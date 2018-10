L’Olympique Lyonnais a connu un petit coup de moins bien avant la trêve internationale, avec ce match nul à la maison face à Nantes, ainsi que cette lourde défaite 5-0 sur la pelouse du Paris Saint-Germain. Et de façon globale, les Rhodaniens peinent à se montrer réguliers en championnat, tant au niveau des résultats que dans le jeu pratiqué. « Ça s’explique essentiellement par la jeunesse de notre effectif, on est la deuxième équipe la plus jeune de notre championnat. On échange beaucoup avec les joueurs pour leur donner confiance », confiait-il dimanche au Canal Football Club. Et ce mercredi, il a encore été interrogé en conférence de presse.

« C’est notre métier, il y a toujours des choses difficiles, à nous de trouver les solutions, il faut trouver le levier qui nous permet de modifier ce qui ne fonctionne pas toujours bien. Ce qu’il a voulu dire (Ferland Mendy, présent en conférence de presse avant lui, NDLR), c’est que c’est peut-être lassant entendre tout le temps la même chose, c’est vrai ce qu’on entend sur notre irrégularité, sur la difficulté à faire le jeu contre un bloc bas, mais il n’y a pas que nous. Si vous regardez Espagne-Angleterre, ils ont perdu 3-2 sur 5 tirs. C’est un constat plus général sur le foot moderne, ce qu’a voulu dire Ferland, c’est qu’on stigmatise et fait des constats sur notre équipe qui sont vrais, mais qui s’appliquent aussi à d’autres équipes, et pas que petites équipes. Nous les rabâcher sans cesse de façon un peu négative... C’est pour ça que Ferland a été un peu touché », a-t-il d’abord lancé.

« Vous préférez mettre l’accent sur le côté négatif des choses »

« On a l’impression qu’on est les seuls en Europe à avoir ce problème-là, ça lasse un peu mes joueurs, ça a une influence sur leur comportement, ça peut leur mettre le doute, à force de le dire et de l’entendre ils peuvent y croire. Oui, il y a des constats sur certains matches dont on doit tenir compte, mais il faut aussi relativiser. Vous préférez mettre l’accent sur le côté négatif des choses, et vous ancrez ça dans la tête de mes joueurs qui sont jeunes, il ne faut pas sortir de Saint-Cyr pour le comprendre », a ajouté l’entraîneur rhodanien au sujet des critiques formulées à l’encontre de l’équipe.

Il a ensuite fait un point sur les difficultés rencontrées par son équipe : « on aime avoir la possession, à la maison on joue souvent contre des blocs bas regroupés, c’est pas facile, on travaille là dessus pour améliorer. Ce qui nous a manqué, ce n’est pas forcément de déséquilibrer les défenses, mais la finition, ce qui manque c’est l’efficacité. C’est un problème de confiance pour certains sûrement, d’agressivité aussi dans certaines phases, on doit être plus tueur, moins penser au beau geste et être capable de marquer du pointu ». Rendez-vous vendredi soir face à Nîmes !