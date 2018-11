Pour lancer la 14e journée de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais accueille ce vendredi soir au Groupama Stadium l’AS Saint-Étienne. Le 117e derby de l’histoire entre les deux formations, mais surtout une affiche entre le 4e et le 5e du classement, prétendants déclarés à l’Europe en fin de saison. Pour l’occasion, Bruno Genesio a, selon L’Équipe, décidé de mettre en place un 3-4-3 devant Anthony Lopes.

Jérémy Morel suspendu, c’est Kenny Tete qui devrait accompagner Marcelo et Jason Denayer dans l’axe de la défense. Le Brésilien Rafael démarrera lui à droite, Léo Dubois étant encore insuffisamment remis. À gauche, c’est le nouvel international tricolore Ferland Mendy, très en vue contre l’Uruguay (1-0, amical), qui sera aligné. Tanguy Ndombele, lui aussi performant avec les Bleus mardi au Stade de France, tiendra sa place dans l’entrejeu aux côtés de Houssem Aouar.

3-4-3 à l’OL, du classique chez les Verts

À l’animation, Nabil Fekir évoluerait en soutien de Memphis Depay et Moussa Dembélé d’après L’Équipe, quand Le Progrès imagine plutôt un milieu renforcé avec Lucas Tousart et le buteur international Espoirs tricolore sur le banc. Côté stéphanois, Jean-Louis Gasset devrait rester fidèle à son 4-2-3-1 devant Stéphane Ruffier. Une défense à plat avec - de gauche à droite - Gabriel Silva, Thimothée Kolodziejczak, Neven Subotic et Mathieu Debuchy, Loïc Perrin étant en effet suspendu.

Au milieu, la paire Ole Selnaes-Yann M’Vila, qui fait le bonheur des Verts depuis plusieurs semaines, tient la corde. À l’animation, une ligne de trois avec Romain Hamouma à droite, Rémy Cabella dans l’axe et Loïs Diony à gauche (Kevin Monnet-Paquet pourrait finalement lui être préféré d’après Le Progrès). En pointe, en faux n° 9, c’est Wahbi Khazri qui devrait être titularisé. Voilà qui promet !