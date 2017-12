Après la première défaite du Paris Saint-Germain cette saison sur le terrain du RC Strasbourg (1-2), l’AS Monaco avait l’occasion de revenir à neuf points du leader et de retrouver, temporairement, la deuxième place du classement. Pour cela, les hommes de Leonardo Jardim devaient se défaire d’Angers au Stade Louis II. Privé toujours de plusieurs joueurs clés (Lemar, Jovetic ou encore Tielemans), le champion de France en titre ne pouvait rêver d’un meilleur début avec une superbe tête de Falcao (1-0, 2e) sur un bon centre de Sidibé. Le quatorzième but du Colombien en Ligue 1 cette saison. Un avantage que les Monégasques ne perdront jamais, avec des Angevins très décevants offensivement. Avec cette victoire (1-0), Monaco se relance et met fin à une série de trois défaites de suite toutes compétitions confondues. Angers reste quant à lui dix-neuvième.

De son côté, l’OGC Nice avait l’occasion de confirmer son succès miraculeux sur le terrain de Toulouse (2-1) en milieu de semaine. Les hommes de Lucien Favre accueillaient la lanterne rouge Metz, qui restait sur huit défaites sur les neuf derniers matches, et n’avait plus trouvé le chemin des filets depuis le 21 octobre dernier et un but de Nolan Roux. C’est l’ancien Stéphanois qui d’ailleurs mis fin à cette disette, en égalisant sur une superbe tête (1-1, 29e). Les Aiglons avaient ouvert le score juste avant par Plea (1-0, 26e). Au retour des vestiaires, Mario Balotelli a redonné l’avantage à Nice sur un coup franc dévié par le mur messin (2-1, 56e). La huitième réalisation en Ligue 1 de l’Italien. Saint-Maximim a tué ensuite le match (3-1, 71e). Une victoire qui permet à Nice de remonter à la douzième place au classement. Metz est toujours dernier, à seize points de son adversaire du jour, et à douze points du barragiste Toulouse.

Maignan encore héroïque pour Lille

Le LOSC, justement, avait l’occasion aussi de profiter de son succès surprenant sur le terrain de l’Olympique Lyonnais (2-1). Et le club, qui traverse une période de turbulences avec la suspension de Marcelo Bielsa, a fait le travail contre Toulouse (1-0), mal en point lui aussi. Dans un match équilibré, on notait quelques occasions de chaque côté, dont une de Pepe qui, bien servi par Benzia, a dévissé sa frappe (53e). C’est ce même Pépé qui a délivré tout un peuple, avec une superbe frappe lointaine qui a touché la transversale avant d’entrer (1-0, 64e). Le TFC avait la balle de l’égalisation sur un penalty après une main de Ballo-Touré, mais Delort a échoué contre Maignan (90e+2), héroïque encore après avoir repoussé le penalty de Fekir mercredi dernier. Lille laisse sa place de barragiste à son adversaire du soir, et prend quatre points d’avance sur le premier relégable, Angers.

Dans les deux autres rencontres de la soirée, le Stade Rennais, qui restait sur une belle série de cinq victoires sur les six derniers matches, a continué sa belle série contre Amiens (2-0) grâce à des réalisations de Khazri (1-0, 72e) et d’André (2-0, 84e). Une victoire méritée qui permet au club breton de s’offrir une sixième place au classement, en attendant les résultats de Caen et Montpellier dimanche. Quant au promu Amiens, il met fin à sa série d’invincibilité de sept matches, et stagne à la neuvième place. Enfin, Guingamp s’est imposé à Troyes (1-0) grâce à une réalisation de Briand (0-1, 22e). L’ESTAC s’est compliqué la tâche avec le carton rouge direct de Bellugou juste avant la pause (45e+1). Mais le club breton l’imitait avec une expulsion de Blas (62e), qui recevait deux jaunes en six minutes. A dix contre dix, Guingamp a gardé son avantage jusqu’au bout, et chipe la quatorzième place à son adversaire du soir.

Les résultats de la soirée :

Lille 1 - 0 Toulouse : Pépé (64e).

Monaco 1 - 0 Angers : Falcao (2e).

Nice 3 - 1 Metz : Plea (26e), Balotelli (56e), Saint-Maximim (71e) ; Roux (29e).

Rennes 2 - 0 Amiens : Khazri (72e), André (84e).

Troyes 0 - 1 Guingamp : Briand (22e).

Le classement de la Ligue 1 ici.