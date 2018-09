La semaine passée, l’Olympique de Marseille jouait déjà le dimanche soir. Les Phocéens se sont inclinés à Lyon sur le score sans appel de quatre buts à deux. Dans le même temps, le samedi cette fois, le LOSC s’imposait face au FC Nantes deux buts à un. Une journée s’est jouée en milieu de semaine et cette l’OM a vaincu Strasbourg (3-2) et Lille s’est incliné contre Bordeaux. Les deux formations se retrouvent donc ce soir avec le même nombre de points.

Pour ce match au sommet, à suivre en direct sur notre live commenté, Rudi Garcia va manquer de quelques joueurs. Caleta-Car a écopé d’un carton rouge contre Lyon et purgera son dernier match de suspension tandis qu’Amavi a récolté lui aussi un carton rouge contre Strasbourg lors de la septième journée. Enfin, Adil Rami, lui, est toujours blessé et ne sera pas disponible. Enfin, l’homme en forme de ce début de saison, Morgan Sanson va lui aussi manquer ce rendez-vous quand Rui fonte (blessé) et Soumaoro (suspendu) seront absents côté Christophe Galtier.

Retour au 4-2-3-1 pour l’OM ?

Du côté des locaux, la formation emmenée par l’ancien de l’AS Saint-Étienne pourrait être articulée en 4-2-3-1. Mike Maignan devrait probablement garder les buts. Le portier sera protégé par une ligne de quatre composée par Ballo-Touré, Dabila, José Fonte et Çelik. Xeka et Thiago Mendes seront chargés d’endiguer les attaques adverses en formant le double pivot de Galtier. Jonathan Bamba et Nicolas Pépé débouleront sur les ailes quand Jonathan Ikoné devra alimenter Loïc Rémy, ancien de la maison marseillaise, en ballons.

Pour l’OM, il est possible que le 4-2-3-1 revienne au centre du jeu après un intermède en 4-3-3 contre le RCSA. Mandanda va conserver sa place reprise à Pelé dans le milieu de la semaine. Sakai, à gauche, et Bouna Sarr à droite auront la lourde tâche de bloquer les feux follets que sont Bamba et Pépé. Dans l’axe, Luiz Gustavo et Boubacar Kamara pourraient aussi tenir leur place. Kevin Strootman devrait être associé à Maxime Lopez et les deux hommes seront en soutien d’une ligne de trois composée d’Ocampos, Payet et Thauvin. Valère Germain, buteur contre l’équipe alsacienne, pourrait être préféré à nouveau à Mitroglou.