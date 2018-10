« J’en ai marre d’entendre à chaque fois que j’ai changé le match. Je ne me sens pas toujours comme un joueur respecté. Je fais le job à chaque fois, je suis fort mentalement. Je dois accepter les décisions du coach. Je suis un peu déçu, je pense mériter plus de respect. Je mérite mieux que ça, et je devrais jouer à chaque match ». Samedi, après avoir fait basculer la rencontre à Angers en faveur de l’Olympique Lyonnais (1-2, 11e journée de Ligue 1), Memphis Depay se laissait aller à cette déclaration forte.

Des propos qui n’ont pas forcément été appréciés en interne, quelle que soit l’importance sportive du Néerlandais chez les Gones (3 buts et 2 passes décisives en 11 apparitions en L1). D’ailleurs, son entraîneur Bruno Genesio lui a fait savoir ce mardi à l’entraînement, face à l’ensemble du groupe et du staff, explique Breaking Sport sur RMC Sport 1. Le technicien rhodanien lui a présenté ses excuses, de manière ironique, pour les retards à répétition de l’international oranje, notamment en début de saison.

Le vestiaire a apprécié

Il s’est également excusé, toujours plein d’ironie, du fait que l’ancien du PSV se soit mal échauffé samedi avant d’entrer en jeu face au SCO. Genesio a ensuite lâché, en substance, qu’il fallait de l’humilité à son n° 11 pour réaliser une grande carrière. Un recadrage en bonne et due forme de la part du coach lyonnais qui, selon RMC Sport 1, a d’ailleurs été très apprécié par les autres joueurs, qui n’avaient pas tous compris la sortie de leur partenaire. Reste désormais à savoir comment le principal intéressé réagira. Par le passé déjà, la gestion du cas Depay a fait débat.

Il s’était notamment retrouvé sur le banc de touche la saison passée pour le choc face au Paris SG... avant d’entrer en jeu, de marquer et d’offrir la victoire aux siens. « Bien sûr, j’ai de la frustration et c’est normal. Mais je l’accepte. Je continue à faire les choses, à travailler dur au club. À la fin, vous voyez à quel point Dieu est puissant. Je fais juste ce que je dois faire sur le terrain. Ce moment n’est pas pour moi, mais pour Dieu. Je suis très reconnaissant pour ça. Je veux continuer à m’améliorer, pour moi, et montrer que peu importe ce que tu essayes de me faire, de me mettre en dehors de l’équipe, je reviendrai ! Je suis incassable ! », avait-il lancé à l’époque. Affaire à suivre.