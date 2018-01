Battu par Rennes en milieu de semaine, le LOSC avait pour objectif de reprendre sa marche en avant face à une équipe troyenne en pleine difficulté. Les Aubois sont barragistes et restent sur une série de quatre défaites de rang. Pour autant, la formation de Jean-Louis Garcia va se procurer la première occasion du match. Situé à 25 mètres dos au but, Adama Niane, contrôle le ballon et frappe instantanément sa tentative passe au-dessus du but de Maignan (6e). Beaucoup de déchets techniques dans ce début de match, les deux équipes échouant à se montrer dangereuses. Finalement, Adama Niane va ouvrir le score en toute fin de première période pour les Troyens (1-0 ; 44e). La seconde période sera autant frustrante de part et d’autre. Il faudra d’ailleurs attendre la 88e minute de jeu pour que Lille parvienne à cadrer une frappe. Les Nordistes inefficace et imprécis ne parviendront pas à revenir sur Troyes. Une défaite fatale pour les Lillois qui se retrouvent désormais 18e et premiers barragistes tandis que de son côté, l’ESTAC remonte à la quinzième place.

En position de relégable avant le match, Toulouse se devait de s’imposer en vue de la course au maintien. Les joueurs de Pascal Dupraz tentent de se montrer dangereux mais le bloc montpelliérain met à mal les Pitchounes. Finalement, la solution va venir d’une frappe de loin. Servi par Jullien à 35 métres du but de Benjamin Lecomte, l’ancien Marseillais, Giannelli Imbula va déclencher une frappe de loin et permet à Toulouse de prendre la tête dans cette rencontre (1-0 ; 30e). Cet avantage va vite fondre comme neige au soleil. Tout d’abord, Max-Alain Gradel est expulsé pour un tacle dangereux sur Jérôme Roussillon. Cette faute donne un coup-franc dangereux aux Montpelliérains. Salomon Sambia se charge de le tirer et Yaya Sanogo détourne le ballon au fond de ses propres filets (1-1 ; 43e). Une fin de première période rageante pour les Toulousains qui semblaient avoir fait le plus dur. La seconde période est dominée par Montpellier qui ne parvient toutefois pas à tromper la vigilance d’Alban Lafont. En toute fin de match, Jérome Roussillon va d’ailleurs avoir une balle de match mais le latéral voit sa tentative mourir sur le poteau toulousain (90e+1). A la toute fin du temps additionnel, Montpellier va finalement s’imposer grâce à une réalisation de Giovanni Sio (2-1 ; 90e +5).

Strasbourg s’impose face à Dijon dans un match haletant

Suite à d’importantes trombes d’eau, la pelouse du Stade de la Meinau n’avait pas fière allure. Des conditions de jeu à la limite de l’impraticable, mais l’arbitre de la rencontre, Anthony Gautier, a décidé de maintenir la rencontre. Le match est pris par le bon bout par le Racing Club de Strasbourg qui ouvre le score en tout début de match grâce à Jean-Eudes Aholou (1-0 ; 5e). Un début de match satisfaisant pour les Alsaciens qui ne vont pas s’arrêter là. Lancé en profondeur, Martin Terrier tombe dans la surface après un contact avec Oussama Haddadi. L’arbitre siffle penalty et la sentence est transformée par Kenny Lala (2-0 ; 19e). Les Dijonnais paraissent sonnés, mais les Strasbourgeois vont se reposer sur leurs lauriers. Le Cap-Verdien Julio Tavares va donc en profiter et réduit l’écart (2-1 ; 33e). Dijon va même égaliser en tout de fin de première période grâce à Oussama Haddadi (2-2 ; 45e). Un premier acte séduisant malgré les conditions de jeu très difficiles. La deuxième période sera un peu moins rythmée, mais encore plaisante. Tout juste entré en jeu, Nuno Da Costa parvient à rentrer dans la surface avant de se faire faucher. Comme en première mi-temps, Kenny Lala prend le meilleur sur Baptiste Reynet (3-2 ; 79e). Avec ce succès, Strasbourg grimpe à la dixième place en championnat.

Dans un match plaisant, Amiens ouvre le score très rapidement grâce à Moussa Konaté. Le Sénégalais transforme un penalty au grand dam des Bretons (1-0 ; 16e). Pourtant les Picards ne vont pas garder l’avantage très longtemps. Chanceux sur une passe complètement loupée, Nicolas Benezet adresse le ballon à Marcus Coco qui déclenche une frappe à 25 mètres. Le ballon termine dans la lucarne d’un Régis Gurtner pas exempt de tous reproches (28e). En seconde période, Amiens reprend l’avantage suite à un excellent travail d’Harrison Manzala qui sert Moussa Konaté auteur d’un doublé (2-1 ; 79e). Amiens va ensuite doubler la mise grâce à Matthieu Bodmer à l’affût suite à un nouveau mouvement de Manzala (3-1 ; 84e). Une victoire importante pour Amiens qui restait sur six matches sans victoire. Enfin dans la dernière rencontre de cette soirée, Rennes accueillait le SCO d’Angers. Un match dominé par le Stade Rennais mais les deux équipes manquent de tranchant. A la mi-temps, aucun tir n’a été cadré des deux côtés du terrain. Un constat terrible, d’autant plus que les Angevins sont réduits à 10 avec un second carton jaune pour Prince Oniangué (39e). En seconde période, le Stade Rennais essaye de se montrer plus dangereux. Coupable d’une main, Pavlovic concède un penalty qui sera transformé par Bourigeaud (1-0 ; 84e). Comme contre Lille, les Bretons s’imposent en toute fin de match et sont désormais septièmes.

Retrouvez le classement de la Ligue 1 ici :

Les résultats de la soirée :

Amiens 3 - 1 Guingamp : Moussa Konaté (16e sp, 79e) et Matthieu Bodmer (84e) pour Amiens ; Marcus Coco (28e) pour Guingamp

Montpellier 2 - 1 Toulouse : Yaya Sanogo (CSC ; 43e) et Giovanni Sio (90e +5) pour Montpellier ; Giannelli Imbula (30e) pour Toulouse

Rennes 1 - 0 Angers : Benjamin Bourigeau (84e) pour Rennes

Strasbourg 3 - 2 Dijon : Jean-Eudes Aholou (5e) et Kenny Lala (19e sp, 79e sp) pour Strasbourg ; Julio Tavares (33e) et Oussama Haddadi (45e) pour Dijon

Troyes 1 - 0 Lille : Adama Niane (44e) pour Troyes