Le Paris SG découvre doucement mais sûrement sa dernière recrue phare, Neymar, depuis un peu plus de vingt-quatre heures. Et à en croire les partenaires du Brésilien, son adaptation se passe pour le mieux. « C’est un bon gars. Il est bien. Il y a beaucoup de Brésiliens autour de lui donc c’est plus simple pour lui, mais il échange avec tout le monde », a souligné Adrien Rabiot avant d’insister. « En dehors, dans le vestiaire, c’est quelqu’un de très joyeux, très festif et avec un bon état d’esprit », a confié le milieu de terrain issu du centre de formation parisien.

Dani Alves, qui connaît très bien le natif de Mogi das Cruzes pour l’avoir côtoyé au FC Barcelone et en sélection du Brésil, est lui convaincu que son ami s’est bien intégré, le voyant heureux. « Je pense qu’il est heureux, c’est tout ce qui compte. Je crois que le PSG a une nouvelle idole. Et toute l’affection qu’on lui donnera, je suis sûr qu’il va la rendre au centuple sur le terrain », a annoncé le latéral droit auriverde. Mais ses premiers pas réussis appellent confirmation à venir sur le terrain. Car c’est là que le n° 10 est attendu.

Rabiot, Pastore et Emery déjà conquis

« C’est une journée particulière parce qu’un joueur très important pour nous et pour le club est arrivé. On a déjà vu tout ce que ça peut donner son arrivée lors de son premier jour. On est content, très content de l’avoir dans l’équipe, on attend qu’il soit bien pour commencer à jouer », a pour sa part déclaré Javier Pastore, auteur d’une belle sortie pour sa première en L1 cette saison. Adrien Rabiot, lui aussi, espère que son nouveau coéquipier saura aider les Rouge-et-Bleu à franchir un pallier.

« Il peut nous apporter sa technique, son aura et son sens du but. Il peut aussi tirer l’équipe vers le haut, parce qu’il vient d’une grande équipe également, et nous apporter son expérience, même s’il est encore jeune. C’est le principal », a-t-il confié. Unai Emery, en conférence de presse, a lui aussi évoqué son nouveau joueur. « Paris est un grand club. Avec Neymar, il devient un peu plus grand. Ensemble, nous pouvons encore plus grandir. (...) Neymar est là pour donner un peu plus à l’équipe. Neymar, c’est mieux pour nous », a conclu l’Ibère. Neymar a déjà mis tout le monde d’accord au PSG. Reste maintenant à briller.