Après sa piteuse élimination en Ligue Europa et son match nul concédé à Angers le week-end passé, Bordeaux était déjà attendu au tournant lors de la réception de Metz. Les Girondins ont répondu présents avec une victoire 2-0. Tout n’a pas été brillant dans le jeu loin de là car il fallait attendre la 44e minute pour enfin voir une frappe cadrée. Elle était l’oeuvre de Vada et elle faisait mouche. Sankharé, décidément très adroit devant la cage en ce début de saison, offrait le but du break (64e). Bordeaux poursuivait sa domination sans retrouver le chemin des filets. Le club au scapulaire signe là sa première victoire en championnat.

En déplacement à Caen, Saint-Etienne avait l’occasion de confirmer sa victoire acquise avec la manière face à Nice il y a une semaine. Les Verts entamaient bien la rencontre, mettant Vercoutre à contribution à quelques reprises (14e, 38e). Sur la première occasion, Tannane plaçait même le ballon sur la barre. Caen n’était pas en reste avec cette belle parade de Ruffier mais plus entreprenants, les hommes d’Oscar Garcia se voyaient récompenser grâce à Hamouma (67e). Certes, Santini avait frappé sur le poteau (53e) et Kouakou tentait un retourné (90e) mais la victoire de l’ASSE 1-0 est méritée. Surtout, les promesses entrevues à l’intersaison sont suivies d’actes.

Amiens aura du mal

Direction Toulouse maintenant qui a chuté lors de la première journée à Monaco. Cette fois-ci, le Tef’ défiait Montpellier et peinait à se montrer dangereux. Il fallait attendre la fin de la première période et un penalty de Durmaz (43e) pour concrétiser la légère domination des Pitchounes. La physionomie de match changeait en seconde période avec une bonne réaction du MHSC. Les cartons pleuvaient et les occasions de Roussillon (69, 85e, 90e+1), Skhiri (77e) et Congré ne suffisaient pas pour concrétiser cette domination. Avec ce score de 1-0, Toulouse ramène un succès précieux mais compliqué face à une formation prédestinée à jouer le maintien.

Enfin, Angers a réalisé une bonne opération en allant s’imposer sur la pelouse d’Amiens. Après avoir manqué deux opportunités franches (5e, 26e), Crivelli se rattrapait et pour son premier match officiel sous ses nouvelles couleurs, il ouvrait son compteur (27e). Si Charrier frappait le poteau dans la foulée (31e), le promu était globalement dépassé dans tous les secteurs du jeu et le SCO marquait logiquement le but du break en deuxième mi-temps. Mangani parvenait à lober le malheureux Gurtner, parti en dehors de sa surface pour contrer Crivelli (56e). Angers avait fait le plus dur et contrôlait tranquillement la fin de match avec cette victoire 2-0.

Les résultats du soir :

Bordeaux 2 - 0 Metz : Vada (44e), Sakharé (64e).

Amiens 0 - 2 Angers : Crivelli (27e), Mangani (

Toulouse 1 - 0 Montpellier : Durmaz (sp 43e).

Caen 0 - 1 Saint-Etienne : Hamouma (67e)