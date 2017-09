C’est dans un stade Saint-Symphorien plein à craquer que le FC Metz va défier l’ogre parisien. Le club lorrain est déjà dos au mur après 4 défaites en 4 journées de Ligue 1. Sans jouer les oiseaux de mauvaise augure, il leur sera difficile de récolter leur première victoire face au Paris Saint-Germain, même si le club francilien s’avance avec un onze affaibli. Mais au regarde de son effectif copieux, « affaibli » ne signifie pas forcément moins fort. La trêve internationale a fait des dégâts côté parisien, avec les blessures des Argentins Pastore et Di Maria, tous deux forfaits pour la rencontre. Thiago Silva, lui, a connu une alerte avec le Brésil, où Neymar a été mis à contribution lors des deux rencontres. À cela s’ajoute la suspension de Marco Verratti.

Unai Emery est donc face à plusieurs choix d’envergure, au niveau de la rotation d’effectif et de la gestion de la fatigue. Areola devrait tenir sa place dans les buts, tandis que la charnière devrait être composée de Kimpembe et Marquinhos. Meunier sera vraisemblablement titulaire à droite, tandis qu’à gauche, Yuri Berchiche pourrait vivre sa première titularisation, alors que Kurzawa a été titularisé lors des deux matches de l’équipe de France.

Une attaque inédite ?

Dans l’entrejeu, cela va évoluer par rapport aux premiers matches. Thiago Motta et Adrien Rabiot seront bien là, mais Lo Celso devrait profiter de la suspension de Verratti et de l’absence de Pastore pour s’emparer du troisième poste de l’entrejeu. À moins qu’Emery décide d’y ajouter un droitier en la personne de Nkunku pour varier les angles (Motta, Rabiot et Lo Celso sont tous gauchers). Enfin, la grande question concerne l’attaque. Large turnover ou un unique ajustement ?

Le retour tardif des Sud-Américains et le match de Ligue des Champions prévu dès mardi à Glasgow contre le Celtic pourraient pousser Emery à aligner un trident inédit : Draxler à gauche, Mbappé dans l’axe et Lucas à droite. Cela signifierait que Neymar irait s’asseoir sur le banc. La thèse d’une titularisation du Brésilien reste très plausible, au regard de son importance dans le jeu parisien. Ce qui sacrifierait Draxler ou Lucas.

Côté messin, Dossevi et Rivière, recrues estivales, ont fait leur première apparition dans le groupe. Seul Dossevi pourrait être aligné d’entrée, côté gauche du 4-2-3-1 concocté par Philippe Hinschberger. Le portier japonais Kawashima sera titulaire, devant une charnière Bisevac-Niakhaté. Assou-Ekotto à gauche et Balliu à droite seront évidemment très sollicités. Poblete et Cafu seront associés à la récupération, avec Cohade en meneur de jeu, Jouffre et donc Dossevi sur les ailes pour servir Nolan Roux en pointe. Ce dernier peut déjà se préparer à une rencontre avec peu de ballons...