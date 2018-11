Un match déjà important pour la course à l’Europe. Une semaine après son revers à l’Orange Vélodrome face au Paris Saint-Germain (0-2), l’Olympique de Marseille (6e, 19 points) défiait ce dimanche soir en clôture de la 12e journée de Ligue 1 un autre adversaire de taille : Montpellier, troisième de ce championnat de France avec 22 unités. Le club phocéen avait donc l’occasion de revenir à hauteur du MHSC en cas de victoire. Une formation héraultaise qui pouvait elle rejoindre le LOSC au deuxième rang. Pour tenter d’aller chercher un onzième match sans défaite d’affilée en Ligue 1, Michel der Zakarian optait pour un 3-4-1-2 avec le duo Laborde-Delort épaulé par Mollet. Côté phocéen, Rudi Garcia décidait d’aligner une équipe en 4-3-3 et Germain était titularisé en pointe avec Payet et Thauvin dans les couloirs. En début de rencontre, les Phocéens cherchaient à jouer rapidement vers l’avant alors que les Montpelliérains voulaient poser le pied sur le ballon pour mettre en place leur jeu.

Après plusieurs minutes peu intéressantes, les locaux obtenaient un premier coup-franc lointain. Mollet s’en chargeait et tentait directement sa chance mais sa tentative n’inquiétait pas du tout Mandanda (16e). Les occasions n’étaient pas nombreuses mais l’OM n’était pas loin d’ouvrir le score ensuite. Trouvé côté gauche, Luiz Gustavo ajustait son centre à destination de Germain, dont la tête un peu trop croisée frôlait le montant de Lecomte (22e). Juste derrière, les Montpelliérains répondaient et Mollet décochait une magnifique volée que Mandanda sortait au premier poteau (24e). Petit à petit, les Olympiens arrivaient à créer quelque chose et les hommes de Rudi Garcia se procuraient la meilleure occasion du premier acte. Sanson, lancé dans le couloir droit par Thauvin, centrait vers Payet mais la reprise du capitaine de l’OM passait au-dessus après un rebond (33e). Une occasion énorme ratée par le milieu français, qui aurait pu donner l’avantage aux siens avant la pause. Car derrière, les deux formations ne montraient plus rien malgré un nouveau coup-franc de Mollet (45e+1), M. Gautier renvoyant les acteurs au vestiaires sur ce 0-0.

Le navire marseillais a coulé...

Au retour des vestiaires, Michel der Zakarian et Rudi Garcia conservaient les mêmes équipes et il ne fallait que six minutes aux Montpelliérains pour débloquer la situation. Suite à un changement d’aile de Lasne, Aguilar combinait avec Mollet avant de centrer vers Laborde, dont le coup de tête ne laissait aucune chance à Mandanda (51e, 1-0). Totalement surpris par cette ouverture du score, les Phocéens n’arrivaient pas à réagir et Garcia remplaçait Sanson, auteur d’une mauvaise prestation, par Ocampos (59e). Mais ce changement n’apportait rien au premier abord puisque le MHSC doublait la mise juste derrière. Alors que Kamara manquait son intervention, Rami taclait derrière dans les pieds de Delort mais Amavi prenait de gros risques devant Laborde. Après un premier centre repoussé, l’attaquant du MHSC retrouvait le cuir et décochait une magnifique frappe enroulée qui terminait au fond des filets (62e, 2-0). Avec ce nouveau coup pris derrière la tête, Rudi Garcia changeait son attaquant de pointe puisque N’Jie prenait la place de Germain (68e). Et comme après le premier changement, l’OM encaissait un autre but derrière.

Face à une défense phocéenne complètement dépassée, Mollet avait tout son temps pour analyser la situation et finalement servir Lasne à l’entrée de la surface. Le numéro 7 montpelliérain plaçait alors sa frappe dans le petit filet intérieur, Mandanda étant un peu court pour sortir cette tentative (70e, 3-0). Le score était déjà lourd mais les locaux en voulaient plus, à l’image d’un Laborde qui frappait encore une fois (72e). Rudi Garcia procédait alors à son dernier changement, lançant Caleta-Car à la place de Strootman (75e). De son côté, Michel der Zakarian pouvait enfin faire tourner son effectif : Laborde laissait sa place à Sambia (79e) et Oyongo prenait celle de Mollet (85e). En fin de rencontre, les Phocéen essayaient de se révolter mais Amavi butait sur Lecomte alors que Luiz Gustavo ne cadrait pas sa tête (87e). De son côté, Thauvin envoyait une tentative du genou sur le portier montpelliérain (90e). Le MHSC aurait même pu marquer un dernier but mais Mandanda remportait son duel face à Sambia (90e+1). Montpellier corrigeait donc l’OM 3-0 pour prendre la deuxième place de cette Ligue. Le club phocéen est toujours sixième.

Revivez le film de la rencontre sur notre live commenté.

L’homme du match : Laborde (8) titulaire avec son compère Delort en pointe, l’ancien Bordelais a mis du temps à rentrer dans son match. Il ouvrait d’ailleurs le score de la tête sur un centre d’Aguilar au retour des vestiaires (1-0, 52e). Dix minutes plus tard, après plusieurs erreurs marseillaises, il enroulait du gauche pour battre Mandanda (2-0, 62e). Dans la foulée, il taclait mais la balle frôlait le montant (63e). Un contrat rempli pour l’ancien du Red Star. Remplacé par Sambia (79e).

Montpellier

Lecomte (6) : titulaire indiscutable dans les cages héraultaises, le portier de Montpellier connaissait une soirée très tranquille. Il touchait son premier ballon des poings sur une frappe lointaine d’Amavi (87e), avant de boxer le ballon devant Thauvin (90e). A noter qu’il participait à la construction du jeu montpelliérain. L’ancien Lorientais a rempli son contrat.

Congré (6) : titularisé dans la défense à trois de Michel Der Zakarian, l’ancien Toulousain était costaud dans les duels, mais il était surpris par Germain, sans conséquences (22e). Pendant tout le match, il faisait parler sa solidité, mais il était le défenseur héraultais à avoir perdu le plus de ballons (16).

Hilton (6,5) : l’ancien Marseillais de 41 ans a réalisé un match solide défensivement, à l’image d’une intervention en fin de première mi-temps où il effectuait une superbe acrobatie défensive sur un centre puissant de Strootman (40e). Il récupérait un grand nombre de ballons (18) dans les pieds des attaquants olympiens. Solide.

Cozza (6) : titularisé dans l’axe de la défense à trois en remplacement de Pedro Mendes, suspendu, le jeune Montpelliérain mettait du temps à s’adapter à ce nouveau poste. En effet, en première période, sur une percée de Sanson, il était en retard et ne pouvait pas intervenir, mais Payet manquait sa volée (33e). Il n’était finalement plus inquiété et pouvait participer à la construction du jeu.

Aguilar (7) : l’Argentin s’est montré décisif en seconde période. Défensivement, il était en retard sur un centre de Sanson mais Payet manquait le coche et reprenait en tirant au-dessus (33e). Mais en seconde période, il adressait un centre parfait pour Laborde, qui ouvrait le score (1-0, 52e). Ensuite, il faisait de nombreux appels pour proposer des solutions à ses coéquipiers offensifs, et inquiétait beaucoup Amavi. Un bon match pour le latéral argentin.

Skhiri (6) : le milieu de terrain du MHSC a réalisé un travail de l’ombre, récupérant plusieurs ballons au milieu de terrain. Il était d’ailleurs le deuxième héraultais à toucher le plus de ballons (40) dans le premier acte. Cependant, en seconde période, il touchait moins le ballon, mais il savait le conserver lorsque le jeu le nécessitait, avec un pourcentage de passes réussies de 90%.

Le Tallec (6) : positionné au milieu de terrain, il a été moins en vue que son collègue Skhiri, ne touchant que 27 ballons dans le premier acte, avec 64% de passes réussies. Au retour des vestiaires, il était plus en vue offensivement et participait aux bonnes phases de construction de son équipe. Un match correct pour le milieu français.

Lasne (7,5) : très grosse performance de l’ancien d’Ajaccio ce soir. En première période, il éliminait facilement Bouna Sarr pour adresser un très bon centre pour Mollet, mais le milieu montpelliérain butait sur Mandanda (24e). Très actif dans son couloir gauche, il touchait énormément de ballons, en récupérant 17 dans le premier acte. À vingt minutes du terme, il trompait Mandanda d’un plat du pied gauche sur une offrande de Mollet (3-0, 70e). Il est le joueur du MHSC qui a touché le plus de ballons (72). Un copie presque parfaite.

Mollet (7,5) : l’ancien milieu du FC Metz a réalisé un très bon match. En première mi-temps, il tentait beaucoup sa chance, sans réussite (15e, 24e, 45e). En seconde période, il essayait une nouvelle fois, sans réussite (57e). Cependant, il réalisait le bon choix en décalant Lasne sur le troisième but de Montpellier (3-0, 70e). Remplacé par Oyongo (84e).

Delort (6) : le buteur du MHSC a touché trop peu de ballons pour inquiéter Marseille dans le premier acte. En deuxième mi-temps, il a tenté d’apporter le surnombre, sans avoir d’occasion à se mettre sous la dent. Il a cependant été à l’origine du troisième but en décalant parfaitement Mollet, avant que ce dernier ne trouve Lasne, qui terminait du gauche (3-0, 70e). Un match frustrant pour un buteur comme lui, mais il aura fait le nécessaire pour son équipe.

Olympique de Marseille

Mandanda (4) : le gardien français est bien rentré dans son match en captant plusieurs ballons dans les airs. Sur la première occasion montpelliéraine, le champion du Monde a remporté son duel face à Mollet, auteur d’une belle volée (24e). En deuxième période, pas aidé par sa défense, il a pris l’eau, encaissant deux buts de Laborde et un de Lasne. Des réalisations précises, sur lesquelles le portier de 33 ans n’a pas pu faire grand-chose. Il a terminé son match sur une bonne note en privant Sambia du quatrième but (90e+1).

Sarr (3,5) : préféré à Sakaï, un peu juste pour démarrer la rencontre, l’ancien Messin a touché beaucoup de ballons, tentant à chaque fois d’apporter une solution à Thauvin ou encore Sanson sur la droite. Sur le plan défensif, il n’a pas eu grand-chose à faire en première période mais il a été pris par le dribble de Lasne qui a pu servir Mollet ensuite (24e). Parti à l’abordage, il a ensuite oublié Laborde sur l’ouverture du score (51e). Ensuite, il a laissé trop d’espaces à Lasne ou Mollet.

Rami (4,5) : pour sa huitième titularisation de la saison en Ligue 1, le défenseur de 32 ans n’a pas été réellement inquiété dans le premier acte, les Héraultais passant régulièrement par les côtés. Il a donc bien tenu Delort. Au retour des vestiaires, il a cependant plombé les siens en couvrant Laborde sur le premier but (51e). Après avoir bloqué une frappe de Mollet (58e), il a retrouvé quelques couleurs, avec notamment un tacle important sur la deuxième réalisation. Côté marseillais, il n’a donc pas été le pire, malgré quelques hésitations dans ses relances.

Kamara (4) : désormais choix numéro 1 dans la tête de Rudi Garcia, plutôt que Caleta-Car, le joueur de 18 ans a rapidement montré sa solidité face à Laborde notamment, avec des interventions puissantes. Mais dans le deuxième acte, il a perdu ses repères, se trouant sur le deuxième but avant de se reprendre quelques secondes plus. Il n’a donc pas séduit aux côtés de Rami, même s’il a réalisé des interventions importantes, comme à la 59e minute.

Amavi (2) : le latéral gauche phocéen a comme souvent été très présent devant, mais il a une nouvelle fois laissé des espaces dans son dos, profitant à Aguilar. Sur la seule action montpelliéraine, il a été pris dans son dos par Mollet (24e). Lors de l’ouverture du score, c’est lui qui n’attaque pas Aguilar (51e), et il tue son équipe ensuite en réalisant une double-erreur contre Laborde, auteur d’un doublé (62e). Sa belle frappe sortie par Lecomte n’a rien changé (87e). C’est un match à très vite oublier pour lui...

Sanson (3,5) : après un début de match compliqué, où il a perdu quelques ballons, le milieu marseillais s’est repris et a tenté de casser les lignes avec quelques accélérations. Lancé par Thauvin, il a pu ajuster son centre vers Payet qui s’est manqué sur sa volée (33e). Au retour des vestiaires, l’ancien joueur du MHSC n’a rien montré et a finalement dû laisser sa place à Ocampos (59e). L’ailier argentin a encore montré sa combativité.

Strootman (3) : encore une fois aligné tout seul devant la défense dans ce milieu à trois, le Néerlandais a essayé de couper les trajectoires des passes montpelliéraines tout en cherchant à fermer les espaces. Comme souvent, il s’est montré dur sur l’homme. Mais il a connu une deuxième période difficile comme toute son équipe, et a laissé trop d’espaces à Lasne au moment de sa frappe sur le troisième but (70e). Remplacé par Caleta-Car (75e).

Luiz Gustavo (4,5) : l’international brésilien n’a pas touché beaucoup de ballons en première période (seulement 18, soit le deuxième pire total côté phocéen après Germain – 9). Malgré cela, l’ancien joueur de Wolfsburg a pu trouver parfaitement Germain sur un centre mais celui-ci a manqué sa tête (22e). En deuxième période, il a souvent tenté de se placer entre les lignes pour demander le ballon, et a manqué un coup de tête en fin de partie (87e). Finalement, il termine avec 38 ballons joués pour seulement 8 perdus.

Thauvin (3) : aligné d’entrée pour cette rencontre malgré une petite rechute au talon d’Achille dans la semaine, l’international français a cherché à faire la différence dans son couloir mais Lasne ou encore Cozza l’ont bien tenu, même si c’est lui qui est au départ de l’action qui se termine avec la volée de Payet (33e). En dehors de ses passes, il n’a pas réussi à inquiéter Lecomte, manquant même une double tentative (69e).

Germain (2,5) : titulaire pour cette rencontre, Mitroglou restant sur le banc, le natif de Marseille s’est montré très actif en début de partie, principalement dos au but, mais il n’a touché que neuf ballon dans les premières 45 minutes, dont une tête un peu trop croisée (22e). Au retour des vestiaires, l’attaquant phocéen n’a eu que deux ballons à négocier terminant avec 11 ballons disputés avant d’être remplacé par N’Jie (68e). Le Camerounais n’a rien eu à se mettre sous la dent.

Payet (3) : toujours présent devant côté phocéen, le milieu français s’est cette fois positionné côté gauche. Comme souvent, le capitaine de l’OM a tenté d’organiser le jeu de son équipe. Il a eu une énorme occasion mais a raté sa reprise de volée (33e). Au final, le numéro 10 a perdu 21 ballons sur 41 joués. Un match très compliqué pour lui.