Gustavo Poyet et ses hommes connaissent leurs nouveaux maillots pour l’exercice 2018/19. Les Girondins de Bordeaux et Puma viennent en effet de dévoiler les trois tuniques officielles pour la saison prochaine. La maillot domicile est plutôt classique, faisant la part belle aux couleurs mythiques du club aquitain, le marine et le blanc, et au traditionnel scapulaire blanc. On trouve également des bandes blanches sur les manches et un col V, blanc lui aussi.

Pour l’équipement extérieur, la marque allemande a prévu un maillot blanc teinté d’une couleur rosée, affichant là encore le traditionnel scapulaire. L’écusson et le logo du sponsor apparaissent eux en bleu marine. Enfin, pour la troisième tenue, Bordeaux et son équipementier ont préparé un remake de l’emblématique maillot de l’exercice 1995/96, au cours duquel le club avait atteint la finale de la Coupe de l’UEFA, perdue face au Bayern Munich.

Ce maillot est d’un coloris rouge foncé, « inspiré du fameux vin de la région », avec des fines rayures verticales bleu marine, un col façon polo avec des boutons et la mention 1881, référence à l’année de création du club, au niveau de la nuque. Une édition censée représenter « l’identité bordelaise, conciliant symboles et héritage », expliquent le club et Puma. Avec l’ambition affichée de revivre « une épopée européenne » du même acabit. Avec, qui sait, une fin plus heureuse.