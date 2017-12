La LFP ne veut plus revivre les atermoiements observés mercredi en Coupe de la Ligue lors de la rencontre opposant le Stade Rennais et l’OM. En effet, le corps arbitral a longuement tergiversé sur un but fantôme consécutif à une frappe de Benjamin André qui n’avait pas franchi la ligne de but. Cet épisode a suscité un gigantesque tollé côté marseillais. Une preuve supplémentaire que l’assistance vidéo à l’arbitrage devient urgente.

Ce jeudi, lors d’une assemblée générale, la Ligue de Football Professionnelle a rendu son verdict : la vidéo débarquera sur les pelouses hexagonales la saison prochaine. Si le présent exercice permet d’effectuer quelques tests, la vidéo sera donc utilisée sur tous les terrains dès la saison 2018-2019 dans quatre cas de figure : après un but marqué, pour détecter un penalty, pour un carton rouge direct ou pour corriger l’identité d’un joueur sanctionné.

Il ne reste plus qu’un obstacle désormais pour vraiment officialiser la chose : que l’IFAB (organisme en charge des lois du jeu), tranche en mars prochain en faveur de cette nouveauté. On va donc assister dans les prochaines semaines à une petite révolution dans le microcosme de la Ligue 1. « Sous réserve de la validation du Board qui expérimente actuellement le système avec plusieurs Fédérations et Ligues, la Ligue de Football Professionnel déploiera l’assistance vidéo pour l’arbitrage sur toutes les rencontres de Ligue 1 Conforama la saison prochaine avec le concours d’un prestataire qui reste à choisir.

Cette utilisation de l’assistance vidéo pour l’arbitrage est réclamée par tous les acteurs du jeu. Depuis la saison 2016/2017, une phase de test est en cours et des formations sont dispensées aux arbitres Elite. Utilisée avec succès la saison dernière lors des barrages, l’assistance vidéo pour l’arbitrage sera à nouveau déployée cette saison en Coupe de la Ligue et Coupe de France à partir des quarts de finale, et lors des matchs de barrages, » confirme le communiqué de la LFP.