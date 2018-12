Trois jours après l’humiliation reçue à Francfort, l’OM retrouvait le Vélodrome lors de cette 15e journée de Ligue 1. Pour la réception de Reims (9e), Rudi Garcia envoyait un 3-4-3 avec quelques changements. Rami, Rolando et Sakai évoluaient en défense. Lopez et Luiz Gustavo faisaient la paire au milieu et Payet jouait en soutien du duo Thauvin-Germain. Les Rémois se présentaient dans un 4-2-3-1 avec Chavarria devant Cafaro. Ce système éprouvait des difficultés en début de match, notamment sur les côtés où Sarr et Ocampos avaient souvent le champ libre. Edouard Mendy devait déjà s’employer, notamment face à l’Argentin (3e, 5e).

Sans être brillant, Marseille avait pris la mesure de cette rencontre et dominait. Les opportunités arrivaient également sur coups de pied arrêtés où Rami mettait à son tour Mendy à contribution (15e, 19e), alors que la tête de Germain n’était pas assez puissante (25e). Le gardien contrariait encore les Phocéens sur ce coup-franc bien exécuté par Payet (30e). Peu avant la pause et après un tacle dangereux de Konan sur Sarr à la limite de la surface (37e), les Champenois commençaient un peu à relever la tête. Au terme d’un contre bien mené, Doumbia obligeait un Mandanda à rester vigilant (40e). Reims revenait encore plus fort en seconde période, profitant de Marseillais endormis.

Rennes s’écroule à domicile face à Strasbourg

Ojo était à deux doigts de reprendre le centre de Chavarria (53e), puis Mandanda captait le coup-franc de Cafaro (55e) mais les fautes olympiennes se multipliaient. Le cours de la rencontre prenait doucement une mauvaise tournure pour les locaux. Payet tentait de prendre la rencontre en main sans trop y croire et l’OM frôlait même la correctionnelle en fin de match. Il y avait d’abord cette tête d’Abdelhamid (77e) mais surtout ce sauvetage sur sa ligne de Mandanda (84e) puis cette frappe d’Ojo de peu à côté (85e). Les dernières forces jetées par Marseille dans la bataille ne suffisaient pas. Ce match nul 0-0 ne convenait pas à un Vélodrome qui raccompagnait ses joueurs sous les sifflets. L’OM est 5e ce soir.

Dans l’autre rencontre de 17h, Rennes recevait Strasbourg avec l’objectif de remonter dans la première partie du classement. Sans Ben Arfa, les Bretons entamaient bien ce match avec une ouverture du score rapide et magnifique d’Ismaïla Sarr (1-0, 9e). Seulement, comme souvent, ils retombaient dans leurs travers. Après une interception de Lala devant Bensebaini, Thomasson égalisait (1-1, 20e). Les affaires ne s’arrangeaient pas lorsque Da Silva concédait un penalty que transformait Martin (2-1, 32e). Le milieu de terrain s’offrait même un doublé sur penalty après une faute de Mexer sur Mothiba cette fois-ci (1-3, 50e). Rennes tentait à peine de revenir et encaissait même un dernier but, l’oeuvre de Martinez auteur d’une jolie talonnade (1-4, 77e). En humiliant Rennes chez lui, le Racing poursuit son bon début de saison avec une 8e place.

