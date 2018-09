« Vous en avez assez fait comme ça ! », a lâché Waldemar Kita aux journalistes qui lui demandaient de s’arrêter en zone mixte samedi soir après le match nul du FC Nantes à Lyon (1-1). Le président des Canaris n’avait visiblement aucune envie de s’exprimer lui qui n’hésite pourtant pas à se servir des médias lorsqu’il a des messages à faire passer. Le 22 septembre dernier, il n’avait pas hésité à pointer du doigt son entraîneur Miguel Cardoso au micro de Canal+, après la défaite face au LOSC. « Jouer à la "baballe" c’est bien, mais à moment il faut jouer au ballon (sic). Ce que je veux dire c’est qu’il faut aller au but pour pouvoir marquer. Faire des échanges tout le temps, ce n’est pas toujours évident et pas constructif (...) Vous savez c’est toujours difficile quand vous avez quelques millions qui sont sur la touche. Il va falloir qu’on se mette d’accord. À un certain moment, les gens doivent s’adapter à certaines situations. Maintenant, il faut aller vite. On a des joueurs de qualité, on a beaucoup investi, ces joueurs doivent être sur le terrain ».

Quelques mois après son arrivée, le technicien portugais était clairement menacé. Et les choses se sont compliquées la semaine passée. Après la nouvelle défaite face à Nice mardi, le sort de Cardoso aurait été scellé. 20 Minutes expliquait qu’un rendez-vous aurait eu lieu entre Franck Kita, le directeur général délégué du FCN, et l’avocat du coach. Les discussions auraient tourné autour de la séparation entre les deux parties. Dans le même temps, les pensionnaires du stade de La Beaujoire avançaient en coulisses pour trouver son successeur. Alors que Jocelyn Gourvennec était la priorité en milieu de semaine, les dirigeants nantais négocieraient à présent avec Vahid Halilhodzic. Une rencontre serait même prévue ce dimanche matin entre le président Kita et l’ancien sélectionneur de l’équipe d’Algérie. Et Miguel Cardoso dans tout ça ? Plusieurs médias ont annoncé ces derniers jours qu’il coacherait son dernier match samedi soir à Lyon.

Miguel Cardoso ne pense pas à un départ

Pourtant, à écouter le principal intéressé après le nul face à l’OL, ce n’est pas vraiment cela. À la question posée par Canal + : « Vous serez encore coach de Nantes mardi ? ». Il a répondu : « J’en suis certain, deux ans de contrat au FC Nantes, je vais les faire ». Le ton est donné du côté de Miguel Cardoso qui ne se voit pas bouger comme il l’a ensuite répété sur beIN Sports. « Je vais faire mon travail, j’ai mon contrat avec le club et personne ne m’a dit le contraire. Donc je vais préparer le prochain match avec la même intensité et le même plaisir, la même volonté parce que je travaille pour mes joueurs ». Des joueurs dont il a le soutien, à l’image de Valentin Rongier, qui a déclaré en zone mixte : « On est tous ensemble. Quand ça va mal, on est tous ensemble. Quand ça va bien, on l’est tous aussi. C’est cette solidarité qui va faire notre force ensemble. On est tous dans le même bateau. Depuis le début de l’année, on est soudés. Quoi qu’il se passe autour, on travaille toujours. Le coach a préparé le match comme si c’était son premier match, de manière très professionnelle. Tous les joueurs aussi ».

Miguel Cardoso n’a d’ailleurs pas hésité à leur rendre hommage, lui qui vit une situation plus que complexe. « Je crois que c’était très important que dans la conférence de presse d’avant-match (il a quitté la conférence après 5 minutes), je demande du respect et surtout du respect pour mes joueurs, pas pour moi parce que moi, j’ai ma carrière, je suis tranquille, j’ai ma vie, la santé, ma famille aussi. Donc pour moi, c’est tranquille mais surtout pour mes joueurs qui ont un caractère incroyable. Je donne tout pour eux, c’est ça qui est important. Et aujourd’hui, ils ont joué, ils ont joué avec la volonté de faire les choses bien, mais comme on fait déjà. Je crois que c’est aussi important que les personnes comprennent qu’on a besoin de respect pour notre club. Un très gros club, qui a une très grande histoire, et c’est incroyable de voir des choses qui se passent mais moi, je n’ai rien à voir avec ça. Je fais mon travail, je suis tranquille. Avec moi, la polémique, non ! » Miguel Cardoso ne rentrera donc pas dans le jeu de Waldemar Kita, qui tranchera prochainement pour son avenir.

