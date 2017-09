Deux passes décisives et un but. Voilà, pour le moment, le bilan statistique de Memphis Depay cette saison à l’Olympique Lyonnais. Censé être le cadre de cette attaque rhodanienne et encadrer Mariano Diaz et Bertrand Traoré, l’ailier néerlandais a peiné en ce début de saison. Lors de la trêve internationale, l’ancien de Manchester United, débarqué en janvier dernier dans l’Hexagone, a joué un total de zéro minute avec les Oranje contre les Bleus et la Bulgarie.

Pour autant, Bruno Genesio, le coach lyonnais, lui a parlé, selon L’Equipe, lors de son retour de sélection pour le rassurer même s’il en attend beaucoup plus. « Je n’ai pas de déception avec lui, mais j’attends plus, car il a un énorme potentiel. Je suis plus exigeant, mais il a quand même mis deux passes décisives et un but important », a commencé par expliquer le remplaçant d’Hubert Fournier à la tête du club dirigé par Jean-Michel Aulas qui ne l’avait pas aligné lors de la rencontre face à Nantes.

« On n’est pas encore en osmose ».

Genesio a donc bien pris soin de ne pas froisser sa star, mais n’a pas hésité à le prévenir : « on attend plus dans le jeu et sans ballon. Il en est conscient. Je n’ai pas essayé de le titiller en le sortant à Nantes, mais j’avais mis la composition qui me semblait la meilleure ». Pour le moment, seul Bertrand Traoré, dans le jeu, semble avoir un rendement à la hauteur de l’investissement effectué par la formation septuple championne de France.

Pour l’aider, Memphis Depay peut compter sur son copain de l’aile gauche Fernando Marçal avec qui la relation technique ne saute pas encore aux yeux. « On n’est pas encore en osmose. On parle beaucoup avant l’entraînement et après, pour s’améliorer. Il nous manque encore des choses pour que le public vibre avec le niveau d’un Marçal et d’un Memphis », a avancé le latéral gauche. L’ancien du PSV Eindhoven devrait avoir la chance de se montrer ce dimanche après-midi, à 17h00, lors de la réception de Guingamp.