C’est le soir de la victoire de l’équipe de France sur l’Allemagne que L’Équipe annonçait cette petite nouvelle tant attendue : Rudi Garcia allait prolonger son bail avec l’Olympique de Marseille. Et, avec lui, un autre homme fort du projet olympien mené de concert par Frank McCourt et Jacques-Henri Eyraud : Andoni Zubizarreta, le directeur sportif. Les deux hommes allaient donc continuer leur entreprise, entamée en octobre 2016, jusqu’en juin 2021.

C’est désormais officiel puisque le site de l’Olympique de Marseille a annoncé la prolongation du bail de son technicien : « le club est heureux d’annoncer les prolongations de son entraîneur principal, Rudi Garcia, et de son directeur sportif, Andoni Zubizarreta. Intronisés à quelques jours d’intervalle en octobre 2016, les deux techniciens poursuivent leur collaboration avec l’OM jusqu’en 2021, soit deux ans de plus. »

Garcia, la stabilité

Avec cette prolongation de contrat, Frank McCourt et donc Jacques-Henri Eyraud mettent en forme ce qu’ils avaient annoncé : le nouveau contrat de Garcia et une certaine stabilité qui manquait fortement au club phocéen avant leur arrivée à l’automne 2016. Car, depuis que l’homme d’affaires bostonien a débarqué en Provence, les résultats sont meilleurs (une quatrième place et une finale de Ligue Europa l’année passée) et surtout la stabilité règne en maîtresse.

Car, l’Américain n’a connu qu’un seul entraîneur : Rudi Garcia. L’ancien de l’AS Roma était libre au moment de sa signature à l’OM. À son arrivée, le natif de Nemours avait réussi un coup en faisant 0-0 au Parc des Princes contre le Paris SG seulement quelques jours après sa prise de fonctions. Depuis, les Olympiens tentent de disputer le podium chaque année. Reste à savoir si Garcia, avec son nouveau contrat jusqu’en 2021, pourra faire retrouver à l’OM la Ligue des Champions, une compétition à la hauteur du projet de Frank McCourt.