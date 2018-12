Profiter des nombreux reports pour prendre le large. Telle était la mission du LOSC ce dimanche face au Stade de Reims au Stade Pierre Mauroy de Villeneuve-d’Ascq. Les hommes de Christophe Galtier, invaincus à la maison depuis le début de la saison, voulaient enchaîner après le nul contre Lyon (2-2) et la victoire à Montpellier (0-1). De leur côté, les Champenois restaient sur une contre-performance à Toulouse (0-1) et voulaient revenir dans la première partie de tableau, eux qui avaient notamment accroché un très bon point sur le pelouse de l’Olympique de Marseille une semaine plus tôt (0-0). L’objectif était donc de mettre en échec un second gros du championnat en quelques jours pour les coéquipiers d’Alaixys Romao. Pour ce rendez-vous, le coach du LOSC chamboulait son système offensif. Si la défense restait la même, toujours sans Adama Soumaoro, blessé, Christophe Galtier alignait un trio composé de Nicolas Pépé, Jonathan Ikoné et Luiz Araujo, derrière un Rafael Leão en position de numéro 9. En face, David Guion alignait lui un 4-3-3, avec Hyun-Jun Suk soutenu par Chavarria et Doumbia. L’excellent Edouard Mendy était évidemment titularisé dans les buts des visiteurs. Dès les premières secondes, Jonathan Ikoné partait dans le couloir gauche, mais il manquait sa passe en retrait vers Luiz Araujo. Mais la première grosse occasion était pour les visiteurs. Romao décalait Chavarria qui centrait pour Suk. L’ancien buteur de l’ESTAC reprenait instantanément mais Mike Maignan sortait une parade de grande classe (3e).

La riposte lilloise arrivait dans la foulée. Nicolas Pépé talonnait pour Luiz Araujo qui accélérait et rentrait dans l’axe. En bout de course, le Brésilien armait une frappe du gauche qui passait de peu à côté du but de Mendy (9e). Et une mauvaise nouvelle arrivait pour les Champenois puisque Pablo Chavarria, touché à la jambe, cédait sa place à Rémi Oudin (18e). Les visiteurs défendaient bien et mettaient en difficulté les Dogues, qui avaient bien du mal à se montrer dangereux, à l’image d’un Rafael Leão en grande difficulté dans la première demi-heure, à l’image d’une frappe totalement manquée qui s’envolait (31e). Chavalerin tentait ensuite une frappe en angle fermé que captait sereinement Mike Maignan (34e). Seul attaquant dangereux côté lillois, Araujo armait une nouvelle frappe lointaine, cadrée cette fois, mais Mendy repoussait en corner (36e). Dans les dernières secondes du premier acte, Nicolas Pépé trouvait Xeka dans l’axe. Le Portugais remontait et armait une missile que Mendy déviait sur le poteau (45e+1). Dans la foulée, Leão tentait une frappe dans un angle difficile que le portier rémois captait sans aucun souci. Malgré ces deux occasions en fin de première période, les deux équipes rentraient aux vestiaires dos à dos avec un bien triste spectacle. Insuffisant donc pour des Dogues ambitieux avant le match.

Pierre Mauroy, toujours imprenable

Au retour des vestiaires, les Lillois étouffaient leurs adversaires en se positionnant très haut sur le terrain, tentant de trouver des espaces. Celik lançait Leão qui contrôlait puis enchaînait, sans cadrer (49e). Les Rémois tentaient de riposter sur corner, mais Ballo-Touré se sacrifiait en se jetant dans les pieds de Romao pour l’empêcher d’ouvrir le score (52e). Cinq minutes plus tard, Chavalerin bottait un corner et Suk prenait le meilleur sur Dabila, mais son coup de tête passait au-dessus du but de Maignan (57e). Face à tant de difficultés offensives, Christophe Galiter réagissait et décidait de sortir Rafael Leão pour faire entrer Rui Fonte (58e). Seulement, il y avait beaucoup trop de déchets techniques côté lillois pour espérer inquiéter Edouard Mendy. Et finalement, les visiteurs ouvraient le score. Alaixys Romao récupérait le ballon dans les pieds de Xeka, auteur d’une énorme erreur. Le capitaine de Reims centrait fort en retrait et Rémi Oudin devançait Ballo-Touré pour ouvrir le score de l’intérieur du droit (0-1, 64e). Les Lillois tentaient ensuite de remettre la pression sur le but rémois. Christophe Galtier procédait à un deuxième changement puisque Luiz Araujo cédait sa place à Jonathan Bamba, venu se placer dans le couloir gauche.

Et Reims frôlait le deuxième but. Sur un centre en retrait de Rémi Oudin, Moussa Doumbia devançait Celik mais manquait le cadre à quelques mètres du but (70e). Dans la foulée, Boubakary Soumaré remplaçait Xeka pour le dernier changement lillois (72e). Les Dogues s’offraient cependant une superbe occasion. Lancé dans le dos de la défense par Ballo-Touré, Bamba glissait le ballon en retrait avant la sortie de Mendy mais Ikoné voyait sa frappe déviée fuir le cadre (74e). Sur le corner suivant, José Fonte, puis Rui Fonte manquaient le cadre (75e). David Guion procédait à son tour à un changement puisque Dingomé remplaçait Doumbia (78e). Les Lillois s’agaçaient au fur et à mesure, à l’image de José Fonte, pas forcément dans un grand jour. Blessé, Suk laissait sa place à Metanire (82e). Les Rémois défendaient ensuite à 11 afin de laisser le moins d’espaces possibles à des Dogues peu inspirés offensivement. Après un coup-franc de Pépé, Soumaré tentait d’égaliser mais sa tête fuyait le cadre (86e). Et dans les dernières secondes, Ballo-Touré devançait Metanire et obtenir un penalty. Nicolas Pépé s’élançait et offrait l’égalisation au LOSC dans les toutes dernières secondes de la partie (1-1, 90e+5). Les Dogues reviennent de loin et prennent finalement un point dans un match bien compliqué. Le LOSC reste deuxième mais réalise une contre-performance. De son côté, le Stade de Reims est 11e.