La 16e journée de Ligue 1 se terminait ce soir à la Mosson avec Montpellier qui recevait l’OM. L’enjeu était de taille pour les Olympiens qui pouvaient récupérer la 2e place du classement. Rudi Garcia faisait confiance à son système du moment. Il opérait seulement deux changements dans son 4-2-3-1 par rapport à la victoire en terre messine. Abdennour et surtout Germain démarraient la rencontre. L’attaquant fêtait là sa première titularisation en championnat depuis le 10 septembre dernier, date également de l’ultime défaite marseillaise en championnat. La mission de l’ancien Monégasque ne s’annonçait pas simple face à la meilleure défense de Ligue 1. Montpellier se présentait en 5-3-2 avec le duo Mbenza-Sio devant.

Germain ne tardait pas à s’illustrer avec une première frappe écrasée (1e) mais très vite l’OM montrait quelques signes de fébrilité dans le jeu. Ça manquait de vitesse, de mobilité et même dans les duels, les hommes de Garcia mettaient moins d’énergie. Et même si Montpellier n’était pas grandiose dans le jeu, il affichait toujours les mêmes principes de jeu que depuis le début de saison. Les ballons ressortaient proprement et sur quelques contres bien construits, Mandanda devait s’employer pour préserver sa cage. Il boxait une frappe de Sessegnon (9e), puis interceptait en deux temps une frappe de Mbenza (18e). En revanche, il commettait une faute de main sur une reprise de Sio servi par Roussillon (1-0, 29e).

L’arbitre véritable héros du match

L’avantage du MHSC était mérité. Le bloc ne bougeait pas et empêchait l’OM de se présenter en bonne position dans la zone dangereuse. Germain vivait notamment une première période compliquée. Les locaux pensaient repartir aux vestiaires avec un avantage au score mérité mais l’arbitre sifflait une faute de Mukiele sur Sanson dans la surface. Malgré les protestations, Thauvin ne tremblait pas et égalisait sur penalty (1-1, 45e). Un petit miracle pour les Marseillais. De retour sur la pelouse, ils n’affichaient toujours pas grand-chose de bons. Les solutions offensives se faisaient bien rares et même en face, Montpellier, privé de Sio remplacé à la pause par Camara peinait à se projeter dans la moitié de terrain adverse. Seul Mandanda s’activait sur ce centre de Mbenza à destination de Camara (55e).

Le temps avançait et Marseille tentait alors de réaliser un joli coup. Thauvin sortait au profit d’Ocampos mais c’est surtout Germain et Sanson qui pointaient le bout de leur nez. Alerté par Payet à l’entrée de la surface, l’ancien Montpellierain trouvait Germain dont la frappe enroulée obligeait Lecomte à une jolie parade (70e). Dans la foulée, Sakai héritait d’un excellent ballon de Sanson mais tardait à enchaîner (72e). Le temps de fort de l’OM ne durait pas et c’est Montpellier qui terminait fort. Le MHSC pensait même prendre l’avantage sur cette tête décroisée de Camara mais l’arbitre refusait le but après concertation avec son assistant pour hors-jeu d’Hilton qui faisait action de jeu. Une nouvelle décision tombée du ciel (mais logique) après le penalty qui permet à l’OM de repartir avec le point du nul puisque Mukiele ne cadrait pas sa tête à bout portant sur un dernier coup-franc (90e+5). L’OM a eu très chaud.

L’homme du match : Mukiele (6) : il se montre une première fois décisif en enlevant un ballon chaud à Thauvin sur une remise millimétrée de Germain (17e). Plusieurs autres belles anticipations en première période. Averti à la 31e minute pour une charge sur Amavi. Parti du rond central, il se signal après la pause en perçant les lignes marseillaises balle au pied. Un rush conclu par une frappe un peu trop haute (77e). Seul à la réception d’un centre d’Aguilar, il place sa tête au-dessus (90e+3). La balle de match...

Montpellier :

Lecomte (5,5) : sollicité sur une frappe non-cadrée de Germain après 10 secondes de jeu, attentif sur un centre de Germain (7e) et c’est à peu près tout pour le portier montpelliérain en première période. Son premier arrêt intervient tard, sur une frappe lointaine de Germain qui fonçait vers la lucarne (70e). Rien de plus. Soirée calme, sans turbulence.

Aguilar (5,5) : assez tranquille en première période. Peu d’efforts à fournir pour défendre sur Payet puisque l’attaquant olympien était dans un mauvais soir. Mais comme plusieurs de ses partenaires, il a tergiversé lorsqu’il fallait relancer. Le latéral français a raté un peu moins d’une passe sur deux (60%). Il a fini par apporter le danger dans son couloir en fin de match. Une belle frappe de 20 mètres boxée par Mandanda (85e).

Hilton (5) : le vétéran brésilien a effectué une première mi-temps propre, discrète, sans grandes interventions tant les intentions offensives marseillaises étaient timides. Sanctionné injustement du penalty de Thauvin (1-1, 45e) pour une main collée à sa poitrine. Son mouvement de tête pour accompagner celle de Camara pousse l’arbitre assistant à refuser le but de l’attaquant (87e). Hors-jeu passif.

Pedro Mendes (5,5) : il a dû redoubler d’effort devant son adversaire direct du jour, Florian Thauvin. Le défenseur portugais a été efficace, gagnant beaucoup de ballons (13), solide dans les airs mais touché à la cuisse à l’heure de jeu. Remplacé par Congré (65e), qui n’a pas eu à s’employer, Montpellier dominant la fin de match.

Roussillon (6) : avec trois défenseurs centraux, le latéral a pu beaucoup apporter offensivement. Souvent libre dans son couloir gauche, il a centré à plusieurs reprises. Intentions payantes puisque l’ouverture du score pleine de magie de Sio découle d’un de ses centres (29e). Un peu plus reculé après la pause, Roussillon a bien fermé la porte à Sanson ou Thauvin.

Skhiri (4) : à peine 10 secondes de jeu et déjà une perte de balle dangereuse dans ses 30 mètres. Valère Germain frappe à côté. Il se rattrape dans la foulée en taclant proprement dans les pieds de Thauvin. Double action symbole de son match : en dent de scie. De l’envie, un travail défensif remarquable mais du déchet une fois balle au pied.

Sessegnon (4) : le Béninois tente une première fois sa chance de 25 mètres. Sa frappe flottante est repoussée par Mandanda (9e). Un rôle offensif assez libre, beaucoup de dézonnement. Un certain déchet technique lorsqu’il fallait partir en contre. Sans doute agacé par sa performance, il écope d’un carton jaune pour protestation. Disparu en seconde période. L’ancien feu-follet du PSG n’a pas su impulser de bons contres. Remplacé à la 86e minute par Sambia.

Lasne (4) : pas grand chose à dire sur la prestation du milieu de terrain. Il a commencé le match par un carton jaune pour une faute sur Zambo Anguissa (2e). Du jeu simple, du pressing, beaucoup de ballons perdus (14), un certain déchet dans ses passes (63% réussies). Une tête en extension qui passe à côté des buts marseillais (83e).

Sio (5,5) : il a peu existé en début de match, sevré de ballons, trop bien muselé par Adil Rami. Pourtant, c’est lui qui ouvre le score d’un superbe ciseau acrobatique (1-0, 29e). Touché en première mi-temps et remplacé à la pause par S. Camara (6) qui se montre immédiatement dans plusieurs bons coups offensifs et qui a bien cru donner la victoire au MHSC à trois minutes de la fin du match. But refusé pour hors jeu passif.

Mbenza (5) : le jeune attaquant belge a peu existé, se montrant essentiellement lors des contres de Montpellier. Son premier arrive au quart d’heure de jeu. Sa frappe enroulée est captée par Mandanda. Son centre dangereux vers Camara est saisi tel un chat par Mandanda (53e). De l’activité après la pause, des centres mais aucun geste décisif.

OM :

Mandanda (4,5) : mis à contribution par une lourde frappe plein axe de Sessegnon (9e), il doit s’employer en deux temps pour capter le tir de Mbenza (19e) par contre, il commet une faute de main sur la reprise victorieuse de Sio (29e). Une sortie importante sur ce centre de Mbenza malgré la présence de Camara (54e) et surtout un arrêt important sur tentative d’Aguilar (85e). Battu par la tête de Camara, il est sauvé par la décision de l’arbitre d’annuler le but (88e).

Sakai (4,5) : en forme depuis quelques semaines, le Japonais a affiché des difficultés ce soir. Probablement émoussé par cette lourde semaine, il a raté quelques interventions et a manqué de jus dans son couloir. Il est en retard et mal placé par rapport à Roussillon sur l’ouverture du score (29e) et n’a pas réussi à s’illustrer devant. Il commet la faute qui offre le coup-franc à Montpellier qui aurait pu lui offrir la victoire (88e).

Rami (6) : il a livré un joli duel avec Sio tout au long de la première période. Souvent bien placé et rassurant, il a fait son match. Il est venu aider Abdennour à quelques reprises, pris de vitesse à certains moments (39e). Premier relanceur de son équipe et pas mal habile avec le ballon, il a aussi gagné la majorité de ses duels. Il a tout de même commis quelques fautes à proximité de sa surface (13e, 50e).

Abdennour (4,5) : lui a été plus dans le dur pendant cette rencontre. Un peu en difficulté face à la vitesse de Mbenza (17e, 39e), il aurait même pu concéder un penalty sur une frappe d’Aguilar contrée du bras (24e). Pas toujours à l’heure dans le timing, le Tunisien a su jouer simple une fois le ballon dans les pieds. Son jeu de tête a fait du bien sur coups de pied arrêtés.

Amavi (5,5) : Montpellier a pas mal joué dans son dos (17e) ce qui l’a obligé à limiter ses montées surtout avec la lenteur d’Abdennour. Les percées d’Aguilar lui ont donné du fil à retordre aussi. Néanmoins, quand l’ancien Niçois a allumé le contact, il a fait mal sur son côté avec des accélérations dévastatrices (31e, 37e). Averti (53e).

Luiz Gustavo (6) : excellent depuis le début de saison, ce soir le Brésilien a moins rayonné. Il a tout de même bien cassé les offensives de Montpellier grâce à sa lecture du jeu et en interceptant des ballons (55e). Il s’est montré très précis dans ses transmissions mais elles ont rarement brisé les lignes adverses. Plus discret que d’habitude, sa présence a tout de même fait du bien dans un rôle plus tactique.

Zambo Anguissa (5,5) : plus mobile que son compère à la récupération, l’ancien Rémois a fait pas mal l’essuie-glace entre la défense et l’attaque, cherchant les espaces libres entre les lignes. Il a joué pas mal de ballons mais son rendement a été assez inégal. Il a eu du mal à se distinguer face à l’organisation structurée du MHSC malgré quelques remontées de balle intéressantes.

Thauvin (3,5) : probablement son plus mauvais match depuis le début de la saison. Il n’a jamais réussi à faire des différences sur son côté. Souvent pris et devancé par Roussillon ou par Mendes, il n’a pas eu d’influence sur le jeu avec un grand nombre de ballons et de duels perdus. Buteur tout de même sur penalty (45e), il a été remplacé par Ocampos (60e) en prévision des échéances à venir. L’Argentin n’a pas montré grand-chose.

Sanson (6) : de nouveau aligné dans une position batarde mais d’habitude diablement gênante par ses adversaires, il a eu ce soir du mal à s’exprimer. Face à son ancien club, il a un peu tardé sur certaines décisions ce qui a empêché l’OM de se montrer dangereux. Quelques ballons dans la zone dangereuse (70e, 72e) mais c’était trop peu face à Montpellier. Il est tout de même à l’origine du penalty obtenu (45e).

Payet (3) : titulaire sur le côté gauche, il n’a pas du tout brillé. Sa qualité technique n’a pas été au rendez-vous entre des contrôles ratés (15e), des mauvais choix (17e, 84e), des passes imprécises et un physique pas vraiment au point. Averti tôt dans la rencontre pour un croc en jambe sur Roussillon (19e), il a aussi perdu trop de ballon à part cette transmission pour Sanson (70e). L’international français a pourtant bénéficié de beaucoup de liberté de mouvements. Remplacé par Sarr (89e).

Germain (4) : titulaire pour la première fois en championnat depuis la 5e journée, il a mis 15 secondes à s’illustrer par une frappe croisée trois bons mètres à côté (1e). Il a offert un petit peu de mobilité devant mais c’était trop dur pour lui. Coincé et isolé dans une défense à cinq, il a dû batailler dans les airs. Pas son fort… Il a touché très peu de ballon (14), notamment dans la surface. Une bonne frappe qui aurait pu faire mouche (70e). Remplacé par Mitroglou (81e).