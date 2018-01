Avant-dernier du classement de Ligue 1 et incapable de remporter le moindre match de championnat depuis le 9 décembre dernier, Toulouse va très mal. Et visiblement, Pascal Dupraz en aurait tiré les conséquences. France Football annonçait en effet il y a quelques minutes que le coach des Pitchounes aurait démissionné. Une information qui vient d’être confirmée sur le site officiel du TFC.

« Pascal Dupraz et Olivier Sadran ont décidé de mettre un terme à leur collaboration ce matin. Pascal Dupraz et Olivier Sadran ont considéré que toutes les conditions sportives et extra-sportives n’étaient pas réunies pour mener à bien les prochaines échéances du club. C’est Michaël Debève qui prendra à partir de ce jour les rênes de l’équipe professionnelle. Le TFC tient sincèrement à remercier Pascal Dupraz pour son investissement et son professionnalisme depuis son arrivée ».

Arrivé au TFC lors de la saison 2015/2016, Dupraz s’était distingué lors de sa prise de fonctions en réussissant à maintenir le club garonnais alors promis à la Ligue 2. L’année suivante, l’ancien entraîneur d’Evian TG avait même décroché une honorable 13e place. Mais cette saison, Dupraz n’a pu empêcher la descente aux enfers d’un club qui n’a remporté qu’un seul match de championnat sur ses douze derniers matches de L1. Après le licenciement de Jocelyn Gourvennec, Pascal Dupraz est le sixième coach de L1 à faire ses valises depuis le début de la saison.