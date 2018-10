L’AS Monaco vit un début de saison cauchemardesque. Avec sept points au compteur, le club de la Principauté occupe la dix-neuvième place au classement de Ligue 1. Pour couronner le tout, Thierry Henry doit composer avec une infirmerie qui ne cesse de se garnir. Pour la réception du DFCO samedi soir à Louis II, le nouvel entraîneur asémiste a encore bricolé, devant faire face à une pénurie de blessures. Si Kamil Glik a permis aux Monégasques de limiter la casse (2-2), le scénario du match n’a pas du tout été apprécié par le vice-président de l’ASM Vadim Vasilyev.

« C’est insuffisant, c’est décevant. Nous sommes en danger. Ce n’est pas parce que nous sommes l’AS Monaco que nous allons nous sortir de cette situation. Nous travaillons dans de bonnes conditions, nous sommes tous très bien payés et nous sommes tous ici parce que nous voulons faire avancer ce club et ce n’est pas de la manière dont nous avons joué ce soir que nous allons nous en sortir, » a notamment pesté l’homme fort monégasque. Une intervention médiatique très forte qui démontre si il en était besoin, la gravité de la situation.

Thierry Henry veut positiver

En parallèle, Thierry Henry essaye de garder le cap, même si l’ancien adjoint de Roberto Martinez en sélection belge a mis en exergue les carences de son équipe à l’issue de la rencontre. « C’est vrai qu’on a été passifs pendant la première heure et elle ne m’a pas trop plu. Sur le premier but, on doit couper la passe à l’intérieur. Et sur le second on ne peut pas se permettre d’attendre le ballon. Mais je suis obligé de rester positif dans le négatif et de me dire qu’à un certain moment l’équipe ne serait pas revenue, » analyse le champion du monde 98. Si l’AS Monaco occupe une place indigne de son standing en championnat, Henry essaye de fédérer dans un climat résolument délétère et anxiogène. Si son équipe patine, le coach asémiste préfère ne retenir que le positif et la réaction d’orgueil des siens.

« Il y a eu une réaction et c’est là qu’on a commencé à comprendre qu’il faudra aller chercher les points, les victoires. C’est bien, on est revenus, on n’a pas perdu à Bruges, ni ce soir, mais ce n’est pas une victoire. Pelé est entré et il a fait exactement ce qu’il devait faire, en mettant notamment de l’impact physique. Golovin a couru comme un fou, Sofiane Diop a fait un très bon match, courageux dans l’impact, toujours à demander la balle et vous connaissez son âge. Sylla aurait aussi pu marquer. Et j’en oublie. Ça, ce sont des points positifs, » révèle l’ancien joueur d’Arsenal. S’appuyer sur ces points positifs suffira-t-il à Monaco pour relever la tête à l’avenir et sortir de la zone rouge ? Affaire à suivre...