Pour le compte de la 32ème journée de Ligue 1, l’AS Saint-Etienne recevait les Girondins de Bordeaux sur sa pelouse de Geoffroy-Guichard. Accrochés par Amiens le week-end dernier (2-2), les Verts avaient de nouveau l’opportunité de se rapprocher sérieusement de l’Olympique Lyonnais. Bordeaux, de son côté, voulait enchaîner après sa belle victoire contre l’OM (2-0), mais devait composer sans plusieurs de ses cadres, suspendus ou blessés. Emmenés par deux jeunes joueurs issus du centre de formation Till Cisskho et Alexandre Lauray, les Bordelais étaient à deux doigts de surprendre d’entrée un Loïc Perrin peu inspiré sur une accélération de Yann Karamoh (1e).

Sous les yeux de Bayal Sall et de Benoît Trémoulinas, anciens de la maison, l’ASSE pensait trouver la faille mais le but de Romain Hamouma était invalidé pour une position de hors-jeu, peu évidente au ralenti (13e). Quelques secondes plus tard, Wahbi Khazri était le premier à solliciter Benoît Costil, irréprochable sur les frappes lointaines de l’international tunisien (15e puis 23e). Marquée par un déchet technique important, la première mi-temps stéphanoise était plus que décevante face au groupe de Paulo Sousa, décimé, mais vaillant à l’image de l’excellent Jules Koundé. Le FCGB s’offrait même le luxe de faire trembler le Chaudron, qui devait son salut à son capitaine, Loïc Perrin, qui empêchait François Kamano de se présenter seul devant la cage forézienne (34e). Ruddy Buquet sifflait alors la mi-temps sur ce score nul et vierge.

Wahbi Khazri libère les Verts, Mathieu Debuchy voit double

Revenus avec d’autres intentions, les hommes de Jean-Louis Gasset obtenaient au meilleur moment un penalty salvateur. Non sanctionné dans un premier temps par l’arbitre, Sergi Palencia, coupable d’une main, était rattrapé par le VAR. Wahbi Khazri, muet depuis le 16 janvier dernier, trouvait de nouveau le chemin des filets en inscrivant son treizième but de la saison (1-0, 58e). Plus tranchants, les Verts retrouvaient enfin des couleurs à l’image de leur numéro 10. Bordeaux payait alors ses efforts et Sainté enfonçait le coup grâce à l’éternel Mathieu Debuchy, à la retombée d’un corner tiré par Khazri (2-0, 74e) et qui s’offrait même un doublé dans le temps additionnel (3-0, 90e).

Geoffroy-Guichard pouvait alors imploser et profiter de la seconde période de ses joueurs, bien plus inspirés qu’auparavant, à l’image du jeune William Saliba, impressionnant du haut de ses dix-huit ans. Longtemps l’équipe des rendez-vous manqués, Saint-Etienne se rapproche à trois points de l’OL, reprend la quatrième place à l’OM et peut rêver de podium grâce à ce succès trois buts à zéro. Rémy Cabella et ses compères se déplaceront à Reims, pour un choc dans la course à l’Europe, dimanche prochain à 17h00.