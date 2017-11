L’année passée en championnat, le Paris Saint-Germain n’avait pas réussi à vaincre l’AS Monaco sur deux confrontations. L’ASM l’avait en effet emporté trois buts à un lors de la troisième journée et pour le retour, lors de la 22e journée, les Parisiens n’ont pu arracher qu’un petit nul un but par tout en janvier. La suite ? Tout le monde la connaît. Le club princier instaure un rythme de fou et le PSG ne parvient pas à suivre et pour la deuxième fois de l’ère qatarie, le club de la capitale n’est pas champion de France.

Mais cette année, c’est différent. D’une part parce que le Paris Saint-Germain est bien meilleur que la saison passée et d’autre par car l’AS Monaco s’est vraiment affaiblie en perdant de nombreux titulaires (Bakayoko, Mendy, Mbappé et Bernardo Silva pour ne citer qu’eux). Aujourd’hui, le PSG fait quasiment la course seul en tête avec six points d’avance sur son premier poursuivant... L’AS Monaco ! Voici ce que pourraient nous concocter les deux techniciens pour ce choc.

Jardim avec cinq défenseurs ?

Cette saison, Leonardo Jardim a quelques soucis défensifs. Selon L’Equipe, il pourrait être tenté de mettre en place une défense à cinq devant Danijel Subasic. Les deux latéraux seraient Jorge le Brésilien à gauche et Djibril Sidibé à droite qui retrouverait enfin les terrains. Les trois axiaux pourraient être très costauds puisqu’il s’agirait d’une charnière Raggi-Glik-Jemerson. Au milieu, Jardim pourrait aligner Fabinho, qui aurait pu signer au PSG cet été, avec Fabinho et Youri Tielemans. Enfin la doublette offensive Falcao-Keita Baldé pourrait être choisie.

En revanche, du côté du Paris Saint-Germain, on prend les mêmes et on recommence ! Unai Emery devrait rester soft dans sa composition d’équipe et aligner le fameux 4-3-3 cher à Laurent Blanc, l’ex-coach du PSG. Areola devrait continuer dans les buts et sera protégé par Dani Alvès, Marquinhos, Thiago Silva et Layvin Kurzawa. Au milieu, Marco Verratti et Adrien Rabiot sont inamovibles et Julian Draxler pourrait les accompagner, l’Allemand étant plutôt productif dans ce rôle. Enfin devant la MCN. Neymar sera aligné sur le flanc droit, Cavani en pointe et Kylian Mbappé, qui retrouvera son jardin de Louis II, sera aligné sur le côté gauche. Cela nous promet du beau spectacle !