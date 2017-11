Louis II était le théâtre ce soir du choc de la 14e journée de Ligue 1. Le champion en titre, Monaco, recevait son dauphin, le PSG. Sauf que depuis la saison dernière, les choses ont changé. L’ASM a perdu pas mal de joueurs, dont Kylian Mbappé qui est parti rejoindre le concurrent direct. Aujourd’hui, c’est donc le club parisien, avec son jeune attaquant titulaire, qui est large leader avec 6 points d’avance au coup d’envoi sur l’équipe asémiste. Toutes les stars de la capitale étaient présentes ce soir sur la pelouse avec l’idée de capitaliser sur le 7-1 infligé au Celtic en milieu de semaine en Ligue des Champions. Monaco lui se présentait avec une base arrière renforcée. Jardim alignait une défense à cinq et le duo Falcao-Baldé devant.

Jardim voulait surement éviter une nouvelle large grosse déroute face à ce PSG XXL mais le bloc monégasque n’hésitait pas à aller chercher très haut son adversaire. Cette tactique risquée fonctionnait, mais forcément, l’ASM s’exposait. Après un exploit de Neymar, Mbappé échappait à la défense. Il s’en allait crocheter Subasic mais ne trouvait pas le cadre du gauche légèrement décalé face au but vide (3e). Un premier avertissement qui en appelle un second. Mbappé filait côté droit et centrait à destination de Cavani qui déviait pour Draxler. L’Allemand se jetait mais n’accrochait pas le cadre (8e). En face, Monaco avait du mal à exister. Seul Baldé se signalait par un tir au-dessus (6e).

Le PSG et Mbappé se compliquent le match

Paris se voyait finalement récompensé de sa domination par un but de Cavani. Après un gros boulot de Rabiot, Draxler livrait un amour de passe à Cavani qui concluait de près (0-1, 18e). Mené au score, Monaco se montrait un peu avec un Baldé très remuant (24e, 26e) seulement ça ne suffisait pas. Et avant la pause, Subasic sauvait les siens face à Draxler (42e). La maîtrise technique parisienne faisait la différence et c’est logiquement que les joueurs de la capitale rentraient au vestiaire avec un but d’avance. Cela ne leur suffisait pas et immédiatement ils accentuaient la pression. Le trio offensif faisait toujours aussi mal avec un échange qui se terminait par un poteau de Neymar (48e). Dans la foulée, Mbappé perdait son duel avec Subasic en voulant piquer son ballon (49e).

Neymar remédiait à ce manque de réalisme en obtenant et convertissant son penalty (0-2, 51e). La rencontre semblait scellée, d’autant que les vagues parisiennes s’enchaînaient. A l’entrée de la surface, Rabiot frappait au-dessus (68e) et Mbappé, de plus en plus sifflé, croquait en échouant par deux fois seul face à Subasic (70e, 73e). Jemerson déviait lui un centre sur son propre poteau (75e) alors que Cavani ratait à son tour une belle opportunité de la tête (79e). Cette inefficacité allait finir par se payer. Moutinho ne se faisait pas prier pour marquer d’un coup-franc, détourné par...Mbappé (1-2, 81e). Le coup de gueule de Thiago Silva témoignait de la légère fébrilité de son équipe. Falcao faisait parcourir un léger frisson (86e) mais au final, le PSG s’impose et prend neuf points d’avance sur l’OL et son adversaire du soir.

L’homme du match : Neymar (8) : encore un match cinq étoiles. La star brésilienne n’a pas traîné pour lâcher sa magie. À soixante-dix mètres du but, il a humilié deux joueurs monégasques avec un dribble abracadabrant avant de percer la défense avec une passe lumineuse pour Mbappé qui aurait dû marquer (3e). Au-dessus du lot techniquement ce soir, il a beaucoup dézoné et a surtout opté pour le jeu long. On doit néanmoins noter plusieurs duels gagnés par Glik, avec notamment une faute dangereuse sur le Polonais qui lui a valu un jaune (45e+1). Il a passé la seconde au retour des vestiaires, touchant le poteau (48e), puis décalant à merveille Mbappé (49e), avant de doubler la mise sur penalty, prenant à contre-pied Subasic (51e). Il a décidé de terminer sa rencontre en mode collectif (sans oublier un petit pont sur Moutinho), avec quelques passes sublimes pour Mbappé.

Monaco :

Subasic (5,5) : éliminé par Mbappé qui ne conclut pas (3e), puis toujours effacé par son ancien partenaire sur une opportunité de Draxler (8e), il ne peut pas faire grand-chose sur le geste magnifique de Cavani (18e). Il sauve tout de même son camp face à Draxler (42e) et face à Mbappé qui avait tenté le piqué (49e). Il voit ensuite les tentatives parisiennes échouées sur son poteau (48e, 75e) ou passées à côté (70e, 73e).

Touré (3,5) : dans cette défense à 5, il a eu du mal face à la qualité technique parisienne et notamment les échanges entre Neymar et Kurzawa. Il n’a pourtant pas hésité à bouger la star brésilienne mais ça n’a pas suffi. Il est aussi dépassé par Draxler sur un passement de jambe (42e). Il n’a pas su élever son niveau en envoyant trop de passes à l’adversaire et en concédant un penalty à Neymar (50e) pour lequel il est averti. Le retour de Sidibé risque de lui faire mal.

Glik (4) : le Polonais avait sans doute à cœur de se rattraper après sa mauvaise prestation du milieu de semaine. Il a eu du mal face aux déplacements de Cavani qui a régulièrement pris le dessus (8e, 18e, 48e) mais il n’a pas été impressionné par Neymar avec qui il a remporté la majorité de ses duels. Il a tout de même eu du mal face à la technique et aux percées de Draxler.

Jemerson (3,5) : un match dans la lignée de sa prestation face à Leipzig. Il a été en retard tout le match. Déposé par Mbappé sur la première occasion (3e), il est aussi en retard et laisse le ballon filé entre ses jambes sur l’ouverture du score (18e). Averti pour une faute sur Neymar (30e), il a été coupable sur pas mal de situations (48e, 49e) et a parfois directement relancé sur l’entrejeu parisien.

Raggi (3) : on a craint le pire pour l’Italien qui était aligné dans le secteur de Mbappé. Ça n’a pas loupé, il a été souvent en difficulté face à la vitesse de son ancien coéquipier (8e, 40e). Aussi, dans cette défense à cinq, il a eu du mal à trouver ses marques et a connu pas mal de problèmes d’alignement, ce qui a offert des situations aux Parisiens (49e). Remplacé par Rony Lopes (62e) qui a joué en milieu offensif gauche et a effectué quelques différences balle au pied. C’est lui qui obtient le coup-franc de Moutinho (80e).

Jorge (3,5) : averti pour une grosse faute sur Alves (8e), il a joué avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête tout le long de la rencontre. Sa vitesse a mis en difficulté Dani Alves sur le côté (12e) mais c’est à peu près tout ce qu’il y a à retenir de positif. Malgré un bon pressing, il a affiché pas mal de lacunes techniques ce qu’il lui a fait perdre des ballons importants. Toujours dans le dur dans la défense à quatre face à Mbappé (70e, 73e).

Fabinho (3) : un pressing haut et quelques ballons récupérés durant le premier quart d’heure mais ce fut compliqué par la suite. Le Brésilien a perdu beaucoup de duels et des ballons importants dont celui devant sa surface qui offre l’ouverture du score (18e). On l’a senti souvent en retard dans ses interventions et pas vraiment concerné par ce qu’il se passait sur le terrain. C’est à se demander si sa tête est toujours à Monaco.

Moutinho (5) : aligné en soutien des deux attaquants, il a montré des bonnes choses par son pressing, son agressivité et son activité. Quelques ballons bien sentis dans le dos de la défense (11e, 36e) puis le souffle est retombé. Il a disparu, battu et aspiré par le milieu de terrain adverse. Il a fini par redescendre d’un cran avec les entrées des remplaçants mais ça n’a pas changé grand-chose. Il est tout de même auteur du coup-franc qui a réduit l’écart en fin de match (81e).

Tielemans (4,5) : lui aussi a affiché de bonnes dispositions notamment en première période sur quelques actions. De rares passes entre les lignes pour Baldé (6e) ou Jorge (12e) mais dans l’animation offensive, c’est à peu près tout. Avec sa bonne activité, il a réalisé beaucoup d’efforts pour venir soutenir sa défense. Remplacé par Ghezzal (66e) qui n’a pas fait grand-chose pour déstabiliser le bloc parisien.

Falcao (3,5) : le Colombien a été un peu à la peine ce soir. Il a souffert entre Marquinhos et Thiago Silva qui l’ont maintenu en tenaille. Pour ne rien arranger, il n’a quasiment pas eu de ballons à se mettre sous la dent. Il n’a jamais réussi à peser sur le match et n’a eu que pour seule distinction un coup-franc légèrement au-dessus (25e).

Baldé (5) : surement le plus remuant des joueurs offensifs. L’international sénégalais s’est procuré une opportunité hors cadre (6e) mais il a mis le feu à quelques reprises dans la défense par sa percussion (24e, 26e). Son travail de pressing a embêté les relances parisiennes. Il a tout de même manqué de justesse technique dans la zone de vérité ce qui a pénalisé son équipe. Remplacé par Sidibé (79e), qui faisait son retour à la compétition après un gros mois d’absence.

PSG :

Areola (5) : l’un des matches les plus tranquilles pour le portier parisien, qui n’a rien eu à faire si ce n’est négocier quelques ballons dans les airs. Il n’y peut rien sur le coup franc de Moutinho, dévié par le dos de Mbappé (81e).

Alves (5,5) : sa passe laser pour Mbappé (9e) a failli faire mouche. Toujours aussi vif et déterminé, le latéral droit brésilien a fait beaucoup de mal aux Monégasques en début de match, avec des accélérations tranchantes et une bonne lecture de jeu. En revanche, ses prises de risques offensives ont causé quelques problèmes dans ses replis défensifs. Plus discret en seconde période, il a failli encaisser un penalty (80e). Averti en fin de rencontre (90e).

Marquinhos (7,5) : avec son compatriote Silva, il a très bien défendu tout au long du match, ne laissant aucune chance à Falcao et Monaco. Il a su gérer ses relances sans pression malgré le pressing monégasque.

Silva (7,5) : impérial dans les airs en première période, il a dégagé de nombreux ballons chauds (23e, 26e). Il est resté toujours aussi solide dans le second acte. Un vrai match de capitaine.

Kurzawa (4) : pas très serein en première période, il a perdu beaucoup de ballons et ses courses vers l’avant n’ont rien donné. Et défensivement, il était parfois à la rue, comme sur cette accélération de Tielemans, sur qui il a dû commettre une faute à la limite de la surface et concédé un jaune (24e). Plus solide en seconde période, notamment offensivement. Remplacé par Berchiche (69e), qui n’a pas forcément fait mieux, et a frôlé le rouge après un tacle assassin sur Sidibé (90e+1).

Rabiot (8) : le fusil silencieux du PSG a livré une grande partition ce soir. Impeccable au cœur du terrain, il a très bien dirigé le jeu avec calme et maîtrise. Il est à l’origine de l’ouverture du score (18e). Il a mérité de tenter sa chance de loin, en vain (68e).

Verratti (6,5) : le petit italien a parfois eu du mal à trouver ses repères sur le terrain. On l’a souvent retrouvé isolé dans des no man’s land. Il est néanmoins monté en puissance au fil du match, avec notamment une passe lumineuse pour Mbappé à l’origine du poteau de Neymar (48e), puis une autre ouverture pour le Brésilien qui a obtenu le penalty (50e).

Draxler (7,5) : l’international allemand a frôlé l’ouverture du score (9e) mais était un poil en retard sur une passe de Mbappé déviée par Cavani. Il a marché sur des œufs au début, pas très à l’aise sur ses appuis. Mais il a lancé son match avec une magnifique passe pour Cavani qui marque (18e). De plus en plus précieux au fil de la rencontre, notamment sur le repli défensif. Il a failli doubler la marque (42e) mais a buté sur Subasic. Il a brillamment dirigé le jeu parisien en seconde période. Remplacé par Pastore (82e), qui a dégagé de la tête le dernier coup franc monégasque du match (90e+2).

Mbappé (4) : le jeune prodige a failli jouer un mauvais tour à son ancien club dès la troisième minute. Brillamment servi par Neymar, il a éliminé Subasic mais n’a pas réussi à trouver le cadre alors que le but était vide. Il est à l’origine de la deuxième grosse occasion parisienne (9e). Toujours aussi dangereux avec le ballon, il a humilié Raggi (39e) et mis le feu dans la défense monégasque. Sa seconde période est curieuse. Ses appels furent excellents, mais il a manqué trois face-à-face (49e, 70e et 73e). Comme si le destin ne voulait pas qu’il marque contre son club formateur. Il a d’ailleurs donné un coup de pouce à l’ASM, déviant malencontreusement le coup franc de Moutinho dans ses buts (81e).

Neymar (8) : voir ci-dessus.

Cavani (7,5) : quelque peu nerveux au début, il n’est pas loin de reprendre une passe de Mbappé (8e), avant d’ouvrir le score d’un pointu malicieux après une bonne passe de Draxler (18e). Il a ensuite surtout privilégié le jeu collectif, avec brio, comme en témoigne cette passe assassine pour Mbappé (70e). L’attaquant uruguayen aurait dû s’offrir un doublé sur une tête pourtant facile (75e). Mais ce gros manqué n’entache en rien sa très bonne (nouvelle) performance. Remplacé par Di Maria (82e), qui a frappé un coup franc directement dans les gants de Subasic (89e).