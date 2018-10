C’est le choc de cette journée de Ligue 1 : l’Olympique de Marseille se déplace du côté la Côte d’Azur, à l’Allianz Riviera, pour affronter l’OGC Nice. Les deux clubs, qui se sont battus sur le marché des transferts pour Mario Balotelli, qui est finalement resté chez les Aiglons, ont connu des débuts de saison différents. L’OM, malgré quelques trous d’air, est attaché à une belle quatrième place et les Phocéens pourraient retrouver le podium ce soir en cas de victoire.

Du côté de Nice, ce n’est pas vraiment fameux. Cet été, Lucien Favre a décidé de quitter Nice pour rejoindre le Borussia Dortmund. Par conséquent, Patrick Vieira, qui entraînait le New York FC, a pris les rênes d’une formation qui n’allait pas si bien. Pour le moment, le Gym est 14e de Ligue 1 avec un bilan de trois victoires, deux matches nuls et quatre défaites. Mais ce soir, ils pourraient se relancer tant l’équipe de Rudi Garcia paraît décimée pour ce choc.

Garcia va devoir composer

Benitez, qui a repris la place à Cardinale, devrait être aligné à nouveau dans les buts. Il sera protégé par une ligne de trois éléments, Sarr, Dante et Hérelle. Racine Coly et Atal devraient jouer le rôle de piston sur le côté quand l’axe sera protégé par Danilo et Tameze. Enfin, devant, ce sera rapide sur les ailes puisque Allan Saint-Maximin, l’atout numéro un des Aiglons cette année, sera titularisé côté droit quand Maolida sera son pendant à gauche. Enfin, Mario Balotelli devrait débuter contre le club qui a failli le recruter cet été.

À Marseille, il manque du monde. Luiz Gustavo et Lucas Ocampos sont suspendus. Rolando, Njie et Thauvin sont blessés. Steve Mandanda, lui, est bien là et devant lui il devrait y avoir Sakai, Rami, Kamara, excellent ces derniers temps et Amavi. Morgan Sanson sera associé, comme souvent à Kevin Strootman au milieu de terrain. Bouna Sarr montera d’un cran pour occuper le flanc droit quand Radonjic devrait chiper la place d’Ocampos. Enfin, Payet sera en soutien de Kostas Mitroglou.