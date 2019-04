Après avoir récupéré son titre de champion de France la saison passée, l’AS Monaco ayant en effet remporté la Ligue 1 lors de l’exercice 2016-2017, le Paris Saint-Germain avait pour mission de conserver son sacre cette saison. Le club de la capitale a rempli sa mission sans forcer. Après avoir manqué une première occasion il y a une deux semaines suite à son match nul face au Racing Club de Strabourg (2-2), les Parisiens pouvaient terminer le travail dimanche dernier contre leur dauphin le LOSC. Encore raté puisque les champions en titre ont encaissé une lourde défaite (1-5). Le sacre pouvait donc être officialisé mercredi à Nantes mais suite à un nouveau revers (2-3), les champions en titre n’ont pas pu célébrer ce titre. Il a donc fallu attendre ce week-end. Et le Paris SG a officiellement été sacré champion de France 2018-2019 sans jouer...

Suite à la contre-performance du LOSC face au Toulouse FC il y a quelques minutes (0-0), le PSG a en effet glané son huitième titre de champion de France, le deuxième d’affilée mais surtout son sixième sur les sept dernières années ! Le club de la capitale, qui s’était emparé de la première place dès la deuxième journée sans jamais la quitter derrière (le PSG s’était installé sur le trône lors de la troisième levée la saison passée, ndlr), continue donc de marcher sur la Ligue 1. Pour sa première saison sur le banc parisien, Thomas Tuchel a véritablement imposé sa patte. L’ancien entraîneur du Borussia Dortmund rajoute de son côté un trophée à sa carrière, et plusieurs records pourraient également être atteints. Alors que lors de la saison 2015-2016, le Paris Saint-Germain avait explosé plusieurs records de Ligue 1, l’exercice 2018-2019 pourrait aussi rentrer dans les annales.

Plusieurs records à aller chercher

Il y a trois ans, les Parisiens avaient terminé avec 30 victoires. Un record qu’avait égalé l’AS Monaco la saison suivante. Mais avec actuellement 26 succès en 32 matches disputés, l’équipe de Thomas Tuchel a encore un peu de marge pour aller chercher ce record du nombre de victoires, comme celui du nombre de points en une saison. Toujours en 2015-2016, Zlatan Ibrahimovic et ses coéquipiers avaient glané 96 points. Actuellement, les Parisiens en comptent 81, avec encore six matches à jouer. Un record largement à la portée du PSG. Mais ce n’est pas tout. S’il peut battre le record du nombre de victoires, le PSG peut également en battre deux autres.

En effet, il y a d’autres records à aller chercher, alors que ceux du nombre de défaites, de buts encaissés ou même d’écart de points avec son dauphin sont passés sous le nez des Parisiens : celui du plus grand nombre de buts inscrits est encore jouable même s’il sera compliqué à aller chercher. Il faudra atteindre 118 buts, une performance qu’avait réalisée le Racing Club de Paris en 1959-1960, alors que le PSG en est actuellement à 92. Ce dernier record semble difficile à battre en six matches mais pourrait redorer une fin de saison un peu curieuse entre les nombreuses blessures, les coups de gueule de Tuchel et l’élimination en Ligue des Champions, les titres ne font pas tout.