Le point commun entre Didier Deschamps, Patrick Vieira et Thierry Henry ? Outre le fait qu’ils soient champions du Monde avec l’équipe de France 1998, les trois hommes ont manqué leurs débuts en tant qu’entraîneur. Avec l’AS Monaco, Didier Deschamps s’était incliné, en 2001, au Stade Louis II contre le FC Sochaux (0-1). Patrick Vieira, cette année, lui aussi, s’est fait battre à domicile contre le Stade de Reims (0-1). Hier, Thierry Henry faisait ses débuts aussi du côté de la Meinau à la tête de la formation princière.

Rien n’a été dans son sens et l’ex-adjoint de Roberto Martinez du côté de la Belgique a dû s’incliner contre de très bons Strasbourgeois (1-2). « Il faut essayer d’avancer et trouver une solution le plus rapidement possible. (...) Encore une fois, je sais que je vais me répéter, on a essayé de jouer et on a essayé de mettre la balle au fond. On aurait peut-être pu gérer un peu mieux des occasions, un peu sur les côtés, sur certains centres. Pas facile, pas facile, mais il faut avancer et continuer à travailler », a expliqué l’ancien Gunner devant la presse.

Falcao s’ajoute à la longue liste des blessés

Alors que se profile la troisième journée de la Ligue des Champions entre l’AS Monaco et le Club Brugge (à suivre en direct sur notre live commenté), revenons quelque peu sur la rencontre d’hier. Adrien Thomasson trouvait la faille rapidement suite à une erreur de main du gardien Seydou Sy (17e). Pile quinze minutes plus tard, Falcao égalisait, mais le but était refusé pour cause de hors-jeu. Avec un effectif plus qu’amoindri (Lopes, Benaglio, Subasic, Pellegri, Geubbels, Jermeson, Raggi, entre autres), il était dur d’arracher un résultat.

Henry tentait alors de bouger les choses. Si la rentrée de Sylla (37e), à la place d’un Falcao victime d’une blessure musculaire, a porté ses fruits. La rentrée de Gransir en revanche n’a pas servi à grand-chose. Rentré à la 64e, l’ancien Troyen n’est resté que deux minutes sur le terrain. Son expulsion, pour un pied haut sur Goncalves, est relativement sévère, même Henry paraissait incrédule devant cette sanction, laissant s’échapper un « wow » de surprise. Six minutes avant la fin du temps réglementaire, Mothiba inscrivait le but du break (84e), avant que Sylla ne provoque un penalty, que Tielemans convertissait (90e+1). Une première qui coûte cher, puisque Falcao risque de manquer quelques rencontres et que Monaco est 19e de Ligue 1...