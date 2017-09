Le match de reprise du PSG était très attendu. En déplacement à Metz lors de cette 5e journée, le club de la capitale effectuait sa première sortie depuis l’officialisation de l’arrivée de Kylian Mbappé. Le jeune attaquant démarrait même titulaire ce soir en soutien de Cavani dans un 4-2-3-1 qu’Unai Emery avait décidé d’aligner. Neymar et Draxler étaient eux aussi titulaires. L’Allemand démarrait même sa première rencontre de championnat de la saison. Au milieu, l’entraîneur parisien faisait confiance à Motta et Rabiot. En défense, avec la petite alerte à la cuisse de Thiago Silva en sélection, Marquinhos et Kimpembé étaient choisis.

Sans attendre, le PSG prenait le contrôle des débats et sa nouvelle armada offensive se mettait en place. Durant les dix premières minutes, Metz ne voyait pas le ballon. Motta alertait Berchiche côté gauche. L’Espagnol trouvait Draxler au point de penalty qui faisait briller Kawashima (11e). C’est ensuite la tentative de Cavani qui heurtait le poteau d’un subtil piqué (22e). Après un début de rencontre compliqué, Metz serrait le jeu et parvenait enfin à se projeter dans le camp adverse. C’est notamment la nouvelle recrue Rivière qui se distinguait.

L’expulsion très sévère de Assou-Ekotto change tout

Après une opportunité de Roux (26e), il tapait d’abord l’extérieur du poteau (29e). C’était sans doute pour mieux frapper ensuite. Car Cavani faisait trembler les filets sur ce ballon parfait donné par Neymar (0-1, 31e). Kawashima lui sauvait son camp face à l’Uruguayen après une merveille de centre de Mbappé (35e). Le Japonais pouvait encore plus savourer car dans la foulée Rivère égalisait suite à un gros travail de Dossevi (1-1, 37e). Juste avant la pause, Neymar échouait à son tour sur Kawashima et Metz accrochait l’ogre parisien à la pause. Dès le retour des vestiaires, le destin de cette rencontrer aurait pu basculer. Marquinhos adressait un mauvais ballon pour Areola qui incompréhensiblement voulait dégager de la tête. Rivière rodait par là mais manquait le cadre (47e).

Paris avait eu chaud et pouvait remercier l’arbitre de faire basculer la rencontre sur une erreur. Assou-Ekotto taclait plutôt régulière Mbappé par derrière mais l’homme au sifflet donnait un carton rouge au Camerounais (55e). Dans la foulée, l’entraîneur messin était à son tour expulsé. Les Grenats sortaient de leur match et si Draxler loupait une belle opportunité, Mbappé redonnait l’avantage aux Parisiens (1-2, 59e). La machine n’avait plus qu’à dérouler. Niakhaté sauvait son camp devant l’ancien Monégasque (62e), Cavani trouvait la barre (66e) et Berchiche frappait à côté (67e). Neymar lui ne tremblait pas et donnait un break d’avance (1-3, 68e). Cavani y allait ensuite de son doublé (1-4, 75e) avant que Lucas, entré en jeu, ne parachève le score (1-5, 87e). Paris s’impose largement et poursuit son sans faute avant l’arrivée de la Ligue des Champions en milieu de semaine prochaine.

Revivez le film de la rencontre sur notre live.

Le classement de Ligue 1 ici.

L’homme du match : Cavani (8) : El Matador a fait son match. Double buteur (31e, 75e) avec notamment un service parfait de Neymar sur le premier but, l’Uruguayen aurait même pu alourdir l’addition s’il n’avait pas trouvé le poteau (22e), puis la barre transversale (66e). Il voit aussi Kawashima sortir le grand jeu sur sa tête piquée (35e). Ça lui fait désormais 7 buts en Ligue 1. Remplacé par Lucas (78e) qui aura juste eu le temps de marquer (87e).

Metz :

Kawashima (5) : le Japonais a sorti un double arrêt de grande classe au début du match (11e) sur Draxler et Cavani (hors-jeu) qui se trouvaient seuls face à lui. Il est battu par le dribble de Cavani sur l’ouverture du score (31e) mais s’est bien repris avec deux arrêts décisifs (35e, 42e). Au retour des vestiaires, il n’y peut rien sur le but de Mbappé (59e). Une fin de match où il dû rester bien éveillé (67e), battu encore par une frappe de Neymar (68e) et deux buts heureux de Cavani (75e) et Lucas (87e). A fait ce qu’il a pu ce soir.

Balliu (3) : l’enfer était promis ce soir à l’Hispano-Albanais qui devait défendre le couloir de Neymar et a aussi trouvé la route de Mbappé. Il n’a pas paniqué au début, mettant la pression sur les stars parisiennes. Il a bien joué ses rares coups offensifs, mais est pris de vitesse sur le premier but parisien (31e) et est fautif sur le deuxième but où il a mal dégagé le ballon dans les pieds de Mbappé qui marque (59e). Dommage, car sa soirée partait bien...

Bisevac (4) : l’international serbe a fait parler son expérience (34 ans) pour rassurer ses coéquipiers en première mi-temps. Il était en mode guerrier au début, ne lâchant pas des yeux le ballon et les attaquants parisiens. Néanmoins, il s’est trouvé dans la zone de l’action amenant l’ouverture du score parisienne (37e). Anéanti en seconde période après l’expulsion d’Assou-Ekotto, il est passif sur de nombreuses actions parisiennes.

Niakhaté (5) : peu impressionné par Mbappé au début du match (il lui a chipé un ballon à la 18e), il s’est montré vigilant en première mi-temps. En revanche, il a souffert avec le ballon, comme en témoigne des mauvaises passes (22e, 31e). Solide en seconde période, il a sauvé les siens sur un ballon qui prenait la direction du but (62e). Le plus déterminé de son équipe en fin de match.

Assou-Ekotto (3) : un retour important (7e) pour l’ancien joueur de Tottenham qui a eu la vie moins difficile que celle de Balliu, car le danger est surtout passé de l’autre côté. Son match correct est gâché par une expulsion (56e) totalement imméritée, mais qui a plombé les espoirs de ses coéquipiers ce soir.

Philipps (3,5) : héroïque face à la France mardi dernier (0-0), le Luxembourgeois a dû enchaîner derrière face à une autre machine offensive. Positionné devant sa défense cette fois-ci, il a passé son temps à courir derrière le ballon. Une grosse dépense énergie qui explique sa fébrilité quand il a eu le ballon. Une seconde période beaucoup plus compliquée, il a rendu les armes après l’expulsion et le but de Mbappé.

Cafu (4) : comme attendu, il s’est surtout contenté de défendre, plutôt bien au début du match avec des dégagements importants. De plus en plus en difficulté au fil de match, avec des ballons perdus (comme à la 30e). Discret en seconde période, il a dû céder sa place pour choix tactique à Udol (61e), qui a surtout couru dans le vide.

Cohade (4,5) : il s’est illustré dès les premières minutes avec une faute sèche sur Cavani (3e), puis par une frappe de loin ratée (14e). De loin le Messin le plus à l’aise techniquement dans le premier acte, il a distillé de bons ballons dans le jeu court et long, un jeu direct et offensif qui a quelque peu bluffé les Parisiens. Beaucoup moins influant et précis en seconde période, durant laquelle il a été quasi-transparent.

Roux (4) : placé trop haut en début de match, il s’est de mieux en mieux comporté tactiquement et n’a pas hésité à passer le ballon à sa défense au lieu de dégager loin devant. Un jeu porté donc rarement vers l’avant, car le travail défensif restait la priorité pour les onze joueurs messins ce soir. Son niveau de jeu s’est écroulé dans le second acte, marqué par des mauvais choix avec le ballon et plus de lenteur sans. Remplacé par Fernandez (76e), qui n’a pas eu le temps de s’exprimer.

Dossevi (6) : le Togolais prêté par le Standard Liège peut être fier de sa première mi-temps. Il a intelligemment exécuté les corners messins, dont le troisième qu’il a joué à deux avant de percer le côté droit parisien et de distiller un centre parfait pour Rivière qui marque (37e). Il a joué plus bas en seconde période, et a fait du bon travail défensivement (54e). Il a tenté de mener la révolte messine après l’expulsion sévère... en vain. Il a déjà marqué des points ce soir.

Rivière (5,5) : il a bien tenu le ballon et s’est montré dangereux au cœur de la première mi-temps avec une frappe qui a touché le poteau extérieur d’Areola (29e). Ses efforts ont été récompensés par un but (37e) où il a repris aisément de la tête le centre de Dossevi. Il aurait dû s’offrir un doublé pour sa première avec Metz, et ne peut se prendre qu’à lui-même avec ce raté monumental (47e) après une bourde d’Areola. Un match qui se résume à un moment de gloire, et un de honte. Il est remplacé par Nguette, 55e, qui a tout de suite dû basculer en mode défensif après l’expulsion d’Assou-Ekotto (56e). Rien à noter pour le jeune international sénégalais.

PSG :

Areola (4,5) : le gardien n’allait pas être mis à rude épreuve durant cette rencontre mais il lui fallait rester concentré devant les rares occasions adverses. S’il juge bien le poteau extérieur de Rivière (28e), il est pris à défaut par l’attaquant (37e). Il est aussi coupable d’une grosse erreur d’appréciation sur une mauvaise passe de Marquinhos (47e) qu’il dégage de la tête sans vraiment comprendre pourquoi. Il n’est plus jamais sollicité durant la rencontre mais cette nouvelle bourde relance un débat des gardiens qui n’en finit plus.

Meunier (6) : de nouveau titulaire en latéral droit, le Belge a soufflé le chaud et le froid ce soir. Offensivement, on l’a senti plutôt à l’aise avec quelques centres mais qui manquaient de précision (72e, 84e). Il effectue aussi une reprise non cadrée (26e). Sa responsabilité est engagée sur le but de Rivière (37e) puisqu’il perd son duel face à Dossevi mais c’est sa seule bévue défensive. Pour le reste, il s’est montré rigoureux.

Marquinhos (6,5) : il a plutôt été bon ce soir même s’il doit encore progresser dans la constance sur toute la durée d’un match. Vigilant devant Rivière (25e), il a bien pris en tenaille l’attaquant à part sur le but de celui-ci qui avait su échapper à son marquage. Toujours propre dans ses interventions, il a aussi assuré à la relance et a apporté son jeu de tête dans les deux surfaces (29e). Une petite erreur tout de même lors d’une passe en retrait sur Areola (47e). Il a terminé avec le brassard de capitaine.

Kimpembé (6) : un début de match timide à l’image d’une glissade dans sa surface de réparation et d’un duel perdu face à Rivière. Derrière, il s’est bien rattrapé en cadenassant l’ancien de Monaco. Toujours dur sur l’homme, parfois limite même. Il a remporté la plupart de ses duels ce qui lui a permis de gagner beaucoup de ballons. Il a aussi contré deux frappes messines (40e, 67e).

Berchiche (4,5) : pour sa première titularisation, l’Espagnol n’a pas toujours été rassurant. Fougueux et très offensif avec des centres à destination de Draxler (11e, 57e), il a même tenté sa chance (67e). Défensivement par contre, il a affiché de grosses lacunes. Il s’est fait endormir plus d’une fois par Dossevi sur le côté et a des problèmes avec sa distance de marquage. Il n’est pas toujours coordonné non plus.

Thiago Motta (7) : le capitaine parisien en l’absence de Thiago Silva a fait le boulot comme d’habitude. Il réalise un match à son rythme, c’est-à-dire à la manière d’un faux lent. Véritable plaque tournante dans ce milieu de terrain à deux, il a glané énormément de ballons grâce à son placement très souvent intelligent. Il a lancé quelques offensives avec des transversales jouées justes (11e, 43e, 59e). Un match plein. Remplacé par Lo Celso (78e).

Rabiot (6,5) : toujours égal à lui-même. Le français, capable de débloquer des situations à lui tout seul, est un joueur assez frustrant. Percutant au milieu avec des prises de balle autoritaire (30e, 68e), il a encore trop de problèmes de concentration comme sur le but de Rivière où il lâche totalement son marquage. Son pressing a tout de même dans l’ensemble fait beaucoup de bien et il a su jouer dans les intervalles. Remplacé par Nkunku (83e).

Draxler (5) : il démarrait enfin un match titulaire avec le PSG dans cette nouvelle saison. Aligné à droite, il a bien débuté avec une première grosse opportunité repoussée par Kawashima (11e). La suite sera moins glorieuse. Nerveux, il est averti pour un tacle en retard sur Balliu (41e) et a semblé un peu à part dans ce quatuor offensif. Discret, il n’a pas réussi à influer sur le jeu même si techniquement, il n’a rien perdu.

Neymar (6,5) : positionné en électron libre dans ce 4-2-3-1, le Brésilien a connu beaucoup de déchets. Certes, c’est son jeu qui veut ça mais il a eu du mal à démarrer avec pas mal de balles perdues. Il met une demi-heure à se mettre en route avec une passe décisive pour Cavani (31e) puis un but en seconde période (68e). Il a joué plus justement en seconde période, notamment avec l’expulsion d’Assou-Ekotto qui lui a offert des espaces.

Mbappe (7) : sa prestation allait être scrutée à la loupe alors qu’il effectuait sa première sortie avec le PSG et il a plutôt été à la hauteur du rendez-vous. Très mobile, il a eu tendance à privilégier l’option individuelle, mais a aussi mis sa technique au service du collectif. Un centre délicieux de l’extérieur du droit pour la tête de Cavani sans que celui-ci ne trouve le chemin des filets (35e), puis un but (59) après avoir fait expulser Assou-Ekotto (55e). Il est aussi à l’origine du second but de Cavani sans le vouloir (75e). On le sent déjà investi dans le collectif.

Cavani (8) : voir ci-dessus.