima (6e). Les Lorrains répondaient dans la foulée par l’intermédiaire de Georges Mandjeck (8e). La lumière venait finalement du Nord et de Luiz Araujo. Servi en profondeur pas Nicolas Pepe, le Brésilien ouvrait le score d’une frappe à ras de terre qui surprenait le portier messin (1-0, 13e). En difficulté, les Messins tentaient de réagir, mais ne parvenaient pas à trouver la solution. Peu après la demi-heure de jeu, Edgar Ié loupait une intervention sur Emmanuel Rivière, mais la frappe lobée de l’ancien Monégasque ne trouvait pas le cadre (33e). Pas assez tranchants, les joueurs de Frédéric Hantz se faisaient punir juste avant la pause par un but de Nicolas Pepe (2-0, 45e +3). Menacés, les Lillois viraient en tête à la pause et se donnaient de l’air. Toujours fébriles, ils lâchaient prise au retour des vestiaires avec un but de Nolan Roux (49e). Face à son ancien club, l’attaquant lorrain inscrivait son quinzième but de la saison sur une passe de Matthieu Dossevi. Revenu dans la rencontre, Metz essayait d’égaliser et Florent Mollet mettait à disposition Mike Maignan (62e). Mais Lille surprenait le FC Metz grâce à un Nicolas Pepe virevoltant ce soir. Ce dernier adressé le ballon à Yves Bissouma qui assurait le succès des Nordistes (3-1, 77e). Avec cette victoire, Lille reste relégable, mais reste à hauteur de Troyes barragiste. De son côté, le FC Metz se dirige vers la Ligue 2.

Pas encore maintenus, Troyes (18e) et le Stade Malherbe de Caen (15e) se rencontraient dans un match crucial pour la survie des deux équipes dans l’élite. Mieux rentré dans le match, Caen prenait l’avantage rapidement grâce à un but d’Ivan Santini (1-0, 4e). Servi par Frédéric Guilbert, le Croate surprenait totalement les Champenois. Loin d’être refroidi, Bryan Pelé bottait un coup franc qui touchait le poteau et retombait sur le dos de Rémi Vercoutre (1-1, 7e). Rapidement revenus au score, les Troyens s’offraient les meilleures occasions. Logiquement Benjamin Nivet libérait son équipe avec une reprise au premier poteau qui se logeait dans le but normand (2-1, 27e). A noter que Julien Féret n’était pas exempt de tout reproche sur cette occasion. Caen avait du mal à réagir et s’en remettait à une frappe d’Ivan Santini qui échouait à droite du but d’Erwin Zelazny (42e). Par la suite, le rythme retombait et les deux équipes ne parvenaient pas à se montrer dangereuses. Toujours sous pression, l’ESTAC se donnait de l’air en fin de match avec un but du Sud-Coréen Hyun-jun Suk (3-1, 84e). Grâce à cette victoire, Troyes revient à deux longueurs de Toulouse, le premier non relégable. Pour Caen, le maintien n’est toujours pas assuré.

Enfin dans la dernière rencontre de la soirée, les Girondins de Bordeaux (11e) accueillaient Dijon (12e) pour un match entre équipes du milieu de tableau. Toutefois, ce match était loin d’être sans intérêt puisque le vainqueur pouvait nourrir de légers espoirs d’obtenir une place qualificative en Ligue Europa. Très rythmé, le début de match laissait place à deux équipes ambitieuses. Les Girondins de Bordeaux s’offraient d’ailleurs la première occasion, mais Gaëtan Laborde ne parvenait pas à cadrer sa reprise (12e). Loin de se laisser impressionner, Dijon reprenait le contrôle du match, mais Younousse Sankharé cueillait à froid les Bourguignons (1-0, 25e). Le buteur servait ensuite Laborde qui pensait doubler la mise, mais Baptiste Reynet veillait au grain (31e). Pour se relever, l’équipe d’Olivier Dall’Oglio pouvait compter sur Naim Sliti. Déjà double buteur le week-end dernier contre Lyon, le Tunisien mettait le feu dans la surface bordelaise et obligeait Benoît Costil a détourné le ballon en corner (34e). Le gardien des Girondins se montrait à nouveau impérial avant la pause devant Kwon (43e et 45e). Toujours aussi sérieux, Dijon obtenait un penalty suite à une faute grossière de Younousse Sankharé sur Naïm Sliti (52e). Ce dernier se chargeait de le convertir et égalisait (1-1, 54e). Revenu au score, Dijon retombait dans ses travers et Papy Djilobodji fauchait François Kamano dans la surface dijonnaise (71e). L’ancien Bastiais se chargeait d’exécuter la sentence et redonnait l’avantage à Bordeaux (2-1, 72e). Sur corner, Dijon encaissait un nouveau pion suite à une mésentente entre Baptiste Reynet et Valentin Reynet (3-1, 80e). Avec ce succès Bordeaux maintien de très légers espoirs d’accrocher l’Europe.

Classement de la Ligue 1

Les matches de la soirée :

Troyes 3-1 Caen : Rémi Vercoutre (7e, CSC), Benjamin Nivet (27e) et Hyun-jun Suk pour Troyes ; Ivan Santini (4e) pour Caen

Lille 3-1 Metz : Luiz Araujo (13e), Nicolas Pepe (45e +3) et Yves Bissouma (77e) pour Lille ; Nolan Roux (49e)

Bordeaux 3-1 Dijon : Younousse Sankharé (25e), François Kamano (72e, sp) et Valentin Rosier (80e, CSC) pour Bordeaux ; Naïm Sliti (54e, sp) pour Dijon

Strasbourg 1-1 Nice : Idriss Saadi (21e) pour Strasbourg, Mario Balotelli (59e, sp) pour Nice

Monaco 0-0 Amiens