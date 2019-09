Cet été, le dossier Neymar a tenu en haleine toute la planète football et surtout la France et l’Espagne. En effet, deux ans après avoir quitté le FC Barcelone pour le Paris Saint-Germain, l’international auriverde, auteur d’un but et d’une passe décisive contre la Colombie cette semaine (2-2) voulait faire le chemin inverse lors de ce mercato estival 2019. Le joueur voulait partir, le Paris SG avait ouvert la porte et les Blaugranas, étaient d’accord pour négocier.

Mais finalement, les deux écuries n’ont pas trouvé d’accord concernant le retour du Brésilien en Catalogne, le Barça ayant même fait leur première offre écrite le 27 août à quelques jours de la fin de la fenêtre. Pourtant, tout le monde semble y avoir mis du sien dans ce gros feuilleton. D’un côté Neymar avait proposé de mettre 20 millions d’euros de sa poche quand certains éléments de son ex-club voulaient aussi financer ce transfert en mettant quelques deniers de leur poche.

Neymar veut tout casser

Mais finalement, tout a échoué. Dès lors, le joueur, qui a repris depuis avec le Brésil, est tout à fait prêt à reprendre avec le PSG et pourrait donc retrouver les prés de Ligue 1 dès le week-end prochain et la réception de Strasbourg au Parc des Princes. Il conviendra tout de même de voir quel accueil lui réserveront ses supporters qui n’ont pas été franchement tendres avec lui depuis la reprise du football, en tout cas dans l’Hexagone, pour cette saison 2019-2020.

Quoi qu’il en soit, il se pourrait que l’on retrouve un grand Neymar cette année. Pour ceux qui s’inquiétaient de sa volonté de jouer encore pour Paris, ils peuvent être rassurés. Dans Le Parisien de ce dimanche, nous apprenons, de la bouche de son entourage, que l’ailier est tout à fait disposé à tout donner pour le Paris SG et faire une très grosse saison. Reste à savoir si ses propres supporters ne le convaincront pas qu’il fait désormais partie du passé, au moins dans leur coeur.

