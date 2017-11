Gérard Lopez est sorti du silence. Hier, le président du LOSC a profité de la victoire de son équipe à Lyon (1-2) pour faire un large point sur les dossiers chauds du club nordiste. Et ils sont nombreux. En premier lieu, l’homme d’affaires a tout d’abord fait un point sur le cas de Marcelo Bielsa. « L’entretien devait avoir lieu aujourd’hui. Marcelo a préféré ne pas se présenter. Le club reste dans le contexte légal existant. On va respecter ce que prévoit la LFP, nous n’avons pas grand-chose à dire de plus sur le sujet ». Toutefois, il a précisé au sujet d’El Loco, un homme sur qui il avait bâti tout son projet : « Disons que si ça n’a pas marché c’est que c’est une déception ». Si Bielsa est toujours lié au LOSC, le club s’est-il mis en quête d’un successeur ?

« Il n’y a rien pour le moment car il est suspendu pour le moment. Donc avoir un nouvel entraîneur pour le moment ce n’est pas un sujet (...) Aujourd’hui, on a un entraîneur qui est suspendu donc je ne peux pas en dire plus. Là, on a des gens qui ont pris la relève. On verra après ». Gérard Lopez ne veut donc pas en dire plus sur le moment concernant l’après-Bielsa. Mais ce point n’est pas le seul problème des Lillois cette saison. Les résultats sportifs ne sont pas forcément à la hauteur des ambitions de l’écurie et du projet "LOSC Unlimited". Des débuts délicats (4 victoires, 3 nuls et 8 défaites en 15 journées de Ligue 1) qui ne remettent pas en question les objectifs des dirigeants nordistes à écouter Gérard Lopez.

Gérard Lopez croit toujours en son projet

« Non, le début de saison, ça ne change pas les perspectives. Là où on est actuellement, 19e (18e après la victoire), on ne doit pas y être. Ça veut dire qu’il faut continuer à bosser comme ça. Aujourd’hui (hier), on a vu une équipe qui a joué en groupe, ce qui était un gros changement par rapport au dernier match. On sait qu’on a le talent, on ne s’est jamais posé la question sur la qualité des joueurs. Maintenant, il faut continuer à travailler comme ça. On continuera à avancer ». Il poursuit : « Non, je ne m’attendais pas nécessairement à ces débuts. C’est le foot. Ce n’est pas parce que je n’ai pas eu de petits clubs avant que je n’ai pas regardé des milliers de matches dans ma vie. Je sais très bien comment ça se passe. Vous pensez un truc, il se passe autre chose. C’est vrai pour le LOSC et d’autres équipes aussi. Nous on a des objectifs. Le classement aujourd’hui est moins bon que celui qu’on espérait. Mais les objectifs restent les mêmes ».

Enfin, celui qui a racheté le LOSC en janvier dernier a tenu à mettre les choses au clair concernant l’information dévoilée par Canal+ sur le fait qu’une banque, avec laquelle le club nordiste ferait affaire, aurait lâché le projet. « Non, ce sont des conneries car la banque n’a pas lâché le LOSC. C’était une banque qui était liée à l’association du club, non pas au club professionnel. Ce sont des conneries. Il n’y a rien de vrai dans tout cela ». Après avoir balayé tous les sujets chauds des pensionnaires du stade Pierre Mauroy, l’écurie du nord de la France espère repartir sur de nouvelles bases. La première pierre a été posée hier soir au Groupama Stadium avec une victoire précieuse face à Lyon. Prochaine étape samedi avec la réception du Toulouse FC.