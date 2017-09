« J’ai bien écouté les arguments de Kylian et de sa famille. Ce n’était pas ma volonté qu’il parte à Paris, c’est vrai. Mais je l’ai compris. Et je respecte beaucoup Kylian, le joueur et l’homme. J’ai beaucoup de respect pour sa famille, avec lequel on avait une relation très proche, surtout avec son père Wilfried. A un moment donné, quand la décision a été prise, il fallait trouver l’accord avec le PSG. Toujours aux conditions qui sont cohérentes avec les propositions des autres clubs. Maintenant, je lui souhaite tout le meilleur ». Plus tôt dans la semaine, en conférence de presse, Vadim Vasilyev s’exprimait sur le départ de Kylian Mbappé vers le club de la capitale française. Aujourd’hui, dans les colonnes de l’Equipe, le dirigeant russe a apporté de nouveaux détails sur ce feuilleton de l’été.

Dans sa conférence de presse de présentation, le jeune international tricolore avait évoqué un événement qui l’aurait poussé à quitter le Rocher, alors que sa priorité était de rester. Lorsque l’Equipe a demandé à Vasilyev si cet événement était la vente de Mendy à Manchester City, le Russe a démenti : « non, sûrement pas, stop, je ne veux plus entrer dans les détails. Un jour, j’écrirai un livre ». Mais il a surtout confirmé qu’aux premiers abords, le club n’était pas disposé à le vendre au PSG : « je le confirme. On ne voulait pas renforcer Paris. Mais quand le joueur nous a expliqué sa motivation, il a fallu respecter son choix. Quand j’ai appris qu’il voulait aller à Paris, j’ai été triste quelques jours. Mais c’est sa vie et c’est son choix, j’ai compris ».

Il a ensuite ajouté qu’il aurait préféré vendre le joueur au Real Madrid, mais que le joueur, pour qui il n’a que des mots doux, préférait rejoindre l’Ile-de-France. « Oui, il y a eu des tensions (avec le PSG). C’est normal quand les intérêts ne sont pas les mêmes. On a eu des frictions mais c’est resté correct. C’est très bien que Paris ait une équipe forte. Si ça peut aider le football français à aller prendre aux Italiens la quatrième place à l’indice UEFA, tant mieux », a ensuite ajouté le dirigeant monégasque. Visiblement pas rancunier ce Vadim Vasilyev !