A ce rythme, l’AS Saint-Etienne va s’en mordre les doigts. En froid avec son jeune attaquant Jonathan Bamba (22 ans), les Verts n’ont jamais réussi à renouer le lien avec l’international Espoir (14 capes, 5 buts). Un couac qui a permis à Bamba de quitter le Forez libre de tout contrat. Une aubaine pour le LOSC. Obligé de batailler avec la DCNG pour sauver sa peau en Ligue 1, le club nordiste a dû passer le mercato 2018 à gérer ses dépenses. Mais cet été, les Dogues se frottent les mains d’avoir pu récupérer l’ancien Stéphanois gratuitement. Avec 7 buts et 1 passe décisive au compteur en 9 rencontres de championnat, le natif d’Alfortville signe le début de saison le plus prolifique de sa carrière.

Un constat qui a sans doute redonné du baume au cœur à un joueur qui avait été un temps placardisé par l’ASSE. Présent à Clairefontaine ce lundi dans le cadre du rassemblement des Espoirs (avant les matches face à la Turquie et la Slovénie), Jonathan Bamba est revenu en conférence de presse sur son excellente entame de championnat. « Je suis content parce que je fais de bonnes choses en ce moment, mais il y a beaucoup de travail derrière. J’ai beaucoup travaillé pendant l’intersaison, avec l’équipe et individuellement. C’est le travail qui est récompensé. J’ai aussi l’aide de mes partenaires, du coach et du staff. Toute cette confiance me permet de mieux m’exprimer sur le terrain. C’est un vrai bonheur ». Un bonheur partagé avec son acolyte Nicolas Pépé (23 ans, 6 buts, 4 assists en 9 rencontres).

« (Avec Pépé) c’est instinctif, naturel, c’est comme ça »

Avec Jordan Ikoné, les deux hommes forment le trio supersonique BIP BIP. Une entente instantanée avec Pépé que même Bamba ne sait expliquer. « Je suis content d’évoluer avec lui, je le connaissais déjà avant. C’est un très bon joueur, c’est un joueur qui sent le football. Ça se ressent sur le terrain, on voit qu’il y a une complicité. J’espère que ça va durer. Honnêtement, je ne peux pas vous expliquer. C’est instinctif, naturel, c’est comme ça. C’est un joueur qui sent, qui aime le football. Le coach nous aide aussi à trouver cette complémentarité. C’est bénéfique pour l’équipe et nous deux. C’est le principal. (...) On est complice en dehors du terrain, on se connaissait déjà avant. Le fait qu’on se retrouve au LOSC nous permet aussi de nous exprimer sur le terrain. Pour le moment, ça fonctionne bien. Ce n’est que le début de la saison, il va falloir continuer sur la durée parce qu’on sait que dans le football ça va très vite, dans les deux sens ».

Pour le moment, Lille profite en tout cas à fond de cette entente parfaite. Dauphin de l’intouchable Paris Saint-Germain devant les deux Olympiques, le LOSC peut-il rêver d’un objectif final plus ambitieux que celui fixé par la direction (top 10, ndlr) ? « Pour l’instant, ce n’est pas le cas. On n’est qu’à la neuvième journée. Il va falloir continuer à travailler pour atteindre les objectifs demandés par le club, à savoir d’être dans les dix premiers. Après, pourquoi pas aller chercher plus loin. J’espère bien en tout cas. Tout l’effectif est concentré pour faire de bonnes choses. Pour l’instant, ça nous sourit et j’espère que ça va nous sourire le plus longtemps possible ». Et ce n’est pas le patron Gérard Lopez qui dira le contraire !