Cet été, le Stade Rennais a connu l’exode de nombreux cadres. Le virevoltant ailier sénégalais Ismaïla Sarr (21 ans) a pris le chemin de Watford contre un chèque de 30 millions d’euros. Ramy Bensebaini (24 ans) s’est envolé pour l’Allemagne où il a paraphé un contrat avec Borussia Mönchengladbach. Le gardien tchèque Thomas Koubek (26 ans) a également traversé le Rhin pour rallier le FC Augsbourg. Benjamin André (Lille), Brandon (Osasuna), Mexer (Bordeaux), Hatem Ben Arfa (Libre) et Mehdi Zeffane (Libre) ont également quitté la Bretagne.

Face à ses nombreux départs, Olivier Létang et Julien Stéphan se sont montrés actifs pour renforcer un groupe qui s’était affaibli. Outre M’Baye Niang (24 ans) dont l’option d’achat a été levée, Flavien Tait est arrivé en provenance du SCO d’Angers (26 ans). Edouard Mendy (27 ans), Romain Salin (34 ans), Jérémy Morel (35 ans), Joris Gagnon (22 ans) et Metehan Güclü (20 ans) ont également rallié le club rouge et noir. Toutefois, il manquait un renfort offensif pour concurrencer Adrien Hunou, M’Baye Niang et Romain Del Castillo. C’est désormais chose faite avec l’arrivée de Raphinha.

Deuxième transfert le plus important du club

Ailier droit brésilien de 22 ans, le natif de Porto Alegre reste sur une saison intéressante avec le Sporting CP (36 matches, 7 buts et 5 passes décisives). Déjà auteur de deux réalisations en cinq matches, avec les Leoes, il a totalement convaincu le Stade Rennais qui n’a pas lésiné sur les moyens afin de l’accueillir. Les Bretons n’ont pas hésité à débourser 20 millions d’euros pour conclure ce dossier. Un investissement important pour le club puisque seul Lucas Sévérino (21,3 millions d’euros) a coûté plus cher. La formation rouge et noire a annoncé l’arrivée du joueur dans une vidéo.

« Nous sommes très heureux d’officialiser la signature pour 5 saisons de Raphinha avec le Stade Rennais F.C. Joueur offensif pouvant évoluer à différentes positions, c’est un garçon que nous suivions depuis de longs mois. Malgré l’intérêt de clubs étrangers, nous sommes fiers qu’il ait choisi notre projet. Avec plus de 100 matchs en professionnel à son actif a seulement 22 ans, il est aujourd’hui aguerri aux joutes européennes pour avoir participé aux deux dernières éditions d’Europa League. Raphinha est le joueur offensif que nous souhaitions. Bem-venido » a annoncé le président rennais Olivier Létang dans un communiqué. L’attaquant brésilien portera le numéro 7.

