Proche de la famille Louis-Dreyfus, Vincent Labrune était à la base un personnage méconnu du grand public. Placé sous le feu des projecteurs lors de son intronisation à la présidence de l’Olympique de Marseille, l’homme d’affaires a vécu une fin de règne agitée sur la Canebière. Parti en catimini durant l’été 2016, Labrune a pris le temps de se refaire une santé. Et s’il n’a pas retrouvé de club où exercer, l’ancien patron olympien n’a pas coupé avec le monde du football pour autant. Loin de là.

Dans son édition du jour, L’Équipe consacre un effet une large page à la nouvelle vie à celui qui fut l’un des hommes les plus critiqués du football français. Une enquête sur un mélange des genres qui fait parfois jaser. Élu au conseil d’administration de la LFP en 2016, Vincent Labrune siège à la Ligue, mais s’est visiblement montré très actif durant le mercato. Une activité qui consisterait à venir bénévolement en aide à certaines formations ayant besoin d’un éclairage sur le marché des transferts. Des clubs comme Caen ou Saint-Étienne par exemple avec lesquels Labrune entretient des liens d’amitié avec les présidents Fortin et Caïazzo.

Labrune ne veut recevoir de leçon de personne

Un ami conseiller dont les méthodes suscitent des doutes puisque certains voient Labrune comme un genre d’agent déguisé. « Il casse les pieds, pour ne pas dire autre chose, à tout le monde. Il s’immisce dans un nombre incroyable de dossiers de transfert et explique à tout le monde qu’il peut tout arranger, qu’il peut vendre n’importe qui, qu’il peut vous faire gagner plein d’argent car il a le bras long. C’est très pénible », a d’ailleurs confié un dirigeant sous couvert d’anonymat au journal L’Équipe. Un bienfaiteur qui agace, d’autant que le quotidien rappelle que les statuts de la Ligue précisent bien qu’un membre du conseil d’administration ne peut exercer une activité d’agent.

Des accusations face auxquelles le principal intéressé a répondu. « Mon poste à l’OM, ma proximité avec Robert Louis-Dreyfus, ma position dans les instances m’ont ouvert des portes. Alors oui, j’ai des connaissances, des amitiés et, du coup, j’ai des infos et des idées. Mais je ne suis pas le conseiller de présidents de clubs en matière de recrutement. (...) Si un président m’appelle pour me dire qu’il a un problème et que j’ai une idée pour l’aider, je la lui donne. (..) Je ne suis pas agent, je n’ai jamais voulu être agent et je ne le serai jamais. (...) J’ai envie d’être sympa. Je profite. (...) Je n’ai de leçon de morale à recevoir de personne. » À bon entendeur...