Voici une affiche (à suivre en direct commenté sur notre live) qui pourrait avoir une sérieuse incidence dans la quête de podium de l’Olympique de Marseille. À trois points de son adversaire du soir, le club phocéen se verrait distancer de six unités par le MHSC en cas de nouveau revers ce soir. Après sa défaite lors du Classique face au PSG (0-2), l’OM doit absolument rebondir.

Côté héraultais, on souhaite surfer sur l’excellente dynamique entretenue depuis le début de saison. Pour se payer le scalp de l’ennemi marseillais, Michel Der Zakarian devrait opter pour un 5-3-2. Dans les buts, on retrouverait évidemment Benjamin Lecomte accompagné en défense par Oyongo sur la gauche, Cozza, Vitorino Hilton et Daniel Congré en charnière centrale et Aguilar à droite.

Rudi Garcia prêt à relancer Valère Germain ?

Dans l’entrejeu, Le Tallec et Skhiri devraient être titularisés devant la défense et Mollet occuperait le rôle de meneur de jeu. En attaque, le duo composé d’Andy Delort et Gaëtan Laborde démarrerait la rencontre. Côté marseillais, Rudi Garcia devrait s’appuyer sur un 4-3-3 avec Steve Mandanda dans les buts. En défense centrale, la paire composée d’Adil Rami et Boubacar Kamara devrait être alignée.

Dans le couloir gauche, on retrouverait Jordan Amavi, Bouna Sarr prendrait place à droite. Dans l’entrejeu, Garcia opterait pour le trio Strootman, Luiz Gustavo et Maxime Lopez. En pointe, Valère Germain serait épaulé par Dimitri Payet à gauche et Florian Thauvin sur le flanc droit. L’OM parviendra-t-il à se relancer et à recoller au peloton de tête ? Montpellier va-t-il prendre le large sur son adversaire ? Réponses ce soir à partir de 21 heures.