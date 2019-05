Kylian Mbappé avait enflammé la dernière cérémonie des trophées UNFP avec ses déclarations. Souvenez-vous. « Je pense que j’ai découvert beaucoup de choses ici et je sens que c’est le moment d’avoir plus de responsabilités. J’espère que ce sera peut-être ici au Paris Saint-Germain, ce sera peut-être ailleurs avec un autre projet. » Au club de la capitale française, on avait rapidement réagi avec un communiqué. « Des liens très forts unissent le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé depuis deux ans et l’histoire commune se poursuivra la saison prochaine », pouvait-on lire exactement.

Pour autant, les rumeurs d’un possible départ au Real Madrid pour rejoindre Zinedine Zidane cet été ne se sont pas arrêtées. Les médias espagnols, à l’instar de As et Marca, continuent chaque jour d’alimenter les débats et d’interpréter les propos du Champion du Monde Français. Son coach, Thomas Tuchel, avait réagi jeudi en conférence de presse, en l’invitant en effet à prendre ses responsabilités au club.

Marquinhos : « l’institution est plus importante »

Ce samedi soir, c’était au tour de ses coéquipiers de réagir. Après la rencontre face à Reims, perdu 3-1 par le PSG, Marquinhos a d’abord déclaré : « je n’ai pas trop compris le vrai message qu’il a voulu passer. Il a bien parlé de ça avec les dirigeants, avec le coach aussi peut-être. En tout cas, avec nous, il n’a pas parlé. Il faut vraiment lui demander quel était le sens de sa phrase. Il est encore jeune, mais dans sa tête il est vraiment fort et responsable de ce qu’il dit et ce qu’il fait. C’est toujours l’institution, le club avant tout. L’institution est plus importante que nous les joueurs. Nous, on peut rester ou partir. Le club, lui, va rester. »

Peu après, c’est l’Italien Marco Verratti qui a également été interrogé sur cette même question : « que pensez-vous des déclarations de Kylian Mbappé ? ». « Il a dit qu’il voulait plus de responsabilités au Paris Saint-Germain, il veut grandir. Je pense que le club aussi veut grandir. C’est le même esprit. Il n’a pas dit qu’il voulait grandir ailleurs. Il a dit qu’il voulait plus de responsabilités au PSG, et si le club ne lui donne pas cette possibilité, il ira ailleurs. C’est un joueur qui va faire l’histoire du football, et il sait qu’ici il peut le faire. Mais on doit tous faire plus pour y arriver », a jugé le milieu de terrain.

Des réactions nuancées. Marquinhos avoue qu’il n’a pas compris le sens de sa phrase et demande au Français des explications, en rappelant que le club est plus important que tout. Verratti, lui, interprète à sa manière en pensant que la balle est dans le camp des dirigeants parisiens. Selon lui, ils doivent lui donner ces fameuses responsabilités. Dans le cas contraire, ce sera le départ. En zone mixte, Kylian Mbappé, lui, n’a pas souhaité s’arrêter devant les journalistes. Il s’est fendu d’un « bonsoir » général, a pris le temps de prendre un selfie avec une fan, puis a rejoint sa mère qui l’attendait un peu plus loin.