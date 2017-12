Rien ne va plus à Saint-Etienne ! Malgré le plan de relance annoncé par le duo de présidents Roland Romeyer-Bernard Caïazzo un peu plus tôt dans la soirée, l’ASSE a de nouveau coulé ce soir à Geoffroy-Guichard. Opposés à un Monaco aux résultats en dent de scie depuis le début de saison, les Verts ont craqué après une demi-heure de jeu et ont fini par toucher un peu plus le fond avec une défaite 4-0 et une série de faits de jeu en sa défaveur. Cette soirée va rester dans les têtes un long moment alors que le club est au plus mal avec une 15e place provisoire, l’avant-dernière défense du championnat et des attaquants qui ne marquent pas.

Le calvaire a commencé dès la 3e minute. Après un joli travail côté droit, Keita Baldé tergiversait au niveau du point de penalty, Sidibé en rôdeur, récupérait le ballon et ouvrait le score d’une frappe en lucarne (0-1, 3e). Il n’y avait qu’une seule équipe sur le terrain et il fallait un miracle pour que Saint-Etienne n’en prenne pas déjà un deuxième. Tour à tour, Falcao (6e, 17e, 18e), Rony Lopes (11e, 28e), Fabinho (13e) manquaient de réalisme devant le but. Cette maladresse permettait aux Verts d’exister encore un peu. Monnet-Paquet n’était d’ailleurs pas loin de tromper Subasic après un déboulé de Gonçalves (24e).

Saint-Etienne finit à dix

C’est finalement Lemar qui mettait l’ASM à l’abri. De nouveau titulaire ce soir, l’international français se trouvait dans tous les bons coups avant d’inscrire un magnifique but. Il héritait d’un ballon de Keita à l’entrée de la surface avant de se débarrasser de quatre défenseurs d’un simple crochet puis s’en allait battre Ruffier (0-2, 32e). Largués dans tous les compartiments du jeu, les hommes du Forez rentraient au vestiaire sous les sifflets et les airs hagards des supporters et des dirigeants. Pourtant la deuxième période connaîtra un scénario encore plus inquiétant pour les locaux. Le match tournait à la correction avec ce nouveau but de Fabinho (0-3, 53e).

Là-dessus, Ruffier s’en est allé adresser deux mots à l’arbitre assistant pour protester contre un hors jeu du Brésilien. Le gardien et capitaine y est surement allé un peu fort au gout de l’homme au sifflet qui l’expulsait (54e). En tribune, Romeyer explosait et descendait sur la pelouse invectiver l’arbitre. Image absurde de Julien Sablé tentant de calmer son président. Le coach des Verts constatait la longue fin de soirée avec le but de Baldé (0-4, 60e) et un premier attentat seulement verbalisé d’un jaune pour Pajot (73e), qui bénéficiait de la clémence de l’arbitre trois minutes plus tard. Après le derby contre l’OL, Saint-Etienne prend une nouvelle rouste à domicile et attend la trêve avec beaucoup d’impatience.

