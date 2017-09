Angers perd deux points. Nice restait sur deux victoires consécutives en championnat face à Monaco (4-0) puis à Rennes (0-1) et visait la passe de 3 lors de la réception d’Angers à l’Allianz Riviera. Le technicien suisse de l’OGC Nice Lucien Favre a aligné un 4-4-2 avec la présence de Dante en défense, Mendy au milieu et le duo en attaque Balotelli-Plea. Angers a joué en 3-5-2 avec Thomas en défense, Mangani dans l’entrejeu et Toko-Ekambi en attaque notamment. Battu à domicile dimanche dernier par Metz (0-1), les Angevins devaient rebondir à Nice. Les Aiglons débutent bien la partie. Souquet trouve la barre de Letellier sur un centre venant du couloir droit (2e).

Cette première alerte réveillent les visiteurs. Les Angevins ouvrent le score par Pavlovic. Bien servi par Fulgani, le défenseur dévie le ballon de la tête et trompe Cardinale (0-1,12e). En confiance, les hommes de Stéphane Moulin doublent la mise grâce à Toko-Ekambi (0-2,34e). Le Champion d’Afrique 2017 reprend à bout portant dans la surface un centre d’Andreu. Après ses deux coups de massue, les Niçois se reprennent en obtenant un penalty après une main de Mangani dans la surface de réparation à la suite d’un corner du coté gauche. Balotelli réduit le score en transformant le penalty (1-2,40e).

Angers se saborde

Au retour des vestiaires, Angers répète son bon début de première période avec une frappe croisée de Tait frôlant le poteau droit de Cardinale (49e). Les Niçois se reposent sur l’attaquant italien Mario Balotelli pour mettre en danger la défense d’Angers mais le buteur dérobe son tir sur un service de Jallet. Les hommes de Lucien Favre obtiennent un coup franc à l’entrée de la surface. De nouveau Mario Balotelli s’illustre.

Son coup franc transperce le mur mais le portier d’Angers réalise une superbe parade sur sa droite pour garder cet avantage (76e). Dans la foulée, Nice s’offre un corner du côté gauche tiré par Lees-Melou. Traoré devance Letellier au premier poteau et manque sa déviation de la tête (2-2,77e). Le ballon part derrière lui et termine dans la lucarne de son propre but. Les Aiglons tenteront d’ajouter un troisième but mais Letellier préserve sa cage et permet à Angers de ramener un nul de ce déplacement, le cinquième de cette saison. Pour Nice, il s’agit d’un coup d’arrêt.