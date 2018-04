Pour lancer cette 34e journée de Ligue 1, Nantes recevait Rennes à La Beaujoire. Outre le contexte toujours tendu du derby, cette rencontre offrait son lot d’enjeux. 5e avec 47 points, les Rouge-et-Noir sont bien partis dans la course l’Europa League mais la meute n’est pas loin. A commencer par les Canaris qui, 9es avant le coup d’envoi, n’avaient que deux points de retard sur leur voisin. Rien n’était donc encore joué à 5 rencontres de la fin du championnat. D’autant qu’il manquait du monde pour ce match. Ranieri était privé de Dubois et Diego Carlos alors que Rongier démarrait sur le banc. Pas simple pour redresser une situation un peu à la dérive car Nantes reste sur une seule victoire en 10 rencontres de Ligue 1. En face, le 4-4-2 de Lamouchi devait se passer des services d’André et Sarr.

Le début de rencontre est encourageant mais approximatif, à l’image de Nantes. Les locaux ont pris le dessus dans tous les secteurs du jeu. Ils parvenaient à se montrer plus dangereux dans les 30 derniers mètres adverses seulement le déchet technique était rédhibitoire. Nakoulma allait vite mais ne lèvait pas la tête, Sala se montrait collectif mais trop imprécis, Girotto n’hésitait pas à soutenir son duo d’attaque mais manquait de percussion. Après une demi-heure de jeu, le FCN avait déjà une possession de 60%. Car en face, Rennes ne proposait rien ou presque et attendait sagement dans son camp. La défense était d’ailleurs assez peu sollicitée et ne forçait pas. Seuls les nombreux cartons nantais ralentissaient le jeu et tendaient un peu la rencontre.

Nantes finit pas craquer

Il y avait légèrement plus de spectacles aux abords de la fin de première période. D’abord par cette tentative d’Amalfitano bien contrée (37e). La réponse ne tardait pas avec l’ouverture du score nantaise. Après un bon centre d’Iloki relâché par Koubek, Thomasson traînait par là et marquait dans le but vide (1-0, 42e). Il manquait quelques centimètres ensuite à Sala pour doubler la mise sur un nouveau ballon d’Iloki (45e+4). Mal embarqué, Rennes changeait ses plans à la pause avec l’entrée de Sakho à la place de Danzé. Zeffane lui redescendait d’un cran mais ce changement n’avait même pu prendre d’effet que Sala écopait d’un second jaune pour un excès d’engagement et laissait ses partenaires en infériorité numérique (47e). Ça sentait déjà le KO dans un stade La Beaujoire inondé par le soleil. Tatarusanu sortait le grand jeu sur cette frappe non cadrée de Léa-Siliki remise vers le but par Pallois (55e).

Cette grosse occasion avait le don de réveiller les 10 Nantais présents sur la pelouse mais ils manquaient plusieurs situations qui auraient pu tuer le match. Sur un contre mené par Thomasson et Nakoulma, Iloki butait sur Koubek (64e). La reprise de Touré partait bien sans un contre de Prcic (70e) alors que Girotto ne trouvait pas le cadre (74e). Dans l’autre surface, Pallois était bien parti pour réaliser le match de sa vie. Impérial dans les duels, il faisait vivre un enfer à Sakho. Problème, il déviait une nouvelle fois une frappe de Léa-Siliki qui trompait enfin Tatarusanu (1-1, 81e). Malgré ce but, le gardien roumain sortait deux parades incroyables face aux têtes de Khazri (87e) et Gnagnon (89e). Deux arrêts qui valent un point car la rencontre se terminait sur ce nul 1-1, qui n’arrange finalement aucun des protagonistes.