Monaco avait une petite pression sur ses épaules avant de recevoir Metz. Deux matches nuls de suite en Ligue 1 et voici le champion de France en titre éjecté du podium par l’OM et l’OL. Pour ne pas arranger les choses, les Marseillais ont même un petit matelas de quatre points d’avance grâce à leur victoire acquise à Caen vendredi. L’ASM n’avait donc pas le droit à l’erreur à Louis II ce soir face à des Messins qui ont entamé une belle remontée depuis la prise de fonction de Frédéric Hantz. Les Grenats faisaient tout de même face à une hécatombe de blessés entre Basin, Udol, Nguette, Didilllon, Mollet, Assou-Ekotto, Bisevac ou encore Jouffre. Jardim lui changeait un peu son onze avec Keita et Tielemans sur le banc au coup d’envoi.

Les premières minutes offraient une entame agitée avec des petites opportunités de chaque côté. On voyait d’abord Roux déclencher une première frappe hors cadre (1e). Falcao lui répondait mais manquait incroyablement cette balle de but offerte par Diakhaby (3e). De quoi lancer la rencontre pensait-on alors. Sauf que le dynamisme du début de rencontre est vite retombé et Louis II s’est endormi en cette belle fin d’après-midi. Il y avait bien cette tentative du gauche de Falcao (12e) et c’est tout. Bien en place, le bloc messin repoussait tout sur son passage même s’il dépassait rarement la ligne médiane une fois le ballon dans les pieds.

Monaco n’a pas forcé

Autrement dit, cette première période n’avait rien de passionnant et alors qu’on s’avançait vers un nul bien terne à la pause, Monaco prenait l’avantage grâce à Jorge (1-0, 45e+2). Falcao héritait d’un ballon parfait de Moutinho dans le dos de la défense, le Colombien échouait face à Kawashima mais le latéral brésilien récupérait le cuir pour trouver la mire des 20 mètres. Le gaucher se blessait sur sa frappe victorieuse. En larmes, il cédait sa place en début de seconde période. Dans la foulée, la rencontre prenait un nouveau virage. Kawashima voyait rouge après avoir séché Diakhaby en position de dernier défenseur (52e). En infériorité numérique, Metz se contentait de repousser les assauts trop timides des Monégasques.

Le coup-franc de Lemar suivant l’expulsion ne donnait rien (53e) et la frappe de Sidibé ne battait pas Beunardeau (60e). Finalement, Ghezzal sortait sa spéciale enroulé du gauche qui finissait en poteau rentrant (2-0, 67e). La première apparition de la nouvelle recrue Boulaya faisait du bien aux Grenats. Sur son premier ballon, l’ancien Bastiais déposait le cuir sur la tête victorieuse de Niane (2-1, 73e). Pas de quoi faire trembler Monaco non plus dans ces dernières minutes. Rony Lopes se chargeait d’ailleurs de redonner un avantage plus conséquent à son équipe (3-1, 80e). L’international portugais manquait bêtement le doublé (84e), et Falcao butait une dernière fois sur le portier (90e). Tant pis pour l’ASM qui se rassure tout de même et revient à un petit point de l’OM.

Revivez le film de la rencontre sur notre live.

Le classement de Ligue 1 ici.