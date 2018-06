Entre la Fédération française de football et l’Olympique de Marseille, cela n’a jamais été le grand amour, il suffit de demander aux supporters phocéens. Mais cette fois, Noël Le Graët, le président de la FFF, a envoyé une lettre au maire de la ville, Jean-Claude Gaudin, pour se plaindre de l’état lamentable de la pelouse du Stade Orange Vélodrome. Une missive que le journal régional La Provence est parvenu à se procurer ce lundi.

« Pour lutter à armes égales avec les plus grands clubs européens, il est essentiel d’offrir aux joueurs, au public et aux diffuseurs, des conditions de jeu optimales et des infrastructures de très haute qualité. Je souhaitais attirer votre attention sur l’état déplorable de la pelouse du stade Orange Vélodrome tout au long de cette saison. Comme vous le savez, la pelouse est le terrain d’expression privilégié des joueurs. Celle de l’Orange Vélodrome a terminé au 16e rang des pelouses de Ligue 1, un classement qui pèse négativement sur l’image du stade et aussi sur les performances de son équipe résidente », commence par avancer NLG à Jean-Claude Gaudin.

Le Graët demande à la mairie d’insister auprès d’Arema

Mais le grand patron du football français va plus loin en demandant carrément à la mairie d’insister auprès d’Arema, qui exploite l’arène d’investir dedans. « Je me permets de solliciter votre intervention pour que la société Arema, qui est chargée de l’exploitation, effectue les investissements nécessaires pour que la pelouse affiche les standards de qualité les plus élevés, dignes d’une équipe qui aspire à jouer les premiers rôles », poursuit-il.

Une chose est certaine, la Fédération, qui n’autorise plus l’équipe de France à jouer sur l’enceinte du boulevard Michelet, va dans le sens des dirigeants marseillais qui n’ont eu de cesse de pester contre la pelouse. Dans un contexte tendu entre l’Olympique de Marseille et Arema, cette lettre ne pouvait qu’arranger l’OM qui souhaite négocier avec la filiale de Bouygues l’exploitation totale du Stade Orange Vélodrome. On attend, maintenant, avec impatience, la réponse d’Arema.