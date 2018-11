Pour la suite de cette quinzième journée de Ligue 1, Montpellier (4e) recevait à la Mosson le Stade Rennais (14e). Le MHSC pouvait, en cas de victoire, retrouver le podium, tandis que les Bretons avaient l’occasion de rejoindre la première partie de tableau. Pour cette rencontre, Michel Der Zakarian optait pour un 3-5-2, préférant Ambroise Oyongo à Paul Lasne sur le couloir gauche. Il alignait aussi une attaque Delort-Laborde, soutenue par Florent Mollet. Du côté de Sabri Lamouchi, on s’est adapté au schéma tactique montpelliérain, en mettant également en place un 3-5-2. La défense centrale était composée de Ramy Bensebaini, Mexer et Damien Da Silva, et le côté gauche était occupé par Romain Del Castillo. Hatem Ben Arfa et Ismaïla Sarr se trouvaient sur le front de l’attaque. Et ce sont les visiteurs qui se montraient tout de suite entreprenants en lançant la première salve offensive.

Après un débordement d’Hamari Traoré, Ben Arfa récupérait le cuir et déclenchait une frappe du pied gauche, de l’extérieur de la surface. Son tir dévié trompait Benjamin Lecomte d’entrée de jeu (0-1, 5e). Le MHSC tentait de réagir, mais le centre d’Andy Delort terminait en corner (11e). Malgré le bon marquage en zone proposé par les Rennais, les locaux reprenaient peu à peu le contrôle du ballon après le premier quart d’heure. Ces derniers croyaient égaliser par l’intermédiaire de Damien Le Tallec, mais son but était refusé pour une position de hors-jeu (17e). Ben Arfa essayait de refaire le même coup qu’en début de partie, mais cette fois-ci, son tir fuyait le cadre (22e). Lecomte était inquiété quelques minutes plus tard par un coup franc de Grenier, bien repoussé (25e). Parfaitement positionnés, les hommes de Lamouchi ne laissaient aucun espace à leurs adversaires, qui devaient s’en remettre aux coups de pied arrêtés. Delort reprenait de la poitrine un coup franc de Mollet, mais cela frôlait le montant de Tomáš Koubek (30e).

Des buts, mais pas de vainqueur

Les Montpelliérains poussaient pour revenir, mais ne trouvaient toujours pas la faille dans la défense adverse. Rennes tentait par à-coups, d’abord avec Ben Arfa sur coup franc (38e), puis avec André, dont la frappe était bien stoppée par le portier héraultais (39e). La rencontre devenait de plus en plus engagée et les deux équipes couraient d’un camp à l’autre, sans toutefois se montrer adroites dans la zone de vérité. Mais juste avant la pause, Delort était à la reprise d’une frappe de Le Tallec, repoussée par Koubek, et égalisait (1-1, 45e). Un coup de massue sur les têtes bretonnes : tout était à refaire. Au retour des vestiaires, les Héraultais restaient sur leur lancée de la première période et Ellyes Skhiri voyait sa frappe terminer hors du cadre (48e). Et dans la foulée, Delort doublait la mise après un centre en retrait de Gaëtan Laborde, bien servi par une talonnade de Skhiri (2-1, 48e). Un revirement d’attitude qui faisait de nouveau mal aux Rennais. Laborde réalisait un incroyable slalom à travers la défense et concluait son action d’un tir, bien arrêté par Koubek (55e).

Ce match était agréable à suivre, avec de l’envie et de la maîtrise technique. Le Stade Rennais oubliait tout ce qu’il avait réussi en première période et subissait de plus en plus. Mollet s’essayait lui aussi à la frappe, qui finissait nettement au-dessus (62e). Pour apporter du sang neuf, Lamouchi lançait Adrien Hunou et James Léa Siliki, respectivement à la place du buteur Ben Arfa et de Del Castillo (69e). Mais la chance semblait tourner et Paul Lasne, tout juste entré en jeu, concédait le penalty devant Sarr. Benjamin Bourigeaud se chargeait de le transformer (2-2, 71e). Bourigeaud encore manquait le cadre sur son tir deux minutes plus tard (74e). Jakob Johansson remplaçait Bourigeaud (78e) et s’illustrait sur son premier ballon, qu’il fouettait bien, mais qui passait juste au-dessus de la barre (80e). Grenier inquiétait encore Lecomte sur coup franc, mais une nouvelle fois, ce dernier s’imposait (85e). La fin de partie ne voyait aucune des deux formations prendre le dessus, malgré la tentative de Léa Siliki (90e). Score final, 2 buts partout. Montpellier passe provisoirement troisième, avant la rencontre de Lille à Nice (à suivre en direct sur notre site). Le Stade Rennais remonte, quant à lui, à la treizième place devant le SCO d’Angers.