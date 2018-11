La quatorzième journée de Ligue 1 avait débuté par le succès de Lyon dans le derby contre Saint-Etienne vendredi (1-0). Ce samedi, le PSG s’est imposé contre Toulouse (1-0). Et ce soir, l’AS Monaco, toujours aussi mal en point, se déplaçait en Normandie pour y défier le Stade Malherbe de Caen. Si les Monégasques étaient toujours avant-derniers, les Caennais n’avaient que cinq points d’avance sur leur adversaire du soir. Privé d’innombrables blessés, Thierry Henry alignait notamment Pierre-Gabriel et Benoît Badiashile en défense, tandis que Falcao, Diop et Golovin étaient présents devant. De l’autre côté, Fabien Mercadal choisissait Malik Tchokounte en pointe, soutenu par Beauvue, Fajr et Ninga. Et la première occasion intervenait au quart d’heure de jeu mais Claudio Beauvue manquait sa tête, ne trouvant pas le cadre (11e). La réponse monégasque intervenait ensuite par Diop, mais Samba captait sereinement (18e), avant que Tielemans ne voie sa frappe s’envoler (25e).

Dix minutes plus tard, Chadli armait un coup-franc et Samba se mettait seul en difficulté, mais Caen parvenait à se dégager (36e). Fayçal Fajr tentait ensuite un corner rentrant, qui était sauvé sur sa ligne par Badiashile (41e). Au retour des vestiaires, les deux équipes tentaient d’accélérer, et c’est finalement Monaco qui ouvrait le score. Après une bonne incursion d’Henrichs, les joueurs du Rocher obtenaient un coup-franc. Falcao s’avançait et enroulait une superbe frappe qui partait mourir dans le but de Samba, impuissant (0-1, 56e). Les Normands tentaient ensuite de revenir, mais Baysse ne parvenait pas à égaliser (65e). Dans la foulée, Monaco s’offrait une énorme occasion de break mais Golovin ne parvenait pas à conclure face à Samba (70e). À dix minutes du terme, Tchokounté ne cadrait pas sa tête sur un corner de Fajr (79e). L’ancien attaquant de Dunkerque passait ensuite proche d’égaliser mais sa tentative était déviée par un défenseur de Monaco (84e). Tielemans trouvait ensuite la barre sur un coup-franc similaire à celui de Radamel Falcao (89e). Benaglio sauvait ensuite sur sa ligne après une tête de Oniangue (90e), avant que Tchokounte ne voie son but refusé pour une position de hors-jeu (90e+1). Thierry Henry remportait ainsi son premier match à la tête de Monaco (0-1), permettant aux siens de revenir à deux points de l’adversaire du soir, Caen, 17e.

Reims remonte, Strasbourg surpris à domicile

De son côté, le FC Nantes recevait Angers. Les hommes de Vahid Halilhodzic, 10e, restaient sur cinq matches sans défaite toutes compétitions confondues, tandis qu’Angers restait sur une victoire devant Montpellier (1-0). Et ce sont bien les visiteurs qui ouvraient le score par Bahoken, bien servi par Tait dans la surface (0-1, 5e). Nantes réagissait par Moutoussamy, mais ce dernier trouvait le poteau sur sa route (10e). Dans la foulée, Tait trouvait lui aussi le poteau (11e). Dans une affaire de montant, Boschilia armait un coup-franc dévié par Butelle sur sa transversale (30e). En seconde période, Butelle réalisait de nombreuses parades (53e, 57e, 63e, 67e). Finalement, Waris égalisait dans les dernières minutes d’une frappe croisée (1-1, 89e). Les deux équipes en restaient là (1-1). Nantes reste bloqué à la 10e place tandis qu’Angers grappille une place (13e). Autre club bien placé au classement, Strasbourg (8e) recevait Nîmes. Invaincu depuis le 26 septembre dernier, les Alsaciens voulaient enchaîner et revenir à un point de l’OM. Bouanga s’offrait une première occasion (5e), avant que Sels ne sauve devant Valls (11e) et Paquiez (26e). Bernardoni sortait ensuite un superbe arrêt sur une volée de Martin (40e). En fin de première période, Savanier lançait Bouanga qui s’emmêlait les pinceaux et frappait à côté (45e+1). Finalement, le promu surprenait les Alsaciens grâce à Lybohy, seul pour reprendre un corner de Savanier (0-1, 71e). Les Strasbourgeois craquaient et Mitrovic prenait un carton rouge après une discussion avec l’arbitre (80e). Les Alsaciens s’inclinaient finalement (0-1) et perdaient une place au classement (9e), tandis que Nîmes prend la 11e place.

Deux autres matches avaient également lieu ce samedi soir. La lanterne rouge, Guingamp, se déplaçait à Reims. Et les promus ouvraient rapidement le score par Xavier Chavalerin, auteur d’une bonne frappe de l’intérieur du pied à l’entrée de la surface (1-0, 2e). Reims s’offrait une nouvelle occasion mais Oudin voyait sa tête flirtait avec la transversale (27e). Mendy sauvait les siens au retour des vestiaires face à Coco et Julan (53e, 57e). Finalement, Reims doublait la mise grâce à Boulaye Dia, entré en jeu une minute auparavant (2-0, 68e). Et après quelques occasions des deux côtés, Guingamp obtenait un penalty après une faute sur Phiri. Thuram s’élançait et réduisait le score (2-1, 80e). Reims s’imposait finalement et ternissait la première de Jocelyn Gourvennec (2-1). Les locaux montent à la 7e place, tandis que Guingamp reste bon dernier. Enfin, Dijon recevait Bordeaux à Gaston-Gérard. François Kamano pensait d’abord ouvrir le score, avant que l’arbitre ne refuse son but pour hors-jeu (24e). Sliti armait ensuite une frape qui passait proche du poteau de Costil (30e), avant que Karamoh ne voie sa frappe fuir le cadre (36e). Au retour des vestiaires, après une occasion de Sliti (61e), Bordeaux pensait une nouvelle fois ouvrir le score mais pour la deuxième fois de la soirée, la VAR refusait le but pour un hors-jeu (62e). Dijon avait ensuite l’occasion de tuer le match mais Loiodice butait sur Costil avant qu’Abeid ne dévisse totalement (80e). Les deux équipes se séparaient finalement dos à dos (0-0). Bordeaux est 12e, Dijon reste relégable (18e).

Les résultats du soir :

Caen 0-1 Monaco : Falcao (56e) pour Monaco.

Dijon 0-0 Bordeaux

Nantes 1-1 Angers : Waris (89e) pour Nantes ; Bahoken (5e) pour Angers.

Reims 2-1 Guingamp : Chavalerin (2e) et Dia (68e) pour Reims ; Thuram (80e, sp) pour Guingamp.

Strasbourg 0-1 Nîmes : Lybohy (67e) pour Nîmes.