Arrivé comme la star du mercato estival 2017 du Paris Saint-Germain, Neymar (25 ans) était forcément attendu au tournant. Désigné comme l’atout offensif numéro un du club de la capitale, l’international brésilien n’a pas vraiment déçu. En Ligue 1, l’ancien Blaugrana a inscrit 17 buts et délivré 11 passes décisives (meilleur passeur du championnat) en 16 matches. Sur la scène européenne, le bilan est de 6 réalisations et 4 offrandes en 6 rencontres, faisant du néo-Parisien le deuxième meilleur buteur et passeur de la Ligue des Champions.

Des statistiques de qualité qui ont surpris le principal intéressé. « Non, je ne m’attendais pas à de telles statistiques pour mes débuts avec Paris. Mais je suis là pour aider l’équipe, mes coéquipiers, et tenter de faire mieux chaque jour et lors de chaque match. C’est cela le plus important. Oui c’est la première fois (qu’il marque autant), mais je veux faire plus encore. Marquer plus de buts, mieux jouer et j’espère que cela va se poursuivre. (...) Ce n’est que le début », a-t-il confié au site officiel du PSG.

Neymar en veut encore plus

Ravi de son début de parcours sous ses nouvelles couleurs, le Brésilien ne compte pas s’arrêter là, mais ne veut cependant pas braquer les projecteurs uniquement sur lui. Parfois critiqué pour ne pas lâcher le cuir, Neymar l’assure : il ne veut pas faire le show tout seul. La raison ? L’Auriverde veut s’appuyer sur le collectif pour atteindre les sommets. Et pas uniquement sur le fameux trio MCN qu’il compose avec Edinson Cavani et Kylian Mbappé.

« Non, ce n’est pas un objectif d’être LE joueur de l’équipe, le gars qui fait le plus de passes ou qui marque le plus. Moi, je joue mon football, je fais ce que je sais faire, je cherche à créer du jeu, à marquer des buts et offrir des passes décisives. Je suis venu pour cela. Avec Cavani, Mbappé, ou encore Di Maria, on peut s’appuyer sur plusieurs joueurs décisifs. (...) Notre équipe ne dépend pas que de ses trois attaquants. Le ballon doit nous arriver de la meilleure manière pour marquer des buts. S’il n’y avait pas les milieux, les défenseurs, ce serait impossible ! » Difficile de dire le contraire.